Depp contro Heard recensione: Netflix mette a nudo il processo del secolo

Al pubblico piace guardare e continua a farlo, talvolta senza starci troppo a riflettere, riuscendo, allo stesso tempo, a prendere posizione pur mantenendosi emotivamente lontano dagli gli elementi coinvolti sullo schermo. Depp contro Heard, il documentario Netflix giunto in Italia il 16 agosto 2023, riflette esattamente su questo aspetto specifico, esaminando la controversia personale tra due celebri star hollywoodiane e mettendo in luce le ragioni profonde dietro di essa. Ciò avviene parallelamente alla superficialità di una porzione specifica di pubblico e al suo rapporto diretto con la giustizia e la spettacolarizzazione della sofferenza altrui (abbiamo ripercorso qui la storia d'amore tra Depp e Amber).



Diviso in tre distinti episodi, questo documentario si pone l'obiettivo di spiegare e narrare uno dei processi che ha maggiormente coinvolto l'opinione pubblica negli ultimi tempi, e lo fa mettendo particolare enfasi sulle reazioni delle stesse persone nei suoi confronti, e sull'evoluzione che ha visto trasformarsi il delicato scontro tra due individui in un vero e proprio circo mediatico. A questo si è aggiunto il contributo distorto dei social media e delle persone che hanno scelto di non informarsi sugli eventi, preferendo invece seguire i propri influencer di fiducia.



Guardare senza coscienza

Il caso giudiziario che ha coinvolto Johnny Depp e Amber Heard è stato, per molto tempo, sulla bocca di tutti, grazie all'attenzione particolare che i media statunitensi hanno dedicato alla battaglia legale, insieme a quella proveniente direttamente dal web. Così ci siamo trovati di fronte allo scontro tra due personalità che hanno scelto di dilaniarsi pubblicamente, mettendosi in gioco al cento per cento, e cercando da un lato di denunciare alcune problematiche e, dall'altro, di difendersi da importanti accuse.

Il pubblico di tutto il mondo ci è andato a nozze, specialmente quello del web, seguendo ogni singola dichiarazione ed evento in aula con un'avidità vorace che fa invidia persino quella del pubblico che assistette al processo di O. J. Simpson negli anni '90. L'impegno dimostrato da tutti i media verso il processo in questione ha presto generato un interesse globale verso Depp e Heard, ridefinendo completamente le potenzialità comunicative ed espressive dell'intera vicenda. Nel documentario Depp contro Heard ritroviamo proprio questo tipo di dinamica, narrata da un punto di vista sia oggettivo che di parte, impegnatosi a dipingere le dinamiche avvenute durante lo scontro in tribunale, riportando le dichiarazioni dei due protagonisti e delle altre persone coinvolte, e riflettendo costantemente sull'impatto che i media e gli influencer sul web, soprattutto quelli americani, hanno avuto sull'intera questione.



Trasformazione e intrattenimento televisivo

Le dinamiche comunicative attraverso le quali Depp contro Heard è stato costruito mettono subito in evidenza tutti i limiti che hanno influenzato le scelte, in termini di visione pubblica, fatte riguardo allo stesso processo. La vorace attenzione da parte del pubblico, della stampa e del web è riuscita a trasformare le stesse basi del procedimento legale, modellando ciò che si è svolto in aula in una vera e propria serie televisiva da consumare quotidianamente.

Un'interpretazione del genere, appassionata e distorta, non può fare altro che occultare alcune verità scomode o segreti che potrebbero ancora oggi cercare risposte. La libertà di fruizione su cui Depp contro Heard intende riflettere, ha un impatto anche sul pubblico stesso interessato agli avvenimenti, dando alle persone la possibilità di esprimersi (anche nel modo più distorto, diretto e malato possibile) riguardo alla battaglia legale della coppia, talvolta senza alcun filtro (non a caso la serie tv sullo scontro fra Johnny Depp e Amber Heard ha registrato numeri da record). Così il documentario diventa presto una critica feroce e diretta a una spettacolarizzazione orientata dalle opinioni altrui e a una serie di scelte comunicative che hanno deviato dalla sensibilità di ciò che stava accadendo in aula, spostandola altrove. Ognuno si è fatto un'opinione su Amber Heard e Johnny Depp, e la maggior parte delle persone ha cercato di smontare e verificare le dichiarazioni della prima, senza riuscire ad andare oltre l'affetto nei confronti di Depp e verso tutti i ruoli che lo hanno reso iconico e immortale.



Le prese di posizione, decise in alcuni casi, sono state ulteriormente potenziate dal modo in cui il web ha reagito, trasformando frasi, dichiarazioni e momenti di profonda introspezione personale in meme o video divertenti, influenzando ulteriormente la fruizione di una battaglia legale diventata un prodotto di intrattenimento e, come tale, affrontata dall'inizio alla fine. Pertanto, Depp contro Heard s'impegna a delineare una ricostruzione piuttosto precisa e spietata del processo che ha coinvolto i due, affiancando le loro testimonianze per andare oltre i risultati ufficialmente noti a tutti.

Muovendosi in questa direzione, il documentario Netflix di Emma Cooper si articola in due direzioni distinte. Da una parte, analizza il medesimo processo e quanto è stato visto in aula e testimoniato all'esterno; dall'altra, si concentra sul mondo del web e sulle reazioni delle personalità più in vista, in un contesto apparentemente senza regole. Video su TikTok, trasmissioni in diretta su YouTube e Twitch e chi più ne ha più ne metta, hanno coinvolto i fan di tutto il mondo, i quali non hanno tardato a difendere con tutte le loro forze ogni singola dichiarazione pronunciata da Johnny Depp, per poi smontare quelle di Amber Heard.



Ogni singola frase, espressione e dichiarazione catturata in aula è diventata un'arma a doppio taglio o un mezzo da sfruttare per avvalorare le proprie opinioni online, per poi costruire su di esse teorie condivise dalle masse e confermate dal proprio pubblico. Depp contro Heard esamina, pertanto, le dinamiche socio-comunicative che sono venute alla luce durante i giorni in cui i due attori si sono scontrati di fronte al mondo, spostando l'attenzione dal nucleo dell'azione al modo in cui il pubblico ne ha fruito, interpretandolo liberamente. L'effetto da serie televisiva che le riprese hanno generato viene, quindi, sezionato a fondo in un'analisi che cerca di ritornare alle radici stesse del dolore personale e alle ragioni profonde che spingono una coppia a giungere in tribunale.



Fascino e amore

Nulla vale contro l'amore verso il proprio attore preferito, le dichiarazioni, i potenziali messaggi e le testimonianze. Il fascino insondabile di Johnny Depp diventa un ulteriore elemento centrale nelle riflessioni di Depp contro Heard, il tassello di un puzzle impossibile da ignorare e fondamentale per la comprensione dell'intera narrazione documentaristica. Le immagini che scorrono su Netflix sono quasi tutte sostenute dalla grande presenza scenica di Johnny, che in aula risulta sempre impeccabile, anche nei movimenti più minuti e quasi impercettibili. La fascinazione che emana è ovviamente riscontrabile nella sua brillante carriera cinematografica, che qui si configura come ulteriore elemento con cui lo spettatore deve necessariamente confrontarsi.

Ma può l'amore verso una star del cinema spingerci a schierarci dalla sua parte, senza considerare nulla, anche ciò che è palese? Da una domanda del genere scaturiscono tutte le tematiche che compongono questo documentario. Un'opera d'indagine sia oggettiva che provocatoria, in un certo senso, che conduce a una ricerca della verità interessante e priva di fronzoli, ben oltre la sfera del semplice intrattenimento, abbracciando uno studio di più ampio respiro. Johnny e Amber sono soltanto l'ulteriore esempio di un sistema che, col passare del tempo, non è mai andato al di là di alcune dinamiche sociali e una particolare spettacolarizzazione della sofferenza altrui, plasmata non più dai colori degli schermi televisivi, ma da quelli dei PC e degli smartphone, ormai presenze costanti della nostra esistenza in quanto individui.