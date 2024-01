Detective Forst recensione: il solito thriller Netflix? Sì e no

Nel gelido e vasto paesaggio delle montagne polacche, alcuni ritrovamenti attirano l'attenzione della polizia locale, che si trova a gestire una serie di cadaveri con somiglianze sia nella causa della morte che negli elementi sul luogo del ritrovamento. Un'ombra si muove indisturbata in questi paesaggi maestosamente selvaggi, attraversati dal freddo glaciale, dal vento gelido e da silenzi assordanti che sembrano più propensi a nascondere che a rivelare. Detective Forst, la nuova serie thriller, noir e poliziesca su Netflix tratta dai romanzi di Remigiusz Mróz, sfrutta appieno il suo potenziale partendo proprio da un contesto del genere, per poi sviluppare un viaggio di ricerca e indagine oscuro in cui la violenza brutale si intreccia con la storia e le vicende personali dei protagonisti.



Composta da 6 episodi e disponibile in catalogo dall'11 gennaio 2024, Detective Forst ha catturato l'attenzione degli abituali utenti di Netflix, restando a lungo nella top 10 dei prodotti seriali più seguiti. Sarà per l'ambientazione distante e diversa dalle classiche italiane, sarà per la ferocia di un mistero dalle tinte umane o per la sua specifica composizione formale, ma questa serie tv prosegue in modo convincente lungo un percorso che riesce a catturare fin da subito (già che ci siete non perdete le serie Netflix di gennaio 2024).



Un outsider in un mondo prevalentemente grigio

Al centro della storia troviamo il personaggio che dà il titolo alla serie tv. Come in ogni noir/thriller che si rispetti, anche in questo caso Forst (interpretato da Borys Szyc) è un detective fuori dagli schemi, un anticonformista a tutti gli effetti, un diverso con un passato inquieto e una serie di ombre che lo tormentano nel presente. Dietro a questa patina oscura si cela un carattere difficile da decifrare, ma estremamente deciso e determinato nel proprio lavoro.

Un uomo che, pur essendo vincolato alle classiche regole della sua divisa, non esita a infrangerle pur di giungere a una conclusione. Quando ci viene presentato in Detective Forst, si distingue fin da subito per gli eventi che lo hanno portato sul posto, a seguito di un trasferimento dalla città di Cracovia. La serie di efferati e simili omicidi sui monti Tatra, quindi, svilupperà gradualmente un contesto lavorativo alimentato da un mistero di fondo senza scrupoli e apparentemente impossibile da decifrare. Il ritrovamento di alcuni corpi e connessioni specifiche sulle varie scene del crimine spingeranno Forst in un'indagine bagnata dal sangue e da una catena di letture locali connesse con le vittime e con la sua stessa persona, lanciandolo in un viaggio in cui dovrà riflettere sulle persone che conosce e frequenta, e sul percorso che lo ha reso ciò che è oggi.



Il freddo gelido dentro e fuori

Fiore all'occhiello di Detective Forst resta sicuramente la mano di Leszek Dawid, un regista capace di canalizzare perfettamente tutta l'oscurità soffocante della narrazione, traslandola e inglobandola attraverso la composizione formale della serie tv. Ad affascinare, infatti, non è solamente il crescendo di un mistero che diventa sempre più brutale, profondo e intimamente umano, ma anche il contesto in cui tutto si muove. La stessa ambientazione di Detective Forst parla una lingua tutta sua che si confà alla perfezione col materiale narrativo alla sua base.



Che si tratti di inquadrature panoramiche o di campi lunghi e lunghissimi, la macchina da presa diventa fin da subito un personaggio a sé stante, una voce che, in concomitanza con il resto, si impegna ad impreziosire e trasmettere le stesse identiche sensazioni provate dai protagonisti in gioco. In tutto ciò, Detective Forst imprime fin da subito una serie di elementi, formali ed estetici, che l'avvicinano a prodotti come I delitti di Valhalla, per fare un esempio, modellando sulla situazione climatica locale una serie di dettagli curiosamente connessi con la stessa freddezza intima delle maschere sul palcoscenico del giallo.

Di pari passo troviamo anche trovate formali più artificiose e una serie di rimandi a storie del tutto differenti (c'è un intero sviluppo narrativo che, per dinamiche e costruzione estetica, non può non rimandare ai Bond movie più classici, ad esempio) e una specifica attenzione alla fotografia (con l'ausilio di filtri forti) e al montaggio.



Cliché e colpi di scena

Detective Forst attinge pienamente da tutti i modelli più conosciuti all'interno del genere thriller e poliziesco, sfruttandoli nella scrittura di una storia interessante, capace di catturare e di trascinare in un contesto di difficile digestione a causa delle dinamiche che tratta. Pur risultando facilmente leggibile e riconoscibile a tutti gli appassionati di storie gialle e di serial killer, la serie su Netflix riesce comunque a convincere e coinvolgere fra le sue oscure spire, alimentando una sfilza di echi narrativi sia emblematici che inediti a modo loro (una dinamica simile l'abbiamo riscontrata pure nella nostra recensione di The Brothers Sun).

In un puzzle complesso e difficile da risolvere, si muovono una serie di maschere in una danza macabra e solitaria, sporcata da una caratterizzazione che non si manifesta mai veramente del tutto e interessata ad alimentare le ombre, piuttosto che tutto il resto. In parallelo troviamo una violenza sia ragionata che animale, sia efferata che estremamente insensibile e distaccata, glaciale esattamente come gli sterminati e polari paesaggi in cui l'intera narrazione trova nutrimento.



Partendo da una dimensione letteraria con un certo peso, quindi, si sviluppa questo Detective Forst. Una storia dai tratti neri da cui è difficile sottrarsi una volta coinvolti, riconoscibile negli intenti eppure imprevedibile e capace comunque di sorprendere. È l'identità particolare del racconto a risultare più chiara che mai, avanzando trovate formali che incorniciano e distinguono qualcosa di inizialmente familiare e successivamente attraente, complici alcuni colpi di scena ben piazzati.