Dexter New Blood 1x06 Recensione: il miglior episodio finora

Se c'è un aspetto che davvero facciamo fatica a digerire in un prodotto, poco importa che sia seriale o cinematografico, è quando la narrazione procede per eventi puramente casuali - nel caso non si stia parlando di una commedia degli equivoci ovviamente. La quinta puntata di Dexter New Blood - qui potete recuperare la nostra recensione di Dexter New Blood 1X05 - aveva dimostrato di poter proporre un nucleo effettivamente sentito ed intrigante, ma una delle più piacevoli sorprese come il cameo del sempre benvoluto Angel Batista si è presto trasformata in un meccanico escamotage per sollevare i dubbi di Angela. E lo fa in una delle maniere più randomiche, poiché Batista inizia a parlare quasi dal nulla di Trinity, di Deb e di conseguenza di Dexter.



È ormai chiaro che il revival stia cercando di ripercorrere molti dei plot point di Dexter dalla quinta stagione in poi (vi interesserà sapere cosa ne pensa lo showrunner del finale originale di Dexter); il rischio è però di trovarsi davanti dei deja-vu molto meno ispirati ed emotivamente impattanti, in quanto creati ad hoc e forzatamente in pochi episodi e non stagioni intere. La sesta puntata, tuttavia, riesce ad essere la più convincente ad oggi. I dubbi permangono vivi e vegeti, le forzature e le casualità viste fino a questo momento non spariscono per magia ed, anzi, sul finale si aggiunge persino qualcosina, ma almeno l'aspetto puramente drammatico inizia ad implodere con pure qualche finezza.



Due uomini e un divano

Non si può più tornare indietro, Angela (Julia Jones) ha scoperto una volta per tutte il segreto - o perlomeno parte di esso - del buon Jim (Michael. C. Hall). Tutte le bugie sono venute a galla insieme alla sua vera identità di Dexter Morgan e adesso il capo della polizia vuole naturalmente avere risposte, in un momento in cui la loro relazione sembra non avere più alcuna importanza. E questo è il primo centro dell'episodio, il nostro protagonista deve per forza raccontarle quasi per intero la sua versione dei fatti in un monologo scritto ed interpretato magistralmente: è cupo, è doloroso, sofferente ma mai smielato, è come se avessero preso la sequenza finale della scena madre con l'aggiunta di un commentario reale e poderoso.

Il secondo fondamentale successo è invece rappresentato dal rapporto/scontro con Harrison (Jack Alcott), che proprio non riesce a decollare per l'indecisione di Dexter sul da farsi, spinto ad un'insofferenza e una continua procrastinazione dall'onnipresente spettro di Deb (Jennifer Carpenter), che muta opinione e tono ad ogni singola scena senza neanche più sorprendere - seppur in negativo. La luce brilla intensamente quando padre e figlio si recano dallo psicologo e si instaura una conversazione incredibilmente passivo-aggressiva tra i due, perché in fondo nessuno vuole stare lì e specialmente nessuno è davvero disposto ad aprirsi con un totale sconosciuto che li osserva. Il tempo, tuttavia, sta finendo e le difficoltà nel gestire un Passeggero Oscuro talmente giovane e poco galvanizzato si fanno meravigliosamente sentire.



Finalmente, insomma, del pathos genuino si insinua in New Blood, controbilanciato immancabilmente da due aspetti che faticano a convincere - ed è un eufemismo. Innanzitutto il teen drama intorno a Harrison acquisisce puntata dopo puntata tratti sempre più grotteschi e surreali. E non nel senso positivo, non quel delizioso tocco di surrealtà dal retrogusto irresistibile di autorialità se trattato dalle giuste mani, ma di eventi che non hanno alcuna base né tantomeno una causa-effetto. Il risultato è a dir poco desolante e non riesce a suscitare nulla, nonostante sia una porzione integrante e generosa dello show.

L'altro elefante nella stanza rimane Kurt (Clancy Brown), personaggio che non può essere salvato dall'eccellente interpretazione di Brown e si candida ad essere tra i più anonimi villain mai affrontati da Dexter: fin troppo prevedibile e scontato nei modi, delle manie e una routine incapaci di creare interesse o un qualunque senso di pericolo; manca in generale una totale finezza nel suo essere tratteggiato come un serial killer. L'unico segmento nel quale spicca è in realtà un proseguimento di quell'evoluzione sanguinosa e vendicativa di un Jim/Dexter in balia della sua emotività, ancora uno degli elementi più riusciti di New Blood. Sì, è il miglior capitolo fino ad ora, e comunque luci ed ombre rimangono al massimo in un'equilibrata e perenne lotta.