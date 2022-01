Dexter New Blood 1x09 Recensione: una buona puntata prima del gran finale

Anche se con una dose generosa ed ingiustificata di ritardo, New Blood ha decisamente imboccato la retta via. Finalmente tutte - o quasi - le potenzialità che da settimane indicavamo come auspicabili punti di svolta della serie sono sbocciate e si prendono con forza le luci della ribalta, per una volta sorpassando le comunque numerose scelte poco lungimiranti o non convincenti. D'altronde è anche vero che non è un miracolo improvviso, non si tratta di spunti giunti dal nulla che si sarebbero casomai sommati alla già radicale casualità di alcune soluzioni narrative, ma sono proprio gli elementi interessanti e distintivi del revival.



E allora come la scorsa settimana - qui potete trovare la nostra recensione di New Blood 1x08 - ne fuoriesce una puntata godibilissima, guizzante, varia e con un culmine emotivo e scenico ben preciso; in pratica un episodio costruito con sapienza e buon ritmo, nonostante per certi versi rappresenti la conferma del fallimento di diverse idee di questo show, nonché la sublimazione di altre. Dexter New Blood finirà a breve e all'appello manca il nuovo series finale, dal compito estremamente arduo, perché deve dare un senso conclusivo a New Blood, creare un tassello che aggiunga davvero qualcosa all'epopea di Dexter Morgan.



Vigilanti o peccatori?

Per il momento, tuttavia, è meglio concentrarsi sui nostri due protagonisti, che avevamo lasciato in uno dei loro primi e genuini momenti di contatto emotivo: Dexter/Jim (Michael C. Hall) ha infatti appena rivelato a Harrison (Jack Alcott) di comprendere perfettamente le sue rabbiose necessità e voglie di sangue, di capire alla lettera cosa significhi avere con sé un Passeggero Oscuro. E li ritroviamo in casa proprio nel mezzo di questa conversazione squisitamente cruciale, in cui in sostanza il macellaio di Bay Harbour cerca di porsi - per quanto possibile viste le evidenti differenze - come Harry a suo tempo fece con lui. Insomma, cercando di trasmettere a suo figlio il Codice, le maniere giuste per incanalare la brama di violenza e dominarla dopo averla sfruttata al meglio, senza dimenticare la regola fondamentale del non farsi scoprire.

Si inaugura cosi un Natale stranamente gioioso in casa Morgan/Lindsay, mentre sullo sfondo delle immancabili nubi iniziano ad assumere un colorito sempre più scuro, in particolar modo con le forme di un ancor più vendicativo Kurt (Clancy Brown) e un'Angela (Julia Jones) ormai vicinissima alla terribile verità. Come detto poc'anzi, è una puntata dai ritmi eccellenti capaci di esaltare meravigliosamente il nucleo vitale di New Blood, quel rapporto padre-figlio bloccato da annosi segreti, dubbi, paure derivanti da un passato traumatico che andava evitato a qualunque costo. Arrivati a questo punto, però, non importa più, poiché Dexter si rende conto di quanto suo figlio volesse esattamente una tale chimica con lui e non un aver a che fare con tecnico forense traumatizzato e debole.



Di padre in figlio

Ed è gestito in generale con un savoir faire all'altezza: è semplicemente soddisfacente guardare Dexter nell'atto di insegnare le numerose tecniche di mimetizzazione sociale, il cambiamento nella gestualità e nelle espressioni di Harrison e il rapporto di entrambi molto meno teso e più libero con Angela e Audrey (Johnny Sequoyah); se non fosse per il fatto che ora è il capo della polizia ad essere continuamente allarmata vicino al suo fidanzato, già con tutte le prove per inchiodarlo, ma che risultano così difficili da accettare, da elaborare. O magari si sta formando un dilemma morale sul suo operato, un calcolo quasi dal sapore utilitaristico sul numero di persone che Dexter ha eliminato e la quantità infinitamente superiore che invece ha salvato - non è altro che l'ennesimo spunto intrigante su un finale che, se ben orchestrato, potrebbe rivelarsi fortemente d'impatto.

Al contempo, è la puntata che purtroppo sancisce innanzitutto l'insuccesso totale di un villain come Kurt, in assoluto tra i meno ispirati dell'intero franchise. Dalla caratterizzazione lacunosa e fuori luogo ad una sensazione di pericolo che non è mai riuscito a sollevare, se non in un'unica istanza, Caldwell non funziona, è sottotono su qualsiasi piano lo si voglia considerare, privo com'è anche dell'estetica meticolosa del comunque mediocre Doomsday Killer. A fargli buona compagnia vi è il fantasma di Debra (Jennifer Carpenter), un'idea tanto intelligente e ricca di carisma su carta quanto poco ispirata, fastidiosa e tristemente ripetitiva all'opera.