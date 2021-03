Dickinson Recensione: la seconda stagione su Apple Tv+

L'inizio del 2021 è stato un periodo di grandi ritorni per Apple Tv+, che ha visto la pubblicazione della seconda stagione di Servant (qui trovate la nostra anteprima di Servant 2) e del comedy-drama in costume Dickinson. Con il suo stile particolare e una narrazione al tempo stesso divertente e didattica, questa serie prodotta da Alena Smith torna a parlare di una poetessa alle prese con la paura di ottenere la fama. Così, dopo avervi descritto le nostre prime impressioni su Dickinson 2, è giunto il momento della recensione completa.



Io sono Nessuno, tu chi sei?

Per Emily Dickinson, grande poetessa americana attiva nella seconda metà del diciannovesimo secolo, il tema dell'eternità è centrale. E lo è anche nella seconda stagione della serie tv che parla di lei. Come scrivevamo nella nostra recensione di Dickinson, la serie Apple era stata capace di conquistare il suo pubblico - ma soprattutto di stupirlo con una narrazione sui generis. Ora Emily è tornata su Apple Tv+ per illustrare il concetto di fama e il modo in cui lo affronta in una fase delicata della propria vita. Dopo un'attività poetica privata e numerosi tentativi di emancipazione in una famiglia austera, la giovane, interpretata da Hailee Atwell, ha finalmente l'occasione di essere notata per i propri testi. La possibilità si concretizza quando fa la conoscenza con l'editore Samuel Bowes (Finn Jones), che promette di pubblicarla.



Se la morte era il fil rouge della prima stagione, la fama prende il suo posto nella seconda, accanto al tema dell'eternità. Divisa tra la voglia di essere conosciuta per le sue poesie e la paura di ciò che questo comporterebbe, Emily viene divorata da dubbi che la tormentano anche sotto forma di allucinazioni costanti: un uomo che le dice "Io sono Nessuno, tu chi sei? Sei anche tu Nessuno?". Si tratta dei primi versi di una nota poesia della Dickinson, nella quale afferma anche: "Che gran peso essere Qualcuno!", riflessione che determinerà l'atteggiamento riservato della poetessa e il desiderio di reclusione sviluppato in seguito.



Morte ed eternità si intrecciano per tutto l'arco della narrazione, che sfocia negli ultimi episodi in una sorta di ossessione, man mano che le visioni di Emily si fanno più incalzanti e la portano a reincontrare la Morte (con il ritorno del suo interprete d'eccezione, Wiz Khalifa) e il celebre Edgal Allan Poe (a cui presta il volto il comico Nick Kroll).

Come avvenuto nella prima stagione, ma in modo ancora più spiccato, questa seconda stagione non si limita a parlare di Emily Dickinson, ma esplora la vita di molti personaggi a lei vicini. Quella del fratello Austin (Adrian Blake Enscoe), insicuro e desideroso di sentirsi utile, della migliore amica Sue (Ella Hunt), ritratta nuovamente nel ruolo di confidente e interesse amoroso di Emily, della sorella Lavinia (Anna Baryshnikov) e del suo desiderio di emanciparsi come donna e futura moglie, nonché di amici e genitori. Dickinson torna quindi a essere una serie che parla di ispirazione poetica, di conflitti interni, ma anche di vite attraversate da problemi quotidiani e da questioni socio-politiche, sempre con la vena ironica e lo stile frizzante che contraddistingue la serie.



Una seconda stagione ancora originale, ma meno visionaria

Tra i molti elementi che hanno contribuito a rendere la prima stagione di Dickinson una serie estremamente originale, spiccano uno stile fresco e moderno e una narrazione che rifiuta i toni seriosi dei prodotti in costume. L'Ottocento vissuto da Emily, dai suoi familiari e dai suoi amici è un'esperienza ucronica che fa breccia nello spettatore proprio perché unica. Non si stravolge la realtà storica a scopo parodistico - a differenza di molti altri titoli - ma per fare da sfondo a una vera e propria biografia moderna dell'autrice. Le dinamiche sociali dell'epoca e l'esperienza poetica di Emily vengono trasportati in una realtà vicina a noi, per rendere il titolo più facilmente fruibile a un pubblico giovane, che può giovare del contenuto didattico della serie senza annoiarsi. Altro elemento cruciale nella prima stagione è la rappresentazione dell'ispirazione poetica di Emily. I versi delle sue poesie comparivano a schermo come una esternazione dei pensieri stessi dell'autrice e scandivano gran parte dei suoi momenti di raccoglimento.



Riflessioni sulla vita e e sulla natura si traducevano in questa rappresentazione grafica della poesia, capace di rendere partecipe lo spettatore. Anche la personificazione della Morte, da Emily più volte incontrata in alcune sue visioni, ci dava l'impressione di assistere a un'ispirazione estremamente viva e onnipresente.

Questa seconda stagione non è da meno. Si rappresenta nuovamente il verso come svolazzo grafico, vengono riproposte le allucinazioni - legate questa volta al tema della fama - e si cerca di rappresentare nuovamente l'inarrestabile ispirazione di Emily. Si percepisce tuttavia una debolezza rispetto alla prima stagione, tanto che i nuovi episodi di Dickinson rischiano in alcuni momenti di sembrare la versione edulcorata della prima, più dal punto di vista delle situazioni che della realizzazione tecnica.



La regia infatti si dimostra ancora all'altezza delle aspettative, capace di fare da contrappunto allo stile dinamico della serie. La fotografia sembra incarnare con i suoi toni caldi l'atmosfera della campagna americana ottocentesca, mentre la cura per i costumi e i dettagli ci fanno sentire a nostro agio in un'epoca che non è la nostra. Con tutto questo si scontra una recitazione che accoglie validamente dialoghi fortemente influenzati dalla modernità e da un gergo giovanile che solo in apparenza stona con il contesto.



Ciò che manca però in questa seconda stagione è l'incalzare di uno stile visionario molto più spiccato nella prima e un utilizzo massiccio degli elementi grafici. Si parla inoltre di guerra civile e di battaglie sociali, così come di emancipazione femminile, senza però approfondire adeguatamente queste tematiche così importanti e delicate.

Da questo sentore di debolezza si salvano però gli episodi finali, che riportano l'attenzione su ciò che ha reso grande questa serie nel 2019: c'è maturità nell'esplorazione dell'interiorità poetica della Dickinson così come nell'affiancare elementi stilistici profondamente diversi (operazione ripresa in parte anche dalla recente serie Bridgerton). A ritmo di pop e di rap la vita e l'attività letteraria di una grande autrice diventa per noi una storia umana, al tempo stesso drammatica e divertente, facilmente fruibile e affascinante.