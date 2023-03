Dinner Club 2 Recensione: un viaggio per l'Italia da gustare su Amazon

Tra i film in uscita su Amazon Prime Video a marzo 2023 ci sono diversi titoli interessanti, ma anche tra le serie Amazon Prime Video di marzo 2023 non mancano le sorprese, ed il ritorno di Dinner Club rientra sicuramente tra queste. Visto che parliamo della seconda stagione, lo show non è in realtà una vera e propria sorpresa, ma piuttosto la conferma di un successo arrivato dopo una prima season, che grazie ai protagonisti riusciva a divertire regalando una fotografia indimenticabile legata ai prodotti culinari tipici del nostro Paese. Una vera e propria cartolina tutta da gustare, nella quale oltre a Cracco erano presenti varie celebrità italiane. Per questi motivi, Dinner Club 2 decide di ripartire facendo nuovamente leva sul suo format ormai collaudato, senza rischiare di stravolgerne la formula alla base, nel bene e nel male.



Vacanze italiane

In un universo parallelo, forse lo sguardo truce di Cracco avrebbe portato il noto chef ad interpretare altri ruoli legati magari al cinema, un'ipotesi che trova conferma nelle apparizioni televisive dell'ormai celebre cuoco, volto di alcuni dei programmi culinari più importanti del panorama televisivo.Parlando di questi ultimi, Dinner Club sicuramente rientra nella categoria, ma lo fa in modo diverso dal solito: nessun aspirante chef da bistrattare ma, piuttosto, star italiane che accompagneranno Cracco in alcune zone dove dovranno mangiare qualsiasi piatto tipico verrà loro proposto, così da poterlo poi preparare insieme allo stesso Cracco e riproporlo agli altri partecipanti in una cena.

La formula del format divide quindi la serie in due volti precisi, alternando i viaggi di Cracco ed uno dei partecipanti, alle cene dove i personaggi si ritrovano per mangiare e scherzare tra loro parlando delle esperienze vissute. Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Zingaretti, Marco Giallini, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto sono gli ospiti di questa seconda stagione. E se, come detto, a cena li ritroveremo tutti insieme attorno ad un tavolo, per quanto riguarda le esperienze nelle varie cittadine, vedremo di volta in volta Cracco in una diversa regione d'Italia, in compagnia di un ospite diverso.



La Sila, il Sud Tirolo, la Romagna e la Sicilia Orientale faranno da cornice alle varie esperienze che ci verranno proposte, facendo pregustare i loro favolosi e gustosi prodotti tipici, i quali verranno preparati sul momento da persone del posto e serviti a Cracco ed alla sua guest star, in un food travelogue che fa della semplicità il suo punto di forza.



Problemi di format

Il viaggio tra gli splendidi paesaggi del nostro paese offre degli scorci notevoli, e anche l'aspetto educativo che accompagna la serie è ottimamente integrato rispetto alle avventure proposte, portandoci a conoscere la preprarazione dei vari piatti che rappresentano ogni luogo. Purtroppo, però, la formula adottata non è poi così vincente come potrebbe sembrare. L'idea di spezzettare ogni episodio tra le esperienze sul campo e le cene con gli ospiti, infatti, non permette di gustare né l'una né l'altra proposta, e non

Nello specifico, quando Cracco e uno degli ospiti si recano in uno dei luoghi scelti, è interessante osservare le tradizioni e le differenze che caratterizzano le nostre regioni, ma il minutaggio a disposizione è risicato, e non sempre l'amalgama tra i protagonisti delle varie vicende funziona. Infatti, si ha a stento il tempo di calarci nell'atmosfera della zona visitata che si viene subito trasportati al momento della cena insieme agli altri partecipanti, mentre le stesse cene, una volta a tavola, non entusiasmano.



Le battute e gli aneddoti che accompagnano le portate non sembrano molto spontanei e, anzi, aleggia in più occasioni una certa freddezza che raramente viene scaldata dalle interazioni tra i vari partecipanti. L'obiettivo della serie di farci conoscere alcuni pezzetti d'Italia è indubbiamente ruscito, ma è sul lato dell'intrattenimento che Dinner Club fatica più del previsto e, a meno che non siate fan delle star che hanno aderito al programma, difficilmente troverete interessanti le loro cene. Inoltre, da sottolineare che mentre alcuni talent tentano di far sorridere e si sforzano per animare le serate, altri sembrano assolutamente in disparte e fuori dai giochi.

In conclusione, Dinner Club necessita di qualche ritocco nella gestione dei tempi dei vari episodi, e in futuro sarebbe sicuramente una scelta azzeccata l'idea di cercare di far immergere di più lo spettatore nei viaggi veri e propri, cercando di lavorare anche su un gruppo che possa scaldare gli animi in modo più vivace rispetto a quanto proposto, per una seconda stagione che risulta sottotono in più occasioni. Infine, da segnalare in una delle puntate speciali la presenza dello youtuber Human Safari, che sicuramente aggiunge quel pizzico di verve in più che potrebbe anche indicare una valida alternativa in vista di un'eventuale nuova season.