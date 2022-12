Disney Gallery - The Mandalorian 2: dietro le quinte della serie Star Wars!

In attesa di The Mandalorian 3 (non serve usare la Forza per vedere il trailer di The Mandalorian 3) possiamo analizzare meglio la seconda stagione dello show Disney+ e le sensazioni sono un po' contrastanti. Non per l'impatto emotivo del meraviglioso cameo di Luke Skywalker o del tenero addio tra Din Djarino e Grogu; rimangono scene sensazionali per la cura nei dettagli, forse ancora più profonde oggi, una volta considerate tutte le possibili ramificazioni e futuri scenari.



È altrettanto vero, però, che, svanito l'effetto sorpresa e la stretta al cuore nel rivedere una delle più importanti icone della cultura pop, iniziano ad emergere difetti nel volto e nelle animazioni - il processo di ringiovanimento di Mark Hamill non è stato eseguito esattamente alla perfezione e non è un caso che Lucasfilms abbia poi assunto lo youtuber autore di un deepfake dalla resa molto migliore della stessa sequenza. Tra questi problemi di natura tecnica in aggiunta al modo in cui Jon Favreau e soci hanno tenuto nascosto l'arrivo di Luke, il nuovo episodio speciale di Disney Gallery dedicato al making of di The Mandalorian 2 ha catturato fin da subito la nostra attenzione.



La pericolosità dei leak

Infatti, chi segue in maniera più attiva il mondo dell'intrattenimento sa quanto sia estremamente delicata la guerra contro i leak. Basti pensare a come molti film del Marvel Cinematic Universe, per rimanere nell'alveo Disney, vengano preceduti da spoiler a volte immensi - i copiosi quanto clamorosi ritorni in Spider-Man: No Way Home ad esempio, molti dei quali noti settimane o mesi prima delle conferme ufficiali. Ma non solo, prendiamo l'universo videoludico, con l'ultimo disastroso leak di GTA 6.

Com'è stato allora possibile evitare di far sapere a tutta la fanbase di Star Wars nonché al mondo intero che nientepopodimeno che Luke Skywalker sarebbe apparso in The Mandalorian 2? E facciamo subito una rapida distinzione: un leak è qualcosa di molto differente dalle speculazioni dei fan, supportate dagli eventi stessi della seconda stagione, presagenti chiaramente l'arrivo di un Jedi per recuperare Grogu.



Sono queste le domande cui l'episodio speciale doveva rispondere, strutturato in maniera simile al resto della docuserie, ovvero dei piccoli interventi da parte di Favreau, Dave Filoni, il regista del season finale Peyton Reed e numerose altre personalità impegnate nei vari campi della post-produzione. E la strada intrapresa per mantenere il riserbo sulla grandiosa sorpresa rasenta la totale paranoia, anche se tutt'altro che ingiustificata: Mark Hamill è giunto sul set per girare la scena al cospetto di una troupe ridottissima, veramente all'osso, mentre la maggior parte era occupata a realizzare una delle rare sequenze svolte al di fuori del Volume.

Non solo, per sviare qualunque potenziale leaker sul copione ufficiale era scritto inequivocabilmente che a fare la sua apparizione sarebbe stato Plo Koon, Jedi ritenuto morto in seguito all'Ordine 66 - mostrato ne La Vendetta Dei Sith. Un colpo di scena plausibile, poiché come Filoni stesso sottolinea i fan sanno perfettamente che Plo Koon è il suo Cavaliere preferito. In effetti bastava poco, anche solo una persona in più a scattare una foto sfocata da caricare sui social e tutto sarebbe fallito.



Onestà e commozione

L'altro cruciale argomento di puntata riguarda il comparto tecnico, e sia Favreau che gli artisti della Lucasfilms hanno qui mostrato un'insperata onestà. Viene detto apertamente come hanno studiato diverse alternative, tra cui appunto il deepfake, ma non riuscivano ad ottenere le garanzie volute. Allora si è optato per una computer grafica molto avanzata, eppure persino qui si nota dell'incertezza nelle dichiarazioni; in sostanza sapevano che il risultato non sarebbe stato egregio.

Tuttavia, alla fine a prendersi le scene è sempre il genuino entusiasmo che queste persone hanno per Star Wars e la commozione quasi fanciullesca nell'accogliere sul set, nonché trattare direttamente, un personaggio del calibro di Luke. E se siete tra i pochi che ancora non hanno letto la nostra recensione di The Mandalorian 2, vi inviamo a farlo, oltre che a scoprire le ultime novità Disney+ di dicembre 2022.