Dispatches from Elsewhere: recensione della nuova serie con Jason Segel

Tra le novità Amazon di giugno, una delle più attese è Dispatches from Elsewhere, serie ideata ed interpretata da Jason Segel, volto notissimo anche per il pubblico italiano soprattutto per il ruolo di Marshall Eriksen in How I Met Your Mother. La sua nuova creatura, trasmessa originariamente su AMC e disponibile in Italia dal 15 Giugno, è però molto diversa dalla sitcom che gli ha dato notorietà e si propone di accompagnare gli spettatori in un viaggio surreale che è un po' caccia al tesoro, un po' risoluzione di un mistero e un po' ricerca della felicità. Abbiamo avuto la fortuna di poter guardare in anteprima i dieci episodi che compongono la serie, e siamo in grado di dirvi se secondo noi il bersaglio sia stato centrato o meno!



Cambia la tua vita!

Una recensione ideale di questa serie avrebbe dovuto esordire con ventidue secondi di silenzio, tanti quanti quelli in cui Richard E. Grant guarda lo spettatore all'inizio del primo episodio, prima di cominciare a parlare e a introdurci la storia di Peter, modesto impiegato di una società di streaming musicale che somiglia molto a Spotify, mortificato da un lavoro noioso e sempre uguale che azzera ogni velleità di fantasia, solitario, tristemente fedele ad una routine quotidiana di sveglia, lavoro, pessimo cibo da asporto e televisione.



E per facilitare la nostra immedesimazione, la voce narrante invita chiaramente ad immaginarsi nei panni di Peter, perché "Peter sei tu". Una sera, lungo la strada che percorre ogni giorno, nota per caso degli strani volantini che promettono di poter far parlare telepaticamente con i delfini o di registrare su nastro i ricordi, semplicemente contattando un numero di telefono e chiedendo di partecipare. Peter si decide a provare ed entra così in contatto con il Jejune Institute, un'organizzazione dedita al miglioramento delle facoltà umane, che pare avere organizzato questa strana caccia al tesoro.

Durante la prima tappa di questo percorso, Peter si ritrova in squadra con tre persone con le quali probabilmente non avrebbe mai avuto modo di legare: una giovane donna trans appassionata di arte, un'anziana signora che si prepara al tramonto della propria vita e un uomo ossessionato dalla soluzione dei misteri e dalle cospirazioni. Insieme i quattro dovranno cercare Clara, una giovane ragazza che sembra la chiave di tutto. Dovranno scegliere se prendere le parti del Jejune Institute o della ribellione contro di esso e soprattutto dovranno capire se ciò che sta accadendo è realtà, se è solo un gioco, se c'è qualcosa di più profondo e inquietante nascosto dietro l'apparente follia o se tutto questo è solo dentro le loro teste.



Un viaggio surreale

Dispatches from Elsewhere si ispira ad un alternative reality game giocato per anni da oltre diecimila persone nella città di San Francisco e raccontato nel documentario del 2013 The Institute, ma è evidente fin dalle prime scene che a Segel e alla produzione non interessava tanto raccontare un'intricata caccia al tesoro che chiede di ballare in mezzo alla strada o di incontrare Bigfoot dentro un teatro, quanto immergere lo spettatore in un mondo in grado di sbalordire, di lasciare a bocca aperta ad ogni svolta e, se possibile, ispirarlo a cambiare la propria vita aprendosi agli altri, alla possibilità di trovare sorprendenti punti in comune con gli estranei, a non dare nulla per scontato. Un progetto sicuramente ambizioso e difficile da portare a termine, il cui successo dipenderà moltissimo dalla sensibilità personale di ciascuno

Dispatches from Elsewhere è una serie molto facile da amare, perché è evidente fin dal primo istante quanto sia stato un progetto importante per il suo autore e quanto tutti gli attori siano calati perfettamente nella parte. È uno show sincero, che non teme di prendere posizioni forti, in qualche modo avvicinabile a Sense8 per coraggio, entusiasmo e spinta comunicativa. Allo stesso tempo è una serie anche molto facile da odiare, spesso inconcludente, troppo complicata, che fa della stranezza una bandiera dietro la quale nascondere qualche banalità.



Una serie intima e surreale

La serie è intepretata splendidamente e, oltre a un Segel perfettamente a suo agio nel poter esprimere la sua fisicità impacciata, vanno citati il magnetico capo del Jejune e prima voce narrante Octavio (Richard E. Grant), la splendida Simone (Eve Lindley) e la dolcissima Janice (Sally Field). La delicata e fragile storia d'amore tra Simone e Peter è uno degli aspetti più riusciti, un avvicinamento timido e pieno di retromarce improvvise, gestito in maniera realistica dai due protagonisti. Anche visivamente Dispatches from Elsewhere si rivela capace di emozionare, con effetti speciali semplici ma efficaci che trasportano i protagonisti in un paese delle meraviglie nascosto dentro la realtà.

Due parole, pur senza svelare nulla sulla trama, vanno dette anche sul finale, anch'esso più che coraggioso e perfettamente in linea con lo spirito della serie, che molti adoreranno e ad altrettanti sembrerà l'ennesima vuota cavolata. Segel passa ad intepretare se stesso, analizzando la propria vita senza tacere particolari scabrosi e momenti difficili. È facile rileggere a questo punto tutta la serie sotto questa nuova luce autobiografica che, più che raccontare, sembra voler spiegare un cambiamento, offrire una nuova prospettiva che coinvolge anche gli altri personaggi, ma nella quale è l'autore a mettersi a nudo, a disposizione del giudizio altrui. Fino ad un finale che è anche l'inizio di tutto.