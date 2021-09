Una vita da Dug: la serie di Up è all'altezza del capolavoro Pixar?

È il 2009 quando Pete Docter e Bob Peterson ci raccontano Up (potete recuperare al sequente link la nostra recensione di Up). Una storia che si prende la briga di farci impattare contro una vicenda straziante sin dal prologo; una vicenda che nel suo affrontare l'amore ci fa cogliere subito quella grande dicotomia che vede la morte contrapposta al sentimento più aulico. In pieno stile da tradizione grecolatina, questa contrapposizione ha due nomi ben precisi: da un lato Ellie, dall'altro Carl Fredricksen, il protagonista della storia di Up.



Le vicende del film Pixar ci hanno portato a realizzare quanto profondo possa essere l'amore per il proprio partner, ma anche quello per i propri sogni: viaggiare, esplorare e scoprire sono i concetti alla base della vita che Carl avrebbe voluto avere. Ora, quell'originariamente burbero e solitario uomo, distrutto dalla morte della moglie, ha un nuovo amico, una nuova vita, una nuova avventura: uno spin-off in pieno stile pronto a travolgerci tra le novità Disney+ di settembre: parliamo, ovviamente, di Una vita da Dug!



Dug, al vostro servizio

L'incontro tra Carl e Dug avviene a metà di Up, quando l'anziano signore, dopo essere riuscito a far volare la propria casa con migliaia di palloncini gonfiati con elio, atterra in Sudamerica. Accompagnato da Russell, il bambino scout di 8 anni in cerca di tutte le medaglie possibili da attaccarsi al petto,

Carl si imbatte subito dinanzi alla particolarità del cane: Dug sa parlare, grazie all'ausilio di un collare che rende i suoi versi frasi di senso compiuto comprensibili all'uomo. Inizialmente succube del proprio padrone, Charles Muntz, in un secondo momento Dug riesce a ribellarsi all'esploratore, decidendo di aggregarsi a Carl e Russell, seguendoli fino alla fine dell'avventura e oltre. Lo spin-off a lui dedicato parte proprio da questo assunto: Carl ha deciso di acquistare una nuova casa e tornare a vivere a terra, per coltivare le sue azalee e per avere un giardino nel quale trascorrere i pomeriggi. Dug lo accompagna, mentre Russell - si scopre più avanti - si trasferisce nei paraggi. Il carattere di Carl subisce un'importante trasformazione, legata a quella metamorfosi che aveva già iniziato a compiere durante Up, mentre Dug resta quel golden retriever affettuoso che, nonostante il collare, denota ancora qualche problema dialettico, soprattutto sulle parole un po' più complesse. Lo spin-off, in cinque episodi da circa cinque minuti l'uno, ci racconta questo strano duo e il modo in cui Dug si rapporta al mondo esterno.



I topoi del mondo animale disneyano

L'aspetto più affascinante dell'intero lavoro svolto da Disney per la serie su Dug è rappresentato proprio dall'unicità del cane, ossia la sua possibilità di farci capire ciò che pensa e dice. Aspetto che passerà da tutte quelle esclamazioni che potremmo aspettarci da un cane, a partire dall'iconica "Scoiattolo!" pronunciata ogni qualvolta comparirà il roditore, abitante dell'albero posto poco fuori la staccionata del giardino di Carl e, per antonomasia nell'universo Disney, principale nemico della quiete pubblica. D'altronde, come vi spieghiamo nelle nostre prime impressioni su Cip e Ciop al Parco su Disney, Cip e Ciop hanno fatto da maestri in questo, anche per le loro specie animali cugine, in qualche modo. La scrittura che accompagna i dialoghi e le espressioni di Dug, quindi, finiscono per essere davvero acute e sagaci, divertenti non solo per un pubblico giovane, ma anche per quello adulto: è in questo, dopotutto, che la serie riesce a distinguersi e a raggiungere ottimi livelli di intrattenimento, seppur fugaci.

I cinque episodi ripercorrono altrettante diverse situazioni nelle quali un cane può ritrovarsi nella quotidianità: l'inseguimento di un odore ignoto, la difesa della proprietà dagli animali molesti, l'anelare un pasto diverso dai croccantini per cani; persino le paure rappresentati dai fuochi d'artificio, che chiunque abbia un po' di dimestichezza col mondo animale sa che rappresentano uno dei più grandi pericoli per il loro udito.



La sigla, sagace allo stesso modo, racconta il prologo della vicenda, ovvero la scelta della casa, e consente ad ogni episodio di andare rapidamente al nocciolo della narrazione per districarlo in maniera altrettanto rapida, regalando cinque intensi minuti pregni di contenuto. Da parte di Bob Peterson, che si è occupato della direzione del progetto, si denota una conoscenza del mondo canino non indifferente, che potrebbe sorprendere anche chi con i cani condivide le proprie giornate; anche alcune scelte grafiche, come la raffigurazione degli odori percepiti, risultano geniali nella loro semplicità.



La scimmia grigia, miglior amico del cane

Non da meno anche il lavoro svolto sul rapporto tra Carl e Dug: come dicevamo, Fredricksen viene da un dramma non facile, da una vita che ha saputo strappargli tutto, dal sogno fino alla compagna. Nel suo cuore, però, sin da subito era rimasta viva quella voglia di sorridere: un anziano scontroso, ma sorridente dinanzi a dei palloncini.

La sua presenza nella serie spin-off è quasi marginale, è il pretesto per far sì che Dug compia determinate azioni; finisce per essere la miccia che poi genera l'esplosione, eppure in alcuni momenti quel rapporto si percepisce. L'indugiare sui piccoli gesti, sugli sguardi, il rendere intimista l'intera narrazione ed esaltarsi in quel rapporto che non ha bisogno di tante parole, permette allo spettatore di andare anche ad empatizzare adeguatamente per Carl. Inoltre ritrovarlo oggi, con una tecnologia d'animazione nettamente superiore a quella vista nel 2009 per Up, è ancora più piacevole. Proprio su questo aspetto è importante soffermarsi ancora un po', perché lo stesso Dug adesso ha la possibilità di esaltare ogni suo movimento, più di quanto non avesse già fatto più di dieci anni fa. Nell'ultima puntata della serie, Peterson mette in scena uno stallo alla messicana con il cane, lo scoiattolo e un uccello, tutti intenti a contendersi un sandwick preparato da Russell: nei frenetici, quasi tourettici movimenti del pennuto riscontriamo tutta quell'attenzione meticolosa che Disney ha voluto riporre nella riproduzione del mondo animale.



Uno studio che risulta ancor più approfondito di quello legato alla scena d'incontro tra Bolt e il trio di piccioni siciliani nel film firmato da Dan Fogelman. D'altronde lo ribadiamo spesso: anche se a livello narrativo e creativo l'azienda di Burbank ha perso qualche punto in classifica a scapito di altre major, nella tecnica continua ad avere ben pochi rivali.