Echo 3 Recensione: un thriller debole tra missioni e politica su Apple TV+

Le nostre prime impressioni su Echo 3 si sono confermate. Entrato a far parte del catalogo Apple TV+ alla fine dello scorso anno (ora però non perdete le serie Apple TV+ di febbraio 2023), lo show basato sulla serie israeliana When Heroes Fly, a sua volta ispirata dall'omonimo libro scritto da Amir Gutfreund, è un thriller le cui atmosfere all'inizio distese e rarefatte si tramutano presto in agguati e sparatorie che non hanno nulla da aggiungere al proprio genere di riferimento. E che anzi, quando sembrano leggermente allontanarsi dalle convenzioni che lo stile dello sparatutto richiede, finisce poi per ricaderci con tutte le scarpe, forte e più di prima. Come se dovesse recuperare a quello che ha mancato in precedenza, fingendosi qualcun altro e dovendo poi dimostrare di far parte di quel girone fatto di tute, fucili e tecniche militari.



Le scelte di pochi, le conseguenze di molti

Il nucleo principale di Echo 3 è formato da un trio, fratello e sorella e sposo di quest'ultima, che sullo sfondo del mestiere nell'esercito dei due uomini vede i rapporti che li muovono tra fedeltà, amicizia e sentimento d'amore. Come le questioni sui campi di combattimento influiscano sulle scelte intraprese dai personaggi e viceversa, dove a venir rapita è proprio quella donna che il fratello e il marito andranno a salvare, mettendo però in moto un possibile conflitto tra la Columbia e il Venezuela. Una storia di singoli che diventa più grande, un racconto che potrebbe essere definito di rappresaglie, di spionaggio o di interessi ai fini della guerra, ma che è in verità bene concentrato sul dimostrare come, a dispetto della gravità dei temi, siano comunque le relazioni umane il centro che ci motiva, nonché ciò che ci spinge o ci mantiene in vita.

Un utilizzare un contesto così espanso per vedere come sono le piccole cose, gli individui nello specifico, e le decisioni intraprese anche da pochi a poter influire su conseguenze più estese, irrimediabili e incontrovertibili. Quelle che metteranno in marcia Bambi (Luke Evans) e Prince (Michiel Huisman), sprezzanti del pericolo, e anche il mantenere fede ai propri valori, procedendo immersi nella loro missione che in Echo 3 è il salvataggio di quella donna unica e fondamentale nella loro vita.



La grande metafora di Echo 3

Tanti piccoli ingranaggi che la serie ci dimostra come vadano poi a influire in quadri che nel racconto diventano ampi, al punto da potersi fare metafora dei conflitti che possono riscontrarsi anche nella realtà e che dimostrano come ognuno, inseguendo i propri interessi, può diventare pedina di un affresco imprevedibile e inatteso.

Come per Bambi e Prince, appartenenti a un contesto militare e uno dei due anche ricco al punto da poter essere ritenuto nel circolo di coloro che possono ottenere facilmente quello che vogliono, che si trasformano nell'incarnazione di un'America egoista e individuale che non pensa agli interessi di nessun altro se non ai propri. Che preferisce scatenare l'inferno sulla terra, sapendo che non ne farebbe comunque parte. Accendere la miccia per dei conflitti in paesi che di risorse e economie come quelle statunitensi non ne hanno e costringerli a scannarsi tra di loro. Dimenticando o direttamente fregandosene delle implicazioni che le loro azioni avranno sugli altri, facendo solamente in modo che i propri desideri e i propri obiettivi vengano salvaguardati e portati a compimento. Cogliendo perciò la natura critica e politica alla base di Echo 3, ma non potendo considerarla abbastanza per la messinscena, la stesura del racconto e lo sciorinarsi lento e ripetitivo delle sue otto puntate, la serie Apple TV+ finisce con i protagonisti sfiancati tanto quanto gli spettatori. Un mandato segreto e personale che rimane così anche nel rapporto tra personaggi e pubblico, il quale lascia indifferente chi è esterno al compito di recupero e soccorso della donna, lasciando i tre protagonisti da soli a tutto tondo.