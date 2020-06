Elena, diventerò presidente: recensione della nuova serie teen di Disney+

I prodotti giovanili non sono facili da giudicare. Il loro linguaggio è ben diverso da quello dei film e delle serie tv destinate ad un pubblico adulto e il loro ruolo è ancora più delicato. Il loro è un target specifico e diversificato; lo si capisce perfettamente confrontando la nostra recensione de I Perché di Forky con la recensione de Il Mondo Secondo Jeff Goldblum. All'intrattenimento si affianca infatti anche l'intento di educare i più giovani alle sfaccettature della vita, spesso troppo complesse per essere affrontate con leggerezza, a seconda delle età. Elena, diventerò presidente, disponibile su Disney+ dal lancio in Italia, è una teen comedy che mira proprio a questo; a parlare di errori, imprevisti e incomprensioni con un tono facilmente assimilabile anche da un target più giovane.



Gli errori e gli imprevisti che aiutano a crescere

Elena Cañero Reed (Gina Rodriguez, ma solo nella versione adulta della protagonista) è il Presidente degli Stati Uniti. Un giorno riceve dalla madre il vecchio diario segreto sul quale alle scuole medie appuntava pensieri, sogni e problemi. L'ambizioso e amato Presidente Cañero Reed ha così l'opportunità di ripercorrere la propria adolescenza, un periodo complesso in cui ogni imprevisto e ogni difficoltà relazionale sembra avere proporzioni cosmiche. Le scuole medie sono per Elena una vera e propria palestra per lo sviluppo di ambizioni importanti, ma soprattutto per capire che errori e scelte sbagliate possono essere educative tanto quanto i successi. Se non di più. Elena, diventerò presidente è a tutti gli effetti una serie tv in stile Disney Channel, dotata al tempo stesso di quello stile fresco che diverte i giovani e di un importante sottotesto educativo.



La serie presenta però una qualità superiore, che deriva dall'esperienza e dai grandi passi avanti fatti dal mondo delle serie tv in fatto di rappresentazione e varietà. La Disney di oggi è sempre più attenta a tematiche sociali e all'inclusione della diversity nei propri prodotti e con questo progetto sembra voler creare un nuovo modello di riferimento per i giovani, uno che celebri l'impegno personale e la responsabilità civile. La giovane Elena (Tess Romero) è una ragazza brillante e ambiziosa, amante dello studio e dell'organizzazione. Il suo carattere analitico e meticoloso sembra cozzare spesso con l'imprevedibilità della vita, in un periodo in cui è difficile trovare la propria direzione. Per quanto apparentemente banali per un adulto, sono proprio queste piccole grandi difficoltà a rappresentare la prima formazione di un ragazzo.

Nonostante la protagonista si impegni molto a scuola e si comporti sempre in modo corretto, è una ragazza tutt'altro che perfetta. Sono molti gli errori che si trova inconsapevolmente o consapevolmente a fare; errori tipici di un'età nella quale è difficile capire il modo migliore con cui relazionarsi agli altri. Ognuno di questi sbagli è però importante per Elena, per capire profondamente il prossimo e le sue esigenze e per imparare a combattere le ingiustizie che caratterizzano tanto il periodo alle medie quanto la vita in generale.



Sebbene Gina Rodriguez non compaia come personaggio fisso della stagione, la serie sembra giocare indirettamente sui parallelismi tra la carriera presidenziale e l'esperienza giovanile di Elena. In quest'ultima infatti ogni piccola consapevolezza rappresenta un'occasione di crescita e una maturazione di quel senso civico e sociale che porterà allo sviluppo delle ambizioni della protagonista.



Una serie dal linguaggio teen, ma dai contenuti profondi

Lo stile colorato e moderno di Elena, diventerò presidente non impedisce alla serie di mantenere toni realistici. La credibilità dei personaggi permette ai giovani spettatori di identificarsi nelle loro dinamiche, da quelli principali ai secondari, ai quali viene dedicato uno spazio importante e un degno approfondimento. Accanto alle difficoltà della protagonista, che rappresentano l'importante bagaglio che la condurrà in futuro alla presidenza, sono molte le tematiche affrontate dalla serie, a partire dalla scelta di raccontare l'ascesa di una giovane donna, per giunta di origini cubane e figlia di immigrati, categorie che negli ultimi anni stanno cercando sempre di più di conquistarsi il loro spazio all'interno della società.

Alla macro tematica, rappresentata dall'ambizione di Elena e ai suoi tentativi di trovare la propria strada, si affiancano molti altri temi, altrettanto importanti e capaci di coinvolgere anche i personaggi secondari. Si parla di argomenti delicati come il lutto e le difficoltà di accogliere in casa un nuovo membro della famiglia. Si parla di paura e coraggio, di amicizia, di errori che fanno soffrire gli altri, ma anche di tentativi di riconciliazione.



Soprattutto, questa nuova serie di Disney+ intende farsi portavoce della rappresentazione della diversity, sempre più presente nei media, ma di cui è ancora importante parlare, a maggior ragione nei prodotti per i più giovani. In quanto serie sulla crescita e la scoperta di sé, Elena, diventerò presidente include anche importanti temi LGBT, affrontati con naturalezza e maturità, senza banalità e con un linguaggio che attenua le complessità di queste questioni, per renderle facilmente accessibili a tutti.

Qualche appunto bisogna però farlo. Elena, diventerò presidente ha un target preciso che difficilmente riesce ad andare oltre al proprio pubblico di riferimento. Sebbene gli insegnamenti possano essere trasmessi anche a spettatori più grandi, è la componente più ironica della serie a non funzionare su un target diverso. Le battute, le situazioni e i fraintendimenti risultano valide soprattutto per una ristretta fascia d'età. I tratti più maturi di questo prodotto, invece, sono assolutamente godibili per tutti e riescono in alcuni punti anche a commuovere.



La serie gioca molto sul passato di Elena e sul ruolo dei suoi anni adolescenziali nella formazione del futuro Presidente. Gina Rodriguez, nei panni dell'Elena adulta, compare troppo poco per stabilire dei veri parallelismi tra infanzia ed età adulta. A tal proposito sarebbe forse stato più interessante vederla interagire più spesso con il vecchio diario, per sottolineare l'importanza di questo percorso di crescita sul ruolo fondamentale che si trova a ricoprire.