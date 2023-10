Élite 7 recensione: la serie Netflix non ha più nulla da dire

Il 20 ottobre 2023, Élite 7 è giunto sul catalogo di Netflix (non perdete le serie Netflix di novembre 2023), confermando l'ennesimo capitolo di una serie strettamente legata alla dimensione elitaria dell'adolescenza, in cui i drammi della vita adulta diventano precoci. Grazie al grande successo delle prime stagioni, questo racconto per episodi ha proseguito il suo percorso senza prendere in considerazione gli stessi modelli che ha precedentemente stabilito e gettato lungo la sua strada, preferendo un approccio narrativo strettamente legato al contesto di appartenenza e lontano dai volti che inizialmente hanno suscitato il suo fascino.



In Élite 7, quindi, assistiamo a un altro cambio di cast che, in questa specifica occasione, si affida quasi completamente a un gruppo di attori nuovi, affiancati da volti che il pubblico ha imparato a conoscere da relativamente poco. Senza approfondire ulteriormente alcune scelte precedenti, la serie su Netflix cerca ancora di attirare l'attenzione con lo stesso spirito sfrontato e senza filtri che l'ha sempre caratterizzata fin ora, giocando con la dimensione adolescente più ricca, opulenta e svogliata possibile, e proponendo una manciata di riflessioni pseudo-sociali che lasciano il tempo che trovano. Questo nuovo tentativo di rimanere sulla cresta di un'onda apparentemente esausta ci avrà convinto durante la fase di recensione?



In Élite 7 tutto cambia senza mai cambiare veramente.

Dopo gli eventi immediatamente conclusivi della stagione precedente (si consiglia di leggere la nostra recensione di Elite 6 per ulteriori dettagli), Élite 7 inizia senza perdersi in troppe spiegazioni su ciò che è accaduto, immergendoci immediatamente nell'azione.

Una sparatoria al di fuori della prestigiosa scuola di Las Encinas ha allarmato alcuni genitori e studenti, che puntano il dito contro il giovane Dìdac (Álvaro De Juana) e la sua famiglia, notoriamente legata ai traffici criminali locali. Il dibattito si concentra sulla vita privata del giovane e sui suoi legami che ha costruito durante il periodo scolastico. La sua situazione influisce direttamente sulla vita di Isadora (Valentina Zenere), che ha una relazione sentimentale con lui ed è ancora alle prese coi propri demoni interiori. Inoltre, facciamo la conoscenza di alcune new entry in Élite 7, tra cui Chloe (Mirela Balic) e sua madre Carmen (Maribel Verdú), così come Eric (Gleb Abrosimov), il cugino di Nico (Ander Puig). Questi personaggi contribuiscono ad ampliare la narrazione, affrontando una stagione che è allo stesso tempo frammentata e forzata, ma anche stranamente coerente con lo spirito originario della serie tv.



In questo specifico caso, non troviamo un omicidio centrale e un'indagine per risolvere il mistero e identificare il colpevole, come nelle stagioni precedenti. Invece, la criminalità locale e lo spionaggio diventano elementi aggiuntivi ai problemi adolescenziali dei giovani protagonisti, che vivono in una dimensione materiale diversa dalla norma. A differenza del passato adesso la dimensione criminale cede il passo a una maggiore enfasi sui conflitti interiori e sugli errori dei personaggi principali, che si muovono in un quadro disordinato concentrato sull'aggiungere avvenimenti piuttosto che a esplorarne le ragioni. Di conseguenza, ci troviamo di fronte a una narrazione densa di eventi che cerca in tutti i modi di recuperare un'energia attualmente irraggiungibile, sfruttando il dinamismo del cast per affrontare nuove storie personali che, pur interessanti, purtroppo non vengono approfondite a sufficienza.



Evolversi nel modo giusto o lasciar perdere?

Uno degli aspetti più interessanti di Élite 7 risiede nell'elasticità della sua visione d'insieme rispetto al passato. Non soltanto i ricchi, le loro feste, i piaceri personali e i rapporti con gli altri e con il denaro, ma, questa volta, anche a qualche accenno alle conseguenze strettamente legate alla dimensione economico-sociale di una vita di quel tipo. Non fraintendete queste parole, l'opulenza sexy che da sempre caratterizza la serie rimane invariata, ancora banalmente vuota e ripetitiva, ma ora è affiancata da una serie di riflessioni che vanno oltre la "campana dorata" sotto cui si sono svolti gli eventi precedenti, o almeno ci provano.

In questo caso, la sceneggiatura cerca di introdurre nel predominante contesto del teen drama anche alcuni sviluppi in grado di riflettere sulle dinamiche di potere nella società contemporanea e sulle oscure manovre che i potenti continuano a compiere indisturbati nell'ombra, partecipando a un gioco sia lontano che vicino a tutti noi. Non più semplici scontri di classe o differenze dirette, ma un maldestro tentativo di inserire in un prodotto prevalentemente leggero, sviluppi che paiono avere una parvenza di politica abbastanza casuale e privi di uno scopo specifico, se non quello di caratterizzare alcuni personaggi e le scelte che devono compiere. Il dolore e la ricerca di un equilibrio personale restano quindi le tematiche principali di un viaggio segnato dai rapporti tossici (familiari, personali, sentimentali...) tra persone profondamente ferite.



Il grande problema di Élite 7 e, in generale, di Élite, rimane il costante cambio del cast principale. Questa dinamica non solo compromette un possibile affetto del pubblico di riferimento, ma ostacola inevitabilmente ogni tentativo di approfondire i vari personaggi coinvolti, i quali in molti casi sono ancorati a cliché e strumentalizzazioni narrative difficili da superare. Il ritorno di Omar (Omar Ayuso) può essere un esempio in questo senso. Essendo un volto storico, gli autori hanno avuto modo di svilupparlo nel corso degli anni, creando un personaggio piuttosto sfaccettato, complesso e perfettamente coerente con le esperienze vissute fino a quel momento. Questo tipo di evoluzione non è stata possibile altrove, ed è una lacuna che si avverte da tempo.



Guardare altrove

La decisione di eliminare l'omicidio centrale nelle stagioni precedenti è sicuramente un punto di forza per Élite 7. In questo caso, la scrittura ha la libertà di concentrarsi sulle vite dei protagonisti, mettendo in primo piano i loro problemi personali e le scelte che faranno o non faranno per risolverli. Autolesionismo, profonda insicurezza, manipolazione violenta, maschilismo tossico , sono solo alcune delle sfide con cui questi giovani si troveranno a confrontarsi, cercando di aggiornare leggermente la struttura narrativa precedentemente adottata.

Tuttavia, l'assenza di un mistero di fondo viene sostituita da un'indagine che cerca nuovamente di fondere le dinamiche adolescenziali con quelle degli adulti, qui rappresentati sia da vicino che da lontano, ma comunque connessi alla stessa percezione che i giovani hanno del loro mondo. Il risultato finale non convince completamente, restituendo un quadro d'insieme piuttosto caotico e in parte casuale, cercando di ampliarne la portata con argomentazioni impegnate che non attecchiscono fino in fondo, e spostando l'attenzione su questioni private stanche e poco affascinanti.