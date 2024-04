Fallout Recensione: la serie Amazon è la sorpresa dell'anno

Nella lista ideale dei franchise videoludici considerati pressoché impossibili da adattare per il cinema o per il piccolo schermo, il nome di Fallout ha sempre occupato uno dei primi posti. Del resto, il peculiare immaginario narrativo partorito dalle geniali menti dei creativi di Interplay nel lontano 1997 ed ereditato dal colosso statunitense Bethesda Softworks ormai vent'anni fa è un inimitabile crogiolo di ispirazioni fantascientifiche, interessanti concetti di fantapolitica e profonde digressioni filosofiche, nascosti sotto il telaio di un gioco di ruolo atipico sia in termini di setting che di gameplay. Un universo complesso, dunque, che nel corso degli anni si è protratto attraverso le generazioni consegnando nelle mani dei fan ben quattro capitoli numerati e altrettanti spin-off, con il preciso compito di ampliare la grandezza di questa affascinante quanto bizzarra ambientazione post-apocalittica.



Proprio per questo motivo, probabilmente, realizzare un prodotto cinematografico che potesse incapsulare lo spirito di Fallout senza tradirne la ruggente personalità ha sempre rappresentato un ostacolo invalicabile anche per le principali major a livello planetario relegando per anni il progetto a un polveroso cassetto nella fantasia della nutrita community di appassionati del brand. La serie Fallout è in arrivo su Prime Video in un'unica soluzione a partire dall'11 aprile ma abbiamo avuto occasione di vedere tutti gli episodi in anteprima e siamo pronti a raccontarvi la nostra opinione.



Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso

La sfida principale nella realizzazione di una trasposizione televisiva sull'universo di Fallout era sicuramente capire come gestire l'immenso canone dei videogiochi in modo da tradurlo correttamente in un linguaggio audiovisivo parecchio differente da quello videoludico. Per ovviare a questa problematica, Amazon MGM e Kilter hanno ben pensato di costruire una storia originale, slegata da quella delle incarnazioni interattive del brand ma profondamente radicata nella sua lore, con richiami continui a luoghi, avvenimenti e costrutti narrativi che faranno la gioia dei fan della prima ora. Ecco come la serie di Fallout si collega ai videogiochi.



Si tratta di un racconto dal respiro leggermente più contenuto rispetto a quello dei giochi ma che, grazie ad una metodica operazione di worldbuilding volta a catturare l'attenzione dei veterani quanto dei neofiti, riesce a restituire il tipico senso di meraviglia che permea qualunque iterazione del franchise.

La meraviglia di cui parliamo, però, è tutt'altro che positiva: il futuro immaginato da Fallout è violento, sporco, dilaniato da una guerra nucleare su scala mondiale che ha letteralmente spazzato via la civiltà umana facendo regredire gli ultimi sopravvissuti allo stato ferale. Quella che sulla carta sarebbe un'oscura distopia dalle atmosfere opprimenti, viene però trattata con un umorismo irriverente che alleggerisce i toni generali senza comunque rinunciare a tratteggiare situazioni particolarmente raccapriccianti o smisurate esplosioni di violenza. Il risultato è una stravagante miscela di elementi sci-fi, thriller e horror visti attraverso la lente dissacrante dello humor nero tradizionale della saga e narrati secondo prospettive differenti che procedono parallelamente per poi intrecciarsi nel corso degli otto episodi.



L'inizio di Fallout

Il primo episodio, quello dal minutaggio maggiore, è il punto di vista di Lucy (Ella Purnell), una caparbia quanto ingenua abitante dei Vault. Questi ultimi, bunker antiatomici costruiti nelle profondità della terra, sono piccole società autosufficienti e apparentemente regolate da un sistema democratico in cui la nostra protagonista ha trascorso la totalità della sua vita imparando solo attraverso i libri la storia del pianeta e della civiltà prebellica.



Va da sé che, quando la ragazza si trova costretta ad avventurarsi all'esterno a causa di alcune tristi vicissitudini, si troverà a fare i conti con un mondo selvaggio in cui vige la legge della violenza che la forzerà a mettere in discussione tutte le proprie convinzioni.

Il secondo punto di vista è quello di Maximus (Aaron Moten), una recluta della Confraternita d'Acciaio (una delle più famose fazioni presenti nella lore di Fallout), un gruppo di zeloti sempre alla ricerca di artefatti storici che contano tra le proprie file dei potenti guerrieri bardati in coriacee armature d'acciaio. Laddove Lucy si troverà alle prese di una realtà del tutto nuova all'esterno del Vault, l'animo di Maximus è stato temprato dalle difficoltà della vita nelle Wasteland e da un passato dalle sfumature dolorose che andrà a svelarsi gradualmente puntata dopo puntata.



Va detto, comunque, che al netto di performance attoriali piuttosto convincenti da parte di entrambi gli interpreti, abbiamo preferito la caratterizzazione della ragazza, il cui spirito nobile e puro cozza irrimediabilmente con l'estrema brutalità della Zona Radioattiva sfociando in momenti davvero esilaranti ma anche in frangenti piuttosto drammatici. Intendiamoci: anche il personaggio di Maximus funziona, sul lungo periodo, ma complice il ritmo non sempre eccelso delle porzioni di trama di cui si trova protagonista, la scintilla nei suoi confronti è scattata solo dopo qualche episodio.

E poi c'è Il Ghoul (Walton Goggins) che gioca il proverbiale ruolo del leone grazie a una scrittura sopraffina e all'innato carisma dell'attore che delineano un personaggio destinato a lasciare il segno nel cuore di chiunque si approccerà alla serie. Goggins veste i panni di un cacciatore di taglie non-morto dalla spiccata parlantina, arricchito da un character design di prim'ordine e da un tetro senso dell'umorismo nonché da una strabiliante operazione di trucco e parrucco che finisce per trasfigurarne i tratti somatici. Nei periodi in cui Il Ghoul ruba la scena agli altri protagonisti, la serie assume i connotati di un fantawestern con tutti i crismi, con tanto di scene d'azione al cardiopalma e taglienti scambi di battute con i comprimari, in un'interpretazione che ha saputo convincerci fin dalla primissima apparizione.



Per il resto, si tratta di una storia di esseri umani in un mondo che ha dimenticato l'umanità, in cui le nefandezze di cui è capace l'uomo finiscono per mettere in secondo piano anche la tragedia della guerra nucleare e in cui le persone appaiono minacciose almeno quanto le creature mostruose mutate della radiazioni che infestano ogni angolo del pianeta. Questa trasposizione di Fallout, inoltre, ha sicuramente il merito di ereditare il particolare aspetto ucronico delle opere di Interplay e Bethesda Softworks, premendo allo stesso tempo l'acceleratore su tematiche e idee che nei capitoli videoludici venivano spesso relegate alla narrativa emergente. Se dovessimo ricercare un difetto nell'ambito della narrativa indicheremmo un montaggio forse un pelo troppo frammentato che nel tentativo di portare avanti in modo simmetrico le sottotrame dei vari comprimari finisce per diluire leggermente la cadenza dell'azione, specie in alcuni frangenti.



Oltre la macchina da presa

Chiudiamo la nostra disamina con qualche considerazione sulla veste tecnica della serie, a partire dalla regia. Quest'ultima, affidata per le prime tre puntate allo stesso Jonathan Nolan (che già si era cimentato in questo ruolo per alcuni episodi di Person of Interest e Westworld) e poi ad altri cineasti attivi nel mondo della televisione tra cui spiccano Clare Kilner (House of the Dragon, Gen V) e il prolifico Frederick E.O. Toye.



La regia, pur non regalando momenti di particolare estro creativo, riesce a enfatizzare in modo corretto sia le parti più dialogiche che quelle prettamente action con risultati tutto sommato apprezzabili. Piccola nota di colore a margine: nelle puntate dirette dal più piccolo dei fratelli Nolan è possibile notare qualche gustosa citazione alle opere del Premio Oscar Christopher, tra cui un palese richiamo a una leggendaria scena proveniente direttamente dal secondo capitolo della trilogia del Cavaliere Oscuro. Ottime, invece, le scenografie che tradiscono lo stanziamento di un budget cospicuo per la realizzazione della serie. Grazie anche all'impiego di una serie di effetti speciali e visivi di buona fattura, le ambientazioni, le creature fantastiche e gli oggetti di scena contribuiscono a portare alla vita l'universo di Fallout con tutta la sua esplosiva personalità. I Vault e gli altri scenari delle sono realizzati con dovizia di particolari ma anche il bestiario, che comprende mostri arcinoti come i Gulper, gli Scarafaggi e gli Orsi Radioattivi, può vantare un livello di cura di tutto rispetto. Eccellenti, infine, le musiche che, proprio come le controparti videoludiche, provengono dalla scena blues e swing americana degli anni '40 e '50 con brani su licenza di celebri compositori come Bing Crosby, The Andrews Sisters e Jack Shaindlin.