Fascino Fatale Recensione: sesso e tradimenti, un mix disastroso su Netflix

Dinanzi ad un caso come quello di Fascino Fatale e del successo incredibile riscosso su Netflix, quantomeno in Italia, si potrebbero dire un marea di cose, soprattutto luoghi comuni molto noti nel nostro ambiente: perché questa serie in particolare e non tante altre più meritevoli, varie invettive di dubbia qualità sull'atteggiamento e le preferenze del pubblico mainstream, un monologo fatto di dolore e rimpianti sul fatto che un successo del genere ha sepolto e condannato tante produzioni minori - come se misteriosamente il successo di un singolo prodotto possa causare a cascata il fallimento di altri nell'epoca dello streaming, quando invece poteva essere un discorso sensato sulla televisione e gli orari in concomitanza. Sono discorsi che non ci appartengono, tendiamo sempre a vederli come superficiali e monchi, poiché alla fine dei conti non analizzano un momento storico o le tendenze del mercato, preferendo più addossare colpe quasi inesistenti. Ecco, diciamo che Fascino Fatale ci ha fatto propendere verso quei luoghi comuni, seppur solo per un istante.



Per quanto un po' improvviso ed inaspettato, sono molteplici le ragioni che hanno spinto la nuova serie originale di Netflix al successo, da un'amalgama di tutti i generi più in voga dell'ultimo periodo fino ad una struttura pensata perfettamente per lo streaming e il binge watching. Però quando si guarda criticamente alla qualità in sé ne fuoriesce un disastro su tutta la linea che facciamo fatica a considerare persino un guilty pleasure.



Un involucro esterno ben concepito

Ma procediamo con ordine: Fascino Fatale racconta la vicenda di Nandi (Kgomotso Christopher), una donna sposata da quasi 20 anni che sta attraversando un periodo estremamente delicato con il marito Leonard (Thapelo Mokoena), che la incolpa per un recente aborto spontaneo e con ogni probabilità la sta anche tradendo. Durante un weekend passato con la sua migliore amica Brenda (Lunathi Mampofu) e dopo essere stata approcciata ad una festa dall'affascinante Jacob (Prince Grootboom), Nandi allora cede alla tentazione e inizia con il giovane una sorta di relazione clandestina. Le cose, tuttavia, si complicheranno drammaticamente a causa di un omicidio e di un caso irrisolto risalente ad un decennio prima che ancora tormenta la nostra protagonista e la sua famiglia.

Almeno dal nostro punto di vista, le ragioni del successo di Fascino Fatale sono da ricercare in due fattori principali, il primo dei quali non può che essere il miscuglio - onestamente forzato e ai limiti dell'assurdo - di diversi generi che in questo momento storico catturano con enorme facilità l'attenzione del grande pubblico. Abbiamo, infatti, una storia "conturbante" di amore proibito, un thriller pieno di misteri provenienti dal passato dei protagonisti e addirittura un teen drama che vede coinvolta la figlia di Nandi, Zinhle (Ngelekanyo Ramulondi). Insomma, un calderone in cui chiunque può trovare qualche storyline, qualche dettaglio o qualche tematica che lo interessi e catturi. L'altro aspetto da non sottovalutare è la struttura della serie, che prevede puntate quasi mordi e fuggi - considerando anche il numero di generi e di storyline - da poco più di mezz'ora al massimo e la presenza di cliffhanger piccoli o grandi alla fine di ciascuna.



Un contenuto disastroso

Si incentiva in tal modo al massimo il binge watching, d'altronde si è disposti con molta più facilità a dare un'ulteriore possibilità o a continuare subito il viaggio in quanto incuriositi dal cliffhanger ed incentivati dalla scarna durata dei capitoli. Un giocattolino costruito con sapienza, questo non lo possiamo negare. Peccato che sia un giocattolino concepito in un'attenta sala di marketing, perché analizzando il contenuto non c'è traccia di ispirazione o a tratti persino buonsenso.

Fascino Fatale è in poche parole una serie che, nel tentativo disperato di essere tutto, fallisce ogni possibile obiettivo: la parte "erotica" è risibile, mal sviluppata e ancora peggio caratterizzata, oltre a fare affidamento su un quantitativo immane di stereotipi e topoi del genere già visti migliaia di altre volte; la componente thriller è forse la più interessante, si sforza quantomeno di avere delle tematiche ma non ha il minimo spazio o tempistiche per evolversi e viene relegata spesso a rapidi flashback inscenati con una povertà disarmante; la storyline teen, infine, è probabilmente la più vuota e ricolma di comportamenti, azioni e dialoghi che non hanno senso - al giorno d'oggi anche un adolescente sa di non fidarsi di un anonimo che gli scrive all'improvviso dicendo cose piuttosto inquietanti.



E il fatto più assurdo di tutto ciò è che Fascino Fatale avrebbe potenzialmente delle frecce intriganti al suo arco. Ad esempio l'aborto spontaneo di Nandi e un suo conseguente viaggio verso la riconquista della sua femminilità e sensualità sepolta dal rapporto un po' tossico con il marito, che avrebbe dato una spinta di non poco conto alla relazione con Jacob ed in generale alla componente erotica della serie Netflix. Ma non c'è traccia di un percorso del genere e la verità è che, eliminando del tutto la questione dell'aborto, le vicende si sarebbero svolte nello stesso ed identico modo - un discorso estendibile alle altre componenti dello show.

Se poi a queste mancanze si aggiunge una generale aura di assurdità - che vi possiamo assicurare non è voluta - che aleggia sulla maggior parte dei dialoghi, che mancano di consequenzialità o gettano alle ortiche spunti sulla carta interessanti con botta e risposta eufemisticamente cringe, Fascino Fatale non può non assumere le fattezze di una produzione disastrosa e ben al di sotto della mediocrità, nonostante qualche discreta intuizione.