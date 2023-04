Florida Man recensione: un folle viaggio fatto di alti e bassi

Se provate a cercare Florida Man in rete, il primo risultato che vi capiterà sotto gli occhi non è il titolo tra le serie Netflix di aprile 2023, ma un'espressione che, divenendo un popolare meme nel 2013, venne utilizzata per sottolineare la pazzia e la serie di eventi che portarono ad azioni sconcertanti compiute per l'appunto in Florida. Il serial, tenendo fede al suo titolo, in parte sembra voler mettere in piedi proprio una catena di eventi assurdi e fuori dall'ordinario, attraverso personaggi carismatici ed un racconto leggero che punta ad intrattenere senza prendersi troppo sul serio. Per questo, vi diciamo da subito che lo show di Donald Todd va preso per quello che è, ovvero un viaggio caotico, a tratti quasi casuale e vicino al ridicolo, che in qualche occasione sa anche divertire.



Paura e delirio in Florida

Mike Valentine (Édgar Ramírez), dopo aver perso ciò che aveva nel gioco d'azzardo, si ritrova in debito nei confronti di un boss locale, e per questo è costretto a lavorare per lui svolgendo diversi compiti. Una sera, però, Mike, accompagnando a casa Delly (Abbey Lee), compagna del suddetto boss, capisce subito che tra loro c'è un'intesa difficile da frenare, e da quel momento il suo futuro cambierà completamente. La passione che sboccia tra i due sembra mettere nei guai Mike, ma quando una mattina Delly scompare per andare in Florida, ecco che proprio Mike viene incaricato di andarla a cercare, e da qui si innescheranno una serie di eventi (ben poco credibili) che serviranno come espediente per mettere in scena una vicenda folle che tenta di far colpo grazie ai numerosi colpi di scena che portano avanti la storia.

In questo senso, l'avventura di Mike in Florida parte proprio inanellando una serie di situazioni completamente casuali che fanno quasi pensare che la sceneggiatura sia stata scritta dopo qualche bicchiere di troppo, salvo poi riprendere un filone principale che segue una traiettoria più definita e soprattutto sensata; per farla breve, possiamo dire che lo show ha un inizio ed una fine precisi che chiudono una storia non molto originale, ma nel mezzo il tutto è intervallato da diverse situazioni abbastanza nonsense, fatta eccezione per alcune svolte chiave più accettabili e credibili. Questo perché, come detto all'inizio, Florida Man sembra voler continuamente ribadire la sua voglia di non prendersi sul serio, anche se questa è una scelta che inevitabilmente ha i suoi lati negativi.



Folle, ma non abbastanza

Come avrete capito, Florida Man punta tutto sulla sua esuberanza e vivacità, lasciando molto a desiderare per tanti altri aspetti, e se l'obiettivo di divertire in parte è sicuramente centrato, purtroppo è altrettanto chiaro che senza equilibrio anche le risate rischiano di trasformarsi in noia, soprattutto quando la storia deve sviluppare un intreccio quantomeno credibile, e nel cercare di farlo va letteralmente ad ammucchiare personaggi e situazioni che finiscono per creare soltanto una grande confusione.

E non è un caso che la parola caos bene o male possa riassumere tutta la serie, perché si passa letteralmente da siparietti simpatici (e senza senso), a scelte compiute dai protagonisti che sembrano prese affidandosi al caso e a poco altro, tra un boss caricaturale, cliché, e qualche battuta fuori luogo. Anche dal punto di vista della regia c'è poco da sottolineare, e la voglia della serie di distinguersi ricercando soltanto una proposta leggera e scanzonata, si frantuma inevitabilmente contro un mare di problemi. Far andare di pari passo una storia convincente e una sorta di schizofrenia narrativa forse non è stata proprio la più brillante delle idee, soprattutto se non si hanno le capacità adatte per mescolare le due cose. Eppure, tra alti e bassi, questa è una serie che sa divertire, e nei suoi tanti colpi di scena alcuni di questi sono comunque azzeccati, riuscendo ad accendere di tanto in tanto la narrazione.



Arrivando al dunque, Florida Man è, in parte, esattamente ciò che promette di essere: una folle caccia al tesoro usata come pretesto per cercare di regalare un'umorismo che punta molto sul nonsense, senza curarsi di una storia credibile o scene memorabili. Nel giudicare questa serie, però, non possiamo far altro che sottolineare i tanti difetti evidenti che si susseguono nel corso degli episodi, pur tenendo in conto che se cercate un prodotto leggero e senza tanti fronzoli allora Florida Man potrebbe piacervi, soprattutto se prima di guardarla spegnerete il cervello, riuscendo a sorvolare anche sugli evidenti cali di ritmo che caratterizzano alcuni passaggi.

In ogni caso, e per concludere questa recensione, è da sottolineare che se si vuole fare qualcosa di esuberante e fresco non si può trascurare il resto, anche perché anche sul piano della tanto ricercata follia Florida Man non stupisce, e anzi difficilmente vi troverete qualcosa di realmente nuovo, come se una volta messo il piede sull'acceleratore fosse mancato il coraggio di andare fino in fondo provando a proporre qualcosa di realmente sorprendente ed innovativo.