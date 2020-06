Fraggle Rock: Rock On, recensione della serie Muppet su Apple TV+

Per quanto decidiamo di non pensarci o di andare avanti, l'impatto avuto sulla pandemia di Covid-19 sulle nostre vite è stato grande. Affrontarla è stata difficile per gli adulti, ma ancora di più per i bambini, forse meno consapevoli dell'entità degli eventi. Molti programmi televisivi si sono impegnati per offrire ai più piccoli una visione ottimista del problema, trasmettendo insegnamenti comportamentali molto utili o semplicemente offrendo un po' di svago dalla noia della quarantena. Lo ha fatto e continua a farlo Disney, con le uscite Disney+ di giugno, destinate anche ai più piccoli, e lo ha fatto Apple Tv+, con Fraggle Rock: Rock On!.



La serie riesce nel suo intento, garantendo ai bimbi una visione leggera e divertente, caratterizzata da messaggi morali importanti, ma capace soprattutto di creare situazioni facilmente riconoscibili, nelle quali i più piccoli possono immedesimarsi. Fraggle Rock: Rock On! appartiene al noto franchise Muppet ed è una delle più interessanti uscite Apple Tv+ di giugno. La serie, veloce e dinamica, ha ovviamente dei simpatici pupazzi come protagonisti.



Fraggle Rock: dagli anni ‘80 ai giorni nostri

Fraggle Rock: Rock On! non nasce da un'idea originale, ma da un concept già ampiamente sfruttato (e con discreto successo) negli anni ‘80. Ideato da Jim Henson e andato in onda dal 1982 e il 1986, il programma televisivo vede come protagonisti i Fraggles, dei pupazzi provenienti dall'universo Muppet. Nonostante il suo aspetto colorato e vivace, Fraggle Rock aveva alla base anche l'obiettivo di presentare ai più piccoli un sistema sociale il più possibile vicino alla realtà, fatto di relazioni, amicizie, rapporti e di individui diversi tra loro.

Come il mondo umano, la società dei Fraggles è ricca di sfumature che è importante accettare, per poter stabilire rapporti sani. Il tono leggero, lo stile colorato ed eccentrico e le battute permettono ai giovani spettatori di vivere un'esperienza piacevole e divertente, ma garantiscono anche una fruizione a livello più profondo, grazie alla trasmissione di messaggi utili alla crescita: l'importanza di non lasciarsi influenzare dai pregiudizi nei confronti degli altri, il rispetto per l'ambiente, il valore dell'amicizia e così via. In particolare uno degli obiettivi di Jim Henson era creare un mondo fatto anche di conflitti, per mostrare quanto fosse cruciale sanarli, come allegoria della guerra e della pace.



Lo spin-off del 2020, Fraggle Rock: Rock On! mira a riprendere questi ideali positivi, adattando però il programma all'attuale situazione sanitaria, che ha messo a dura prova gli animi delle persone e le interazioni sociali. In questa nuova serie, i Fraggles mostrano ai bambini il modo migliore per affrontare la quarantena, riuscendo a ristabilire i contatti anche con gli amici!



L'amicizia ai tempi della quarantena

Ci siamo ormai abituati alla routine della quarantena, alle dinamiche dello smart working (per chi se l'è potuto permettere), alle giornate in casa e alla riscoperta di tutte quelle attività per le quali, in situazioni normali, non c'era abbastanza tempo. Ci siamo abituati alle videochiamate in lag, alla mancanza di segnale e alla noia. Per i bambini si è trattato però di un mondo del tutto nuovo, non sempre facile da capire e da accettate.



Fraggle Rock: Rock On! offre ai piccoli spettatori uno spazio sicuro e amichevole nel quale riconoscersi, che sembra riprendere in chiave ironica le tipiche situazioni dell'isolamento causato dalla diffusione del Coronavirus. Uno dei cambiamenti più radicali rispetto alla normale routine di un bambino è probabilmente l'interazione sociale. Il contatto con i compagni di classe è molto importante, così come il gioco e l'attività all'aria aperta.

È così anche per i Fraggles, i simpatici pupazzi protagonisti di Fraggle Rock: Rock On! Sebbene non si calchi mai la mano sul concetto di "quarantena", le dinamiche mostrate nelle sei brevi puntate della prima stagione sono le stesse che siamo stati chiamati a vivere in questo periodo e, proprio come quelle, richiedono tanta inventiva e voglia di mettersi in gioco per essere superate con serenità. Ci pensano Gobo, Boober, Red, Wembley, Monkey e Uncle Traveling Matt a fare compagnia al pubblico di giovanissimi, mostrando il proprio particolare modo di intrattenersi.



Siamo di fronte a un prodotto molto simile ai più noti Muppet (concept da cui prende forma Fraggle Rock: Rock On!), interpretato da pupazzi che vivono in un mondo di fantasia, Fraggle Rock, per l'appunto. Non c'è da stupirsi - soprattutto considerando che si tratta di un prodotto per l'infanzia - se ci troviamo ad assistere a situazioni irrealistiche. Ciò che però sorprende gradevolmente è il livello di credibilità degli eventi riportati, ottimo per far sentire l'osservatore parte di un progetto rivolto a lui.

Realizzata durante la quarantena, Fraggle Rock: Rock On! è interamente girata nelle case dei singoli interpreti e ospiti, dando al prodotto un aspetto leggermente amatoriale, ma interessante: attraverso un sistema altamente tecnologico - che in realtà non è altro che un tubero attaccato a dei fili metallici -, i Fraggles riescono ad abbattere i limiti della quarantena, collegandosi finalmente agli amici.



Tra una chiacchierata e l'altra i protagonisti raccontano i loro modi preferiti per passare il tempo - con la danza, la musica, lo yoga e così via -, mostrando ai bambini quanto una situazione frustrante possa in realtà rivelarsi stimolante dal punto di vista creativo, soprattutto se condivisa - anche a distanza - con le persone importanti. Ma non sono solo i Fraggles a tenere compagnia ai giovani spettatori: strizzando l'occhio anche agli adulti che si trovano a vedere la serie con i figli o i nipoti, Fraggle Rock: Rock On! accoglie molte star internazionali: Common, Alanis Morrisette, Neil Patrick Harrir, Jason Mraz, Tiffany Haddish e ZiggyMarley, coinvolte nei giochi e negli hobby degli eccentrici protagonisti.

La serie è un buon prodotto per l'infanzia, ricco di colore e di spunti interessanti. Gli unici punti deboli del progetto riguardano alcuni dettagli del format e della data d'uscita. Fraggle Rock: Rock On! avrebbe infatti potuto rappresentare un ottimo elemento di svago per i bambini costretti in casa dalla quarantena, in tutti i Paesi coperti dal servizio di Apple Tv+



L'uscita fissata per giungo anche in Italia, in un periodo in cui la morsa delle regole sanitarie si sta un po' allentando, risulta forse meno efficace, ora che la vera e propria quarantena è più un ricordo che un dato di fatto. Nonostante la brevità degli episodi agevoli la fruibilità anche da parte dei più piccoli, sei puntate risultano comunque poche per stabilire un vero e proprio legame emotivo con il pubblico.