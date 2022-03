Frammenti di Lei Recensione: un'interessante serie thriller su Netflix

Molto spesso tendiamo a considerare la verità come qualcosa di totalmente positivo, quasi fosse un valore a cui ispirarsi. Qualcosa che va ricercata e glorificata. Altrettanto spesso, però, capita di accorgerci di quanto aberrante e sconvolgente possa rivelarsi e quanto gravi siano le sue conseguenze, su di noi e sulle persone che amiamo. Così, cerchiamo di addolcirla o di mascherarla, per proteggere noi e soprattutto i nostri cari. Ci sono situazioni in cui, però, non possiamo fare a meno di guardarla in faccia e affrontarla, non importa a quale costo. Non sempre, insomma, ci è concesso scegliere, e Frammenti di Lei, il nuovo show thriller Netflix tratta dall'omonimo romanzo di Karin Slaughter, ce lo mostra con una spietata crudezza.



Una tragedia rivelatrice



In un tranquillo paesino americano in riva all'oceano, un posto in cui abitano principalmente veterani di guerra e pensionati, accade una tragedia più unica che rara. In una tavola calda un ragazzo estrae una pistola e uccide prima una giovane, rea di avergli spezzato il cuore, poi sua madre e un ostaggio che maldestramente aveva tentato di chiamare i soccorsi. L'assassino è in completo stato di shock e nota che tra i clienti vi è una poliziotta in divisa.

Così decide di rivolgere verso di lei l'arma da fuoco, minacciandola per farle estrarre la propria e costringerla ad ucciderlo, poiché non è in grado di farlo da solo. Peccato che la ragazza in questione sia solo una centralinista del 911 che ha appena staccato dal suo turno e che sta festeggiando il suo trentesimo compleanno. Insomma, non ha una pistola e in ogni caso saprebbe a stento toglierne la sicura.



La situazione si fa sempre più critica, il killer oramai è totale vittima del panico, chiaramente spaventato e fuori di senno. La situazione precipita e il rischio che altri innocenti siano coinvolti si fa sempre più incombente, quando la madre della nostra "finta poliziotta" interviene e, dopo essere stata gravemente ferita, uccide in maniera tanto eroica quanto glaciale l'attentatore, tagliandogli la gola con lo stesso coltello con cui era stata colpita. Volete sapere come abbia fatto una logopedista vedova a reagire con così tanto coraggio e uccidere un aggressore armato dopo essere stata accoltellata? Avrete le vostre risposte, a tempo debito però.



Dubbi e rivelazioni

Parliamoci chiaro: l'inizio di questo serial è mozzafiato. Il primo episodio riesce a contrapporre emozioni totalmente contrastanti, riesce a mostrare la più profonda quiete donando un'intensa sensazione di tranquillità, per poi travolgere lo spettatore con violenza e suspence in un batter d'occhio. Non solo però. La prima parte di qualsiasi opera ha lo scopo di introdurre a dovere i personaggi e con pochissimi eventi e scambi di battute la puntata pilota della serie riesce a raccontarci moltissimo delle nostre due protagoniste. La prima è Laura (interpretata da una strepitosa Toni Colette, punta di diamante del cast) madre ed eroina della stampa ma con un passato misterioso. La seconda è sua figlia Andrea (interpretata da Jessica Barden, protagonista di The End of the Fucking World) ragazza un po' impacciata e introversa.

Il secondo episodio, pur non riuscendo a mantenere del tutto i ritmi al cardiopalma del primo, riesce nel creare un'atmosfera di mistero all'interno della storia, creandoci diversi interrogativi, generando ansia e attesa nello spettatore, che spera di saperne presto di più. Qui, in realtà, si annida uno dei problemi dello show. Le risposte vengono date eccome, ma troppo presto. Sin da subito si è in grado di delineare le linee generali del racconto, al punto che quando ci vengono mostrati tramite flashback, gli eventi sembrano quasi già visti. Ciò porta i capitoli di mezzo a essere un po' troppo lenti e compassati.



Per fortuna, le ultime due puntate riescono a riprendere un po' quel carattere che il racconto sembrava aver smarrito, donando un finale tutto sommato sia adrenalinico che narrativamente interessante, con colpi di scena non esattamente da capogiro ma ben studiati e raccontati. Ciò non tanto per gli eventi in sé, quanto perché quest'ultimi ci permettono di scoprire davvero chi sono i protagonisti, svelando quel muro illusorio di menzogne costruite attorno ad essi.

Il finale, quindi, restituisce un po' di onore a un'opera che sembrava aver distrutto delle ottime premesse lungo il cammino. Inoltre, la serie, pur essendo tratta da un romanzo autoconclusivo lascia aperto uno spiraglio per la prossima stagione di Frammenti di Lei, da non farsi sfuggire se siete rimasti colpiti da questa. Per placare l'attesa, vi consigliamo di non perdere tutte le altre serie Netflix di marzo 2022.