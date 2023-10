Gen V 1x04 recensione: lo spin-off di The Boys è sempre più sorprendente

Considerando i recenti flop di molti universi condivisi e franchise multimediali, pensare che un'altra produzione live action sarebbe riuscita a mantenersi sui livelli di un fenomeno come quello di The Boys sembrava quasi utopia. Eppure, come già accennato nelle nostre prime impressioni su Gen V, la serie spin-off prodotta da Kripke e soci sembra davvero avere tutte le carte in regola per convincere anche i più scettici. Non si tratta meramente di un fattore estetico, ma soprattutto di competenze: la scrittura dei primi episodi si è rivelata sorprendente, sia nella resa contestuale, sia nella caratterizzazione dei personaggi.



Il mondo universitario di The Boys si è quindi affacciato verso tematiche completamente nuove, alternando la satira critica sui supereroi a un'analisi squisitamente umana dei ragazzi coinvolti nelle vicende. Pur mostrando raramente il carisma impareggiabile dei personaggi della serie madre, ciascuno dei protagonisti di Gen V ha qualcosa da dire, un conflitto ben delineato che merita attenzione o un chiaro obiettivo che possa portare avanti la trama. Se a questo aggiungiamo la follia delirante tipica dello show, intrisa a più riprese di turbe ormonali e incoscienza giovanile, tutto fa pensare che Gen V sia una piccola bomba pronta a esplodere.



Il quarto episodio, in questo senso, si addentra con maggior attenzione nel plot principale, tramutando il racconto in un'investigazione che vede i personaggi in cerca di risposte.



I segreti della Godolkin

Dopo gli ultimi episodi di Gen V, Marie (Jaz Sinclair) e compagni si trovano costretti ad agire il più presto possibile. Mentre il gruppo scopre che Andre ha intenzionalmente spinto Emma a raggiungere Sam nel luogo in cui è rinchiuso, i due fuggono in maniera rocambolesca dalla struttura e cercano di nascondersi in attesa che si calmino le acque. Il consiglio dell'Università, intanto, comincia a preoccuparsi di eventuali ripercussioni della faccenda, specialmente dopo l'arrivo di un particolare personaggio alla God U.

In un mondo che vive di potere e ribellione, i ragazzi della Godolkin si ritrovano a tutti gli effetti uniti contro il "nemico" comune. Ciononostante, lo show riesce a offrire parecchio spazio a ciascun personaggio per aggiungere le proprie motivazioni al mix, creando così un quadro sempre più intricato delle vicende in attesa di plot twist decisamente più impattanti. Nonostante la natura chiaramente preparatoria di un episodio che avvicina a metà stagione, continua a esserci molto materiale utile a incuriosire chi osserva.



Il ritmo procede spedito nonostante alcuni rallentamenti dovuti alla maggior verbosità dei dialoghi, e anzi permette di apprezzare la dedizione del cast nel costruire una chimica palpabile in scena. I ragazzi cominciano a sviluppare i rispettivi legami, alternando in maniera prepotente dolcezza e follia, senza neppure in questo caso risparmiarsi in alcune scene di sadica ironia. La quarta puntata è strettamente legata al concetto di identità, cruciale nel contesto interno della serie, e cerca di approfondire questo aspetto attraverso prospettive (e problematiche) parecchio differenti.

Non è un caso che sia la caratterizzazione dei personaggi a farla da padrone, rubando occasionalmente la scena con con l'esuberanza dei comprimari. Gen V si conferma totalmente spregiudicato nello stile e nelle scelte, abbracciando diversi temi senza alcuna difficoltà per creare un mix moderno, fresco e soprattutto interessante. Ogni episodio, almeno fin qui, è riuscito a inserire elementi nuovi per smuovere le acque in un intreccio che rischia a tratti di apparire leggermente forzato o prevedibile.



Guai sempre più grossi

Sulla scia del percorso già iniziato nelle precedenti puntate, ciò che sorprende di Gen V è il suo lato più sensibile: ci sono istanti in cui, tra un abbraccio, uno sguardo o un sorriso, si riescono a percepire sensazioni estremamente più profonde rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da uno show che (almeno sulla carta) fa della brutalità e dell'esagerazione i suoi punti di forza. Forse è anche per questo che lo spin-off di The Boys sta superando le aspettative: legare un prodotto a un'altra opera è cosa comune, ma farlo mantenendo una solida identità è quanto mai raro di questi tempi.



Gen V non sarà di certo la serie dell'anno, se si cercano trame incredibilmente sconvolgenti o personaggi indimenticabili, ma sta assumendo sempre più i connotati di un'opera matura e consapevole dei propri mezzi.

Tolte leggerissime sbavature nella gestione di alcune sequenze, o ancora nella presentazione dei ganci utili a portare avanti la trama, questa puntata appassiona e intrattiene senza mai apparire scontata o banale. Accogliendo in un mondo estremamente complesso e crudele le dinamiche dei giovani, qui ancor più traviati da una società alla deriva che spinge al culto della personalità tossica e della celebrità contro ogni forma di ritegno, Gen V attinge a piene mani dal superpotere di Eric Kripke e di The Boys per raccontare una storia quanto mai attuale e credibile - sia nelle conseguenze, sia nei riferimenti. L'opera di Ennis e colleghi, sin dalla carta stampata, è salita alla ribalta perché ha avuto il coraggio di sbattere in prima pagina le ipocrisie dell'America di oggi. Kripke e soci sono riusciti ad andare anche oltre, legando a stretto filo quel distorto mondo di supereroi alle dinamiche e ai problemi della nostra società.



In questo, il quarto episodio di Gen V appare parecchio più sottile rispetto ad altri, ma i suoi cenni bastano ad aprire la strada a un dialogo ben più ampio che speriamo possa continuare nelle prossime settimane.