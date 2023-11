Gen V recensione: non chiamatelo solo spin-off di The Boys

Lo avevamo detto nelle nostre prime impressioni su Gen V: questo prodotto ha tutte le carte in regola per far bene. Il mondo seriale di oggi ci ha però abituati a smorzare gli entusiasmi quando si tratta di progetti collaterali, specialmente se legati a grandi opere - e The Boys, per il contesto televisivo moderno, lo è senza ombra di dubbio. Tra universi condivisi sempre più stantii e operazioni commerciali al limite della decenza (i marketers direbbero cash cow), lo spin-off universitario della serie di Eric Kripke è riuscito a tenere alta l'asticella persino a confronto con la serie madre.



Sarà per la forte carica dello showrunner e dei collaboratori scelti per la sua writing room, sarà per la maggiore libertà espressiva concessa da Amazon, fatto sta che l'esperimento ha convinto praticamente tutti - ottenendo anche il rinnovo per una seconda stagione di Gen V. Gen V non si limita a ribadire concetti e tematiche espresse in The Boys: lo show pone l'attenzione su numerosi elementi carichi di interesse e inevitabilmente poco approfonditi nella produzione principale. Fazekas e Butters, seguiti dallo stesso Kripke, hanno trovato il giusto linguaggio per inserire la prospettiva giovanile nel mondo creato da Garth Ennis, senza tuttavia perdere il focus sugli elementi di raccordo tra la serie di The Boys e la loro creatura.

Welcome to the Godolkin!

Volendo riassumere all'osso il plot della serie, Gen V porta il caos di The Boys al college, travolgendo il tipico contesto young adult con tutto il marcio del mondo super-eroistico ideato per la tv da Eric Kripke. Nelle fasi iniziali in cui vengono introdotti i personaggi principali, scopriamo che la Vought controlla un'intera università per super-dotati dove plasma (fisicamente e mentalmente) gli eroi di domani. In un ambiente che vive di apparenze, microcosmo dannato della società americana, si mescolano così le vite di ragazzi difficili, spesso impotenti di fronte a una società che non li accetterebbe mai del tutto, e di adulti pronti a tutto per ottenere ciò che vogliono.

La multinazionale ha inevitabilmente influenzato il Paese, come già noto dalla serie principale, ma qui l'impatto percepito sembra molto più diretto: molti dei ragazzi iscritti alla Godolkin University (o God U, non a caso) sono vittime del composto V e non possono far altro che imparare ad accettare la propria condizione. Nel tentativo di porre agli occhi dello spettatore un punto di vista più diretto sull'orrore dei superpoteri, quasi ribaltando la fantasia eroica per raccontare un dramma strettamente umano, Gen V si esalta come opera originale e trova anche il perfetto spazio per collegarsi alla serie principale.



Non c'è mai una reale co-dipendenza da The Boys, per fortuna: i legami sono evidenti, ma centellinati e intriganti al punto giusto per permettere agli elementi originali dello show di brillare. Gen V non presenta personaggi particolarmente carismatici, almeno non al livello della serie madre, ma li rende talmente particolari e caratterizzati da coinvolgere sempre di più col passare degli episodi. I ragazzi della Godolkin, a partire dai più marginali, sono dei folli in preda alle turbe ormonali, prototipi perfetti di una società umanamente alla deriva in cui lo sviluppo dell'identità e le problematiche della mente vengono troppo spesso sottovalutate.

Non mancano di certo sequenze caotiche, splatter e completamente spregiudicate, ma probabilmente lo show riesce a brillare davvero proprio perché ha trovato il giusto equilibrio tra il serio e l'assurdo per trasmettere i propri messaggi - tutto senza mai risparmiarsi, soprattutto in termini produttivi, con il chiaro intento di stupire. Gen V porta in scena l'ennesimo racconto sovversivo carico di violenza e piani da sventare, questo è certo, ma approccia la narrazione da un punto di vista molto più empatico (e forse più positivo) rispetto alla serie originale.

God U, tra demoni e dei

Uno degli elementi più interessanti in questo spin-off è legato proprio alla ri(de)strutturazione della figura eroica. Ciò che in The Boys è stato completamente offuscato dall'ombra di Homelander trova qui respiro grazie alla "speranza" giovanile: i ragazzi saranno pure vittime e carnefici in molte dinamiche sociali, ma nel mondo di Kripke sono forse gli unici a mantenere nel profondo un alone di ingenua positività. Un elemento ricorrente in tutta la stagione, riportato a schermo più volte dalla Marie Moreau di Jaz Sinclair, è la speranza nel domani, l'ostinazione a credere che possa ancora esserci un futuro in cui "essere un eroe" abbia importanza.



La scelta (o, per meglio dire, il conflitto) dell'eroe sul come usare i propri poteri è un tema più che noto nelle produzioni di genere, ma permette a queste vicende di acquisire un sapore più fresco e puro anche nella loro semplicità.

Il plot principale, complice anche qualche leggera flessione nel ritmo, non brilla certo per complessità, ma garantisce la giusta dose di intrattenimento e offre qualche colpo di scena dal peso specifico importante. In Gen V è il conflitto a guidare le vicende, prima tra ordine e caos, poi tra vendetta e redenzione: aprendo un discorso importante sull'identità, sulla consapevolezza di sé e sull'accettare le proprie responsabilità, le macchinazioni contorte si mescolano ai più stupidi colpi di testa in un equilibrio sottile, ma stabile. Scegliere se essere demoni in terra o dei tra gli uomini è il concetto ultimo dell'universo creato da Garth Ennis, qui sublimato dall'ossessione per la fama e dal confronto diretto con il trauma inflitto dai genitori ai figli.



Muovendosi senza difficoltà tra satira e drama, i personaggi della Godolkin riescono a intrigare perché vivono un duplice conflitto: da una parte quello contro se stessi e la propria identità, dall'altra quello contro la Vought e lo sfruttamento subito da chiunque nella loro vita. In questo senso, Gen V fa esattamente quello che dovrebbe, raccontando una storia di coesione senza mai esagerare nelle dinamiche tipiche dei young adult e puntando forte sugli elementi che hanno segnato il successo di The Boys.

Più di un semplice spin-off

La riproposizione di ciò che ha reso grande Kripke e soci potrà anche soddisfare i meno appassionati, ma la vera vittoria di Gen V sta altrove. Ciò che più sorprende, una volta completata la visione, è la brillantezza della serie nel suo complesso: che si tratti di grandi idee registiche o di dialoghi pungenti, l'intero comparto tecnico di Gen V meriterebbe un plauso per esser riuscito a rendere interessante e coinvolgente un racconto all'apparenza banale. Gli autori si sono approcciati al materiale di riferimento con arguzia, espandendo i temi della serie originale con l'aggiunta di elementi scioccanti e misteriosi. Tutto ciò senza mai perdere di vista la componente esagerata e over the top, qui esaltata nello stile e nell'estetica.

In fin dei conti, si potrebbe facilmente dire che Gen V sia esattamente ciò che uno spin-off dovrebbe essere, mai adagiato sulla forza di The Boys ma sempre deciso a sfidare lo spettatore con un particolare diverso rispetto all'episodio precedente. Difficile ipotizzare che quest'opera possa scavalcare la serie madre, ma di certo la sua emancipazione è evidente - e basterebbe da sola a garantirle un ampio successo da qui alle prossime stagioni. Forse è meglio non azzardarsi a chiamarlo spin-off, potrebbe essere riduttivo.