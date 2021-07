Genius Aretha Recensione: il ritratto sbiadito di un'icona della musica Recensione

Le nostre prime impressioni su Genius Aretha si sono riconfermate anche con la fine della terza stagione di questo progetto antologico che esplora il dinamismo tra la vita privata e quella geniale e artistica di protagonisti ogni volta differenti; una sorte toccata in questo caso ad Aretha Franklin. La produzione di National Geographic ha infatti tutto il materiale per poter raccontare una grande storia, ma lo spreca nel riportarla con evidente banalità.



Tanto si apprende dalle otto puntate che vanno a racchiudere il racconto di Aretha Franklin, prima donna del terzetto di Genius che in precedenza ha visto al centro dell'attenzione Albert Einstein e Pablo Picasso. Ma è con altrettanto disinteresse che si finisce per guardare alla fotografia che la serie fa dell'artista musicale: nitida e chiara per quanto concerne la sua vita e la sua carriera, mediocre e insignificante per come va raffigurando entrambe.



Genius: Aretha e i pilastri tematici della serie

Quella di Genius: Aretha è una narrazione che appartiene al biopic classico, ma la cui struttura non si presenta lineare, spaziando tra quella che dovrebbe essere la contemporaneità della protagonista e i ricordi della sua giovinezza. Un modo per raccontare attraverso un assetto a due tempi il carattere e la formazione della cantante, che però poco si amalgama all'interno delle puntate, lasciando quella del passato e quella del presente come due rette parallele che non solo non si incontrano mai, ma che non trovano tra loro alcun punto d'incontro. Questo comporta che allo spettatore vengano dati solamente alcuni stralci dell'esistenza di Aretha Franklin; salti e omissioni su cui il racconto prova a ricamare sopra, cercando di rendere il prodotto esaustivo ed omogeneo.



Nonostante i tentativi Genius: Aretha finisce comunque per concentrarsi solamente su alcuni aspetti che, pur essendo fondamentali nella crescita umana e artistica della donna, ne restituiscono una visione statica. Un attrito in cui rimangono coinvolte sia la protagonista, che la propria storia. La percezione è di aver assistito ad otto episodi assai corposi eppure totalmente privi di una progressione narrativa che vada ad esplorare la crescita individuale e il mestiere intrapreso da Aretha.

Se nelle prime puntate era il contesto familiare e amoroso a rendersi fondante per il racconto della musicista, affiancato in modo predominante dalla ricerca di uno stile che per la donna è stato sempre ampio e mutevole, col prosieguo Genius: Aretha allarga di ben poco lo spettro su cui focalizzarsi. È la politica e l'attenzione per i diritti umani e della comunità black a subentrare, occupando buona parte degli eventi e delle trasformazioni musicali e interiori della protagonista.



Ma anche quando la donna si schiera a favore della professoressa Angela Davis o esce da un'elegante sala piena di produttori musicali con il pugno alzato, la tensione e la grinta della cantante sono del tutto depotenziate, prive di quel fervore che lo show avrebbe dovuto restituire.



Manca la grinta

Il mordente appartenuto alla cantante rimane ingabbiato nella monotonia dei toni utilizzati, dove l'unica a provare con tutte le proprie forze a rendere vibrante la serie è la sua brava, ma alla fine insipida protagonista Cynthia Erivo. La fermezza, la determinazione e la convinzione che hanno distinto il percorso musicale di Aretha Franklin vengono rispecchiate nel suo talento naturale e completamente votato alla riuscita del proprio successo. Una fama arrivata e vissuta non come traguardo, ma come possibilità di poter parlare alle persone, di entrare in contatto con la gente, di poter mandare loro un messaggio. Tutte cose che non è in grado di fare la serie a lei dedicata, il cui valore non può competere con uno solo dei brani della grande interprete canora.



Arrivando con stanchezza alla sua ultima puntata, Genius: Aretha mostra interamente la propria cedevolezza sul finale, con quell'ottavo episodio che sembra quasi non chiudere la storia, ma si rifà semplicemente a spezzoni di girato tagliati e assemblati. Accadimenti che vengono accumulati saltando nel tempo a piè pari, palesando un'incertezza sul come porre fine alla parentesi dedicata alla cantante e portando così lo spettatore al punto massimo di delusione. Se tutto ciò che Aretha Franklin voleva nella vita era "Respect" non è certo Genius: Aretha a darglielo. Non almeno nella maniera adeguata.