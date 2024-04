Il giovane Berlusconi Recensione: la docuserie Netflix che non va oltre

Partendo dall'immaginario noto attorno a uno degli italiani più celebri in ogni dove, Il giovane Berlusconi, la nuova docuserie scritta da Matteo Billi e Piergiorgio Curzi, diretta da Simone Manetti e disponibile su Netflix dall'11 aprile 2024, s'impegna a tratteggiare un momento e percorso specifico nella vita di Silvio Berlusconi, inquadrando gli istanti salienti di un'esistenza davanti e dietro gli schermi televisivi. Partendo dagli anni '70 fino agli eventi dei primi anni '90, lo sguardo del documentario si serve delle testimonianze dirette di coloro che lo hanno conosciuto, muovendosi di pari passo coi filmati di archivio e le citazioni che gradualmente alimentano i dettagli e le parole a schermo (se appassionati di docuserie su personaggi celebri della televisione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Raffa).



Non solamente la storia di un imprenditore di successo e delle sue scelte in questo senso, però, ma anche una particolare riflessione sullo stesso linguaggio di una televisione italiana che, in questo specifico caso, vediamo crescere, ribellarsi e confrontarsi con una visione che va oltre la stessa Italia. Così ne Il giovane Berlusconi la dimensione biografica sceglie di concentrarsi su alcuni dettagli particolari, cercando di abbracciare l'ampiezza di una vita ancora oggi interessante da scoprire, e mettendo in scena la fame imprenditoriale e la voglia di emergere di un'epica televisiva intorno a un uomo che ha capito le potenzialità e misure consumiste del piccolo schermo molto prima di tanti altri (già che ci siete non perdete le serie Netflix di aprile 2024).



Il giovane Berlusconi: storia di un imprenditore

Nel cercare di tratteggiare gli elementi di una vita sicuramente non facile da riassumere, Il giovane Berlusconi sceglie di concentrarsi quasi del tutto sul lato più imprenditoriale del Cavaliere, mettendo fin da subito in luce quel particolare spirito visionario, e quella voracità che ha caratterizzato la grande ascesa di Berlusconi.

Nella docuserie prodotta da B&B Film vediamo intervenire Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Marcello Dell'Utri, Giovanni Minoli, Iva Zanicchi, Carlo Freccero, Achille Occhetto e altri fra personaggi noti e meno, impegnati a ricostruire, attraverso la propria esperienza, le impronte di un uomo che sembrava conoscere molto bene il periodo storico in cui ha vissuto. Partendo proprio da un talento del genere, Il giovane Berlusconi alimenta il proprio fascino riflettendo sulla concretizzazione della visione di un singolo che ha trovato conferme in tutta la nazione. Da ciò la nascita di Milano 2, di Telemilano (con la conseguente trasformazione in Mediaset), e la creazione di Publitalia. Tutti traguardi, questi, che hanno inevitabilmente influito sulla cultura italiana come l'abbiamo conosciuta e la conosciamo, e sulla stessa percezione di Silvio Berlusconi.



Da Il giovane Berlusconi traspare la figura di un uomo capace di leggere nel proprio tempo qualcosa che ad altri era sfuggito, anticipando alcuni modi e lanciando poi mode perfettamente coerenti con il sentore comune degli italiani. L'attuarsi di un potere del genere, e le possibilità in termini di immagini e di politica, i tentativi di espansione e gli esperimenti in questo senso alimentano uno sguardo documentaristico sia affascinato che non troppo inedito, mosso dal desiderio d'indagare nei meandri di una figura sicuramente fuggevole e mai chiara del tutto, ma comunque ancora oggi capace di sedurre senza troppo esporsi.



Dove portano questi tre atti?

Il giovane Berlusconi sceglie di dividere e sviluppare la propria analisi in 3 atti distinti. Partendo dai primi passi imprenditoriali del suo protagonista, si concentra successivamente sulla televisione e i suoi tentativi di espansione in questo senso, sull'amore per il Milan e in seguito sull'idea di entrare in politica. Nel raccontare il disegno televisivo di Berlusconi e il suo approccio affaristico al piccolo schermo, ne conseguono sicuramente più riflessioni interessanti, specialmente se ci si sofferma sul mezzo tv in sé, incorniciandolo con un'epoca precisa, e sulle potenzialità mediatiche in relazione alla costruzione di un immaginario culturale particolare. Di pari passo al guadagno, quindi, il progressivo affermarsi della futura Mediaset e di tutti i canoni che ha fatto nascere.

Manetti, però, con questa docuserie tende a non soffermarsi mai su alcuni dettagli specifici scavandone in profondità le ragioni, ma piuttosto a muoversi agilmente fra un momento chiave e l'altro nella vita di Silvio Berlusconi. Questo conduce ben presto a una narrazione dai tratti veloci e interessanti, ma allo stesso tempo mai approfonditi nella loro essenza specifica. Dall'insieme di dettagli disponibili agli spettatori vengono ad aprirsi parecchie parentesi nella vita dell'uomo, specialmente dal punto di vista affaristico, accennando a sue frasi, interviste e a quel particolare appeal a cui sembrava nessuno riuscisse del tutto a sottrarsi.



Ne derivano una serie di modi e trovate che successivamente entreranno a gamba tesa nell'immaginario televisivo italiano, e presenti ancora oggi nella sua struttura sottocutanea. L'intrattenimento quotidiano in funzione della stessa pubblicità, "costruito intorno" ad essa e in rapporto diretto con questa. Partendo dalla ricerca del business televisivo del Cavaliere, messo in evidenza da Il giovane Berlusconi, ci si ritrova coinvolti in una totale ridefinizione dello stesso intrattenimento per immagini, ora una questione di richiamo verso il grande pubblico anche oltre la dimensione artistica.

C'è il consumo e la sponsorizzazione dei beni in questo senso, assieme all'obiettivo preminente della costruzione di un palinsesto che tenta di trasformare il suo essere attraente in qualcosa di tangibile e su cui si può investire. Nel mettere in evidenza questa lettura del mezzo televisivo e della stessa professione dell'uomo d'affari, Il giovane Berlusconi incuriosisce, specialmente alla luce del percorso che lo stesso intrattenimento ha vissuto, scorgendo ancora in alcune sue attuali metodologie qualche traccia della visione berlusconiana.



Tenuto conto delle testimonianze, delle immagini d'archivio e delle citazioni dirette, dispiace che la docuserie non riesca mai del tutto ad affrontare un'analisi specifica, prediligendo una lettura biografica più fugace. Il giovane Berlusconi, quindi, in qualche modo proietta sugli spettatori del presente quella particolare fascinazione che da sempre esercita il Cavaliere sulla storia culturale italiana, senza mai andare oltre il già noto, affrontando ed esponendo i canoni di un immaginario imprenditoriale e personale con un peso indiscutibile.