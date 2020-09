Gli Eroi del Disney Animal Kingdom Recensione: la nuova docuserie Disney+

Avete mai visto cosa c'è nella bocca di un elefante o ammirato degli avvoltoi fare il nido? Con Gli Eroi del Disney Animal Kingdom è possibile farlo, scoprendo l'affascinante mondo degli animali e assistendo al tempo stesso ai metodi di gestione di un parco a tema. Avevamo già visto i dietro le quinte dei parchi di divertimento Disney, nella nostra recensione di The Imagineering Story. Ora con Gli eroi del Disney Animal Kingdom seguiremo da vicino la particolare routine degli addetti del parco Disney's Animal Kingdom e della sezione The Seas with Nemo & Friends, situati ad Orlando, Florida, nella cittadina di EPCOT progettata da Walt Disney. La docuserie si unisce alle numerose uscite Disney+ di settembre e farà il suo debutto il 25 di questo mese nel catalogo streaming del colosso di Burbank.



La magia del regno animale nelle sue svariate forme

Di documentari e serie dedicate agli animali ce ne sono ormai moltissimi dalla qualità visiva sempre più straordinaria, in grado di coinvolgere come pochi altri prodotti sul mercato. Sebbene a livello tecnico la realizzazione de Gli eroi del Disney Animal Kingdom sia diversa da show dal taglio cinematografico - come dimostra la nostra recensione de Il Nostro Pianeta -, questo titolo in arrivo su Disney+ ha comunque molto da offrire. In primo luogo uno sguardo esclusivo sulla vita di molte specie animali ospiti del vasto parco tematico di Orlando, inaugurato nell'ormai lontano 1982. In secondo luogo una narrazione spensierata, che garantisce al pubblico una semplice e piacevole fruizione del titolo. La routine giornaliera degli animali del parco viene esplorata attraverso uno storytelling simpatico, che mira in primo modo a divertire e informare, ma che ha anche lo scopo di elogiare l'incredibile impegno di chi si assicura che ogni esemplare sia in salute e abbia tutto ciò di cui ha bisogno. Infatti sono più di trecento le specie stanziate nella struttura - che riproduce fedelmente i loro habitat -, per un numero complessivo che supera i cinquemila esemplari.

In questa docuserie la magia del regno animale smette di essere solamente ispirazione per i film animati Disney e si trasforma in uno scenario meraviglioso dove assetare la curiosità di grandi e piccini. Scopriremo gorilla, rinoceronti, elefanti e giraffe, ma anche leoni, avvoltoi, moltissimi animali degli oceani e tanti altri simpatici esemplari. La vera sorpresa sarà soprattutto la cura e la passione con cui gli addetti si occupano di loro, finendo inevitabilmente per affezionarsene.



Un narratore d'eccezione

Una docuserie valida si deve comporre di molti elementi, non solo di una base informativa solida e di una tematica capace di carpire l'interesse degli spettatori. Nel risultato finale anche lo storytelling ha un'importanza cruciale e in Gli Eroi del Disney Animal Kingdom ricopre un ruolo di spicco, grazie alla scelta di un narratore d'eccezione. La voce originale del pupazzo di neve Olaf del franchise di Frozen, incarnata dal simpatico attore Josh Gad, ci accompagnerà infatti in un viaggio emozionante alla scoperta delle numerose specie animali che abitano il parco e dei piccoli segreti del Disney's Animal Kingdom.

Gli otto magici episodi, girati nell'arco di cinque mesi con l'ausilio di apparecchiature capaci di catturare la quotidianità degli animali, Gli Eroi del Disney Animal Kingdom rappresentano anche una finestra sui metodi di protezione e cura degli esemplari del centro. Non sono infatti solo loro i protagonisti della docuserie, che si concentra anche sui veterinari e sugli addetti alla gestione dei diversi habitat. Dopotutto, poter avvicinarsi ai medici e osservare da vicino come si approcciano agli imprevisti del mestiere non è da tutti i giorni!



Gli Eroi del Disney Animal Kingdom potrebbe apparire un documentario come molti altri, sebbene non abbia la stoffa per raggiungere qualitativamente gli alti livelli di molti prodotti simili. Si tratta però di un buon titolo, che intrattiene con simpatia e coinvolge, conquistandoci con tematiche curiose per grandi e piccini!