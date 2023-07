Il Grifone recensione: un fantasy poco riuscito su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video è presente un titolo che è passato un po' sottotraccia, ovvero Il Grifone (per tutte le novità, non perdete le serie Amazon Prime Video di luglio 2023). Tratta dai romanzi di Wolfgang Hohlbein, Il Grifone è il nuovo show originale nel quale seguiamo il giovane Mark Zimmerman (Jeremias Myer), intrecciato ad un destino che da decenni ha influenzato la sua famiglia. Una connessione verso un mondo oscuro nel quale una creatura spietata, ansiosa di divorare l'umanità, cerca il modo di arrivare sulla terra e combattere il predestinato per accrescere i suoi poteri. Il Grifone parte dunque da una premessa molto interessante, ma i 6 episodi di questa prima stagione non sempre riescono a sfruttare il ricco materiale che è alla base della storia principale.



Destino crudele

Come scritto in precedenza, al centro della storia troviamo il giovane Mark, il quale, come ogni Zimmerman prima di lui, deve fronteggiare una vita abbastanza complicata. Questo perché, proprio come suo padre e suo fratello, Mark è destinato ad entrare nel mondo della Torre Oscura, leggendo Le Cronache, libro scritto dai vari Zimmerman nel corso del tempo.

Inizialmente, come spesso accade in storie di questo tipo, Mark si rifiuta di credere a quanto raccontatogli dal padre quando era piccolo, rifiutando la classica chiamata dell'eroe che soltanto successivamente verrà colta. Inoltre, il padre dicono sia morto suicida, mentre il fratello Thomas (Theo Trebs) è stato a lungo internato in un ospedale psichiatrico prima di aprire un negozio musicale, e Mark, cresciuto insieme alla madre Petra (Sabine Timoteo), si rifiuta quindi di credere a queste storie. Soltanto l'insistenza del fratello e alcune strane visioni lo porteranno a prendere in mano il libro di famiglia, aprendo un contatto verso un mondo che cambierà la sua vita per sempre. Il Grifone cerca di mescolare elementi dark fantasy a quelli rintracciabili in molte serie di stampo teen, e per farlo inizialmente ci mostra la problematica vita scolastica di Mark ed i suoi compagni di classe, per poi approfondire sia il percorso dello stesso Mark all'interno del mondo nascosto, che la vita di alcuni suoi compagni di scuola, tra i quali in particolare Becky (Lea Drinda), appena arrivata in città. Gli autori hanno inoltre deciso di esplorare anche altri ragazzi che poi diverranno amici di Becky, e qui abbiamo un primo grosso problema, visto che le due vicende non si incrociano quasi mai.



Mark, che è il protagonista indiscusso, viene mostrato soltanto insieme a Becky, mentre gli altri compagni di scuola dovrebbero essere protagonisti di una sorta di storyline secondaria, che però a conti fatti serve solo a creare un contorno a quanto accade, e non intercetta mai la storia principale, creando una discreta confusione. Una scelta bizzarra che dunque sembra voler dare risalto ad altri ragazzi della scuola di Mark, e che invece finisce per abbozzarli e renderli estranei al filone principale, fatta eccezione per il finale, quando alcuni intrecci vanno a toccare più personaggi.

Gli spezzoni di Becky e gli altri ragazzi sono quindi tagliati fuori dal rapporto tra Becky e Mark, mentre quest'ultimo viaggia tra i due mondi e, salvo il classico intreccio amoroso, non ha praticamente nessun legame con gli altri compagni di classe. Considerando che in totale ci sono soltanto 6 episodi, non si capisce il perché di approfondire personaggi secondari quando poi questi sono esclusi dalla vicenda più importante, per quello che è senza dubbio uno dei problemi principali di questa serie.



Ottima ambientazione, tante lacune

Il pilot de Il Grifone si apre su Mark che viene portato in macchina dal padre insieme al fratello maggiore per fuggire ad una misteriosa minaccia, ma poco prima ciò che colpisce in negativo è la CGI delle creature, che da subito appare inadeguata mostrando la statua di un rospo che animandosi sembra minacciare il ragazzo, sensazione che viene confermata anche successivamente quando in un cimitero due statue prendono vita in modo poco convincente. Anche in seguito emergono alti e bassi legati alla caratterizzazione visiva del titolo (probabilmente per colpa di un budget risicato), quando Mark va nel mondo della Torra Oscura.

Qui, al contrario della statua citata prima, l'ambientazione è sorprendentemente affascinante ed ispirata, richiamando a tratti una versione oscura de Il Signore degli Anelli, e segnando uno degli aspetti più riusciti dell'intera produzione, in netto contrasto rispetto ad i problemi che emergono quando iniziano a palesarsi le prime creature ed i servitori del Grifone, i quali a livello estetico lasciano molto a desiderare. L'impatto visivo è dunque fatto di scenari lodevoli e creature poco convincenti, a conferma di un titolo che ha alcuni pregi che vengono però affossati dagli evidenti difetti.



L'atmosfera generalmente è buona, facendoci respirare a tratti una vicenda dall'animo oscuro ed intrigante, ma anche sul piano del ritmo si passa da un primo capitolo ben congeniato, ad episodi eccessivamente fiacchi e poco entusiasmanti, oltre ad una confusione generale che va ad investire anche alcune importanti svolte, risolte in modo troppo frettoloso. Infine, una nota di merito per la colonna sonora che anima e vivacizza l'intero racconto. Soundgarden, Radiohead, Blind Guardian e tanti altri gruppi di successo ci portano a vivere un'atmosfera di inizio anni'90 abbastanza convincente, e l'importanza della musica nel corso della storia viene fuori in più occasioni, a partire dal negozio gestito dal fratello di Mark, ai battibecchi amichevoli che sono senza dubbio un punto in più per la serie.

In conclusione, Il Grifone ha a disposizione alcuni elementi affascinanti legati sia alla trama che all'ambientazione, ma non riesce a sfruttarli a dovere a causa di una gestione delle varie storie e personaggi pessima. Anche l'idea di associare la fuga verso un altro mondo ai problemi mentali di Mark poteva essere uno spunto intrigante che viene solo in parte sfruttato, e anche se il finale lascia spazio per un eventuale sequel, in caso di una seconda stagione ci aspettiamo un importante cambio di rotta, per una serie che ha troppi difetti per poter raggiungere una sufficienza piena.