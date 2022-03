Guida astrologica per cuori infranti 2 Recensione: lo show Netflix migliora

Guida astrologica per cuori infranti giunge al completamento del suo calendario zodiacale ed esce con la sua seconda parte tra le serie di marzo 2022 su Netflix. Dopo le prime sei puntate che andavano seguendo l'ordine dei segni dello zodiaco e finendo quindi con la precisa Vergine per ricominciare con l'equilibrata Bilancia, lo show della creatrice Bindu De Stoppani basato sul romanzo di Silvia Zucca raddrizza la propria rotta fin dai suoi primi episodi pur mantenendo uno stile, sia di racconto che di scrittura, che racchiude al suo interno ben poco di originale.



Era stato in fondo il problema della sua prima stagione: l'incapacità di mostrare una personalità che non fosse l'insieme di tante opere o prodotti provenienti dal mondo del cinema e delle serie tv che non avessero influenzato enormemente non solo l'immaginario generale, ma la specificità del titolo Netflix diretto da Michela Andreozzi. Anche se la protagonista Alice continua comunque ad assomigliare alla Jessica Day di New Girl e la storia si chiude con una citazione al cult Jerry McGuire, Guida astrologica per cuori infranti sembra aver aggiustato leggermente il tiro, pur continuando a presentare una spiccata prevedibilità all'interno del proprio narrato e nei destini scritti nelle stelle dei suoi personaggi.



Alla ricerca dell'originalità

Avendo forzato pesantemente gli stilemi del genere romantico e sottolineato con eccessiva insistenza il carattere sentimentale dell'opera, la prima stagione era finita per veder trascritti nel proprio oroscopo tutti gli errori e, soprattutto, le banalità che era impossibile non rintracciare all'interno dell'opera.

Ma esattamente come la carta astrale della protagonista Alice, ricalcolata dopo un'iniziale svista, il proseguo della serie ricerca almeno velatamente una personalità che possa appartenere solamente al prodotto italiano, continuando a scivolare in un susseguirsi di sbagli, modificando comunque la mira grazie all'aiuto dei segni. Una leggerezza in più che sembra aver permesso allo show di prendere anche meno sul serio la propria impronta inquadrata principalmente sull'aspetto del romance, cercando di comprendere l'importanza dell'individualità di Alice e soprattutto allontanandola dalla centralità delle sorti previste dai riferimenti celesti.



La seconda parte della serie, infatti, si concentra molto di più sulla centralità non del caso o del destino come conseguenze del nostro segno zodiacale, bensì dell'importanza delle scelte che intraprendiamo nella vita, che possono poi influenzare anche gli altri o determinare la nostra intera storia. L'allontanarsi dagli astri e l'avvicinarsi alla concretezza dell'esistenza: una consapevolezza che fa bene al serial, pur non snaturando a pieno la propria anima.



Torino torna come grande protagonista

Sicuramente i protagonisti di Guida astrologica per cuori infranti rimangono sempre gli ambienti e i set in cui inserire gli avvenimenti della serie. Torino continua ad essere un ottimo palcoscenico per rappresentare gli umori sognanti e delicati della protagonista, ma soprattutto luogo adatto a riflettere i sentimenti di Alice e dei suoi amici e colleghi.

Città italiana che non soffre affatto il confronto con la mozzafiato Parigi, che non può certo mai mancare all'interno di un racconto romantico e che fa capolino all'interno delle puntate, tanto da richiamare così anche la Emily in Paris sempre della piattaforma Netflix - anche dello show con Lily Collins è uscita la seconda stagione di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Emily in Paris 2. Colori e costumi, scenografie e outfit continuano ad essere i valori più apprezzabili del titolo, che è riuscito a riprendersi con una seconda parte più misurata e, per questo, meno tendente alla copia o all'imitazione. E mentre ci si chiede se si farà Guida astrologica per cuori infranti 3, non ci resta che rimanere con gli occhi bene aperti in cerca di una risposta proveniente direttamente dalle stelle.