Al Nuovo Gusto di Ciliegia Recensione: tutto il marcio di Hollywood

Al nuovo gusto di ciliegia (una nuova uscita in streaming, qui c'è una panoramica sulle uscite Netflix di agosto) si apre con la ripresa di un asfalto notturno e illuminato come quello di Strade perdute. Era l'industria della pornografia quella che nel film di David Lynch veniva nominata, la dicotomia tra una Patricia Arquette mora e una bionda, una videocassetta che aveva ripreso già tutto dall'inizio e si riavvolgeva all'indietro per un film che era scatola stessa in cui intrappolare i suoi personaggi. Era il 1997 l'anno di uscita dell'opera lynchiana, che insieme a Mulholland Drive e Inland Empire forma un trittico spirituale in cui perdersi nella psiche e nei tormenti del cinema fino ad impazzire.



È proprio verso un mondo legato a quella famosa via di Hollywood del film del 2001 che la serie ideata da Nick Antosca e Lenore Zion si dirige, su cui si immette fin dal principio conducendo la protagonista Lisa Nova di Rosa Salazar nei sogni e nel putridume di una sibillina Los Angeles. La ragazza è una novella regista, ha girato il corto L'occhio di Lisa che ha attirato l'attenzione del produttore Lou Burke (Eric Lange), il quale vuole realizzarlo promettendo alla giovane la massima libertà artistica.



E, soprattutto, giurandole di lasciarle in mano la regia. Ma i patti a Hollywood sono insidiosi e i contratti possono racchiudere le speranze di qualsiasi talentoso cineasta, ma anche le sue peggiori angosce. Così per Lisa inizia una lotta per vedere nuovamente nelle proprie mani quel progetto in cui è contenuta la sua medesima essenza. Lo spirito della creatrice innestato nell'opera, con tutto il suo potenziale e gli indicibili bui.



L'occhio di Al nuovo gusto di ciliegia



. Occhio che era stato già particolare per l'attrice Rosa Salazar nell'operazione cinematografica di Robert Rodriguez per il suo adattamento del manga Alita l'angelo della battaglia (riscoprite la nostra recensione di Alita , se vi va), e che ritorna nel prodotto Netflix come dichiarazione del poter vedere oltre, aldilà del corto della protagonista, per esplorarne i misteri e le stravaganze che nasconde dietro.

Occhio che è nel poster principale della serie, occhio che è da sempre quel collegamento tra le dimensioni, tra un mondo conosciuto e quello che c'è dall'altra parte. Quel cosmo che Lisa Nova deciderà di spalancare quando sceglierà di controbattere alle ingiustizie di Hollywood con una maledizione. Occhio che scruta all'interno dell'anima e che farà fuoriuscire quella più intima, perversa, ombrosa ed eccentrica della protagonista. Come molti dei racconti che adottano come ambientazione lo sfondo di Los Angeles e delle aspettative che rappresenta per il cinema, Al nuovo gusto di ciliegia si inoltra in territori in cui la realtà e ciò che è di natura inesistente si incontrano per dare vita a questo limbo di mezzo in cui tangibile e metafisico vanno accordandosi per poter coesistere. Ciò che è vero e materiale lascia spazio alle stramberie della fantasia, coabitando in un immaginario in cui si smette di chiedersi cose è possibile e cosa invece non potrebbe in verità esistere, lasciando che il perturbante prevalga avviluppando i suoi personaggi.



L'illusorietà della serie di Antosca e Zion ha il marciume e gli incantesimi mistificanti di tanti romanzi che Hollywood hanno cercato di inquadrala e sono finiti poi per dipingerne le scabrosità spesso irreali che coincidevano però con la corruzione della sua anima.

Anche il progetto Netflix è basato su un romanzo, quello scritto da Todd Grimson e pubblicato nel 1996, che partendo da una base thriller erotica e passando poi per il body horror è diventato il prototipo di una visione deviata e deviante dell'industria cinematografica, concentrandosi sugli stilemi con cui quest'ultima era già stata mostrata e non riuscendo a elaborarne altri che siano nuovi o originali.



Tutti quello che ci hanno raccontato sul cinema



Los Angeles, le ville dei produttori, le case decanti dei futuri artisti sono per la serie i palcoscenici di liquidi corporei e fumo, cocaina e stregoneria che il marcio del cinema lo hanno solo imitato da tante altre opere, non sapendolo rendere autentico o intrigante sotto il punto di vista formale e visivo. Al nuovo gusto di ciliegia ha le devianze die quei ruoli mobili che vedono un fido marito diventare il maggiordomo della moglie ex-diva Norma Desmond, ha le manie dello sceneggiatore dicontenuti nella sua camera d'albergo, vissuta quasi come l'appartamento della protagonista della serie.

E ha di Mulholland Drive le ossessioni che alternano personale e lavorativo, fino a disperdersi al confine e rendere paura, sogno e ricordo tutto lo stesso incubo. Oltre che vedere proprio tra i personaggi uno dei suoi attori, Patrick Fischler, fedele a David Lynch, che nel suo capolavoro incontrava l'uomo nero faccia a faccia. Nonostante però le mille suggestioni, nonostante il voler far aleggiare le atmosfere del sottobosco cinematografico e letterario che tanto le fanno da contraltare, la serie ha come intento quello di stupire, ma non ci riesce. L'esasperazione e la discesa in un turbinio di indecenze e rituali che coinvolgono universi ultraterreni è ininfluente se il prodotto non possiede un racconto rilevante da cui stimolare l'ipnosi dello spettatore. Discreto, ma appena sufficiente sia nella scrittura che nella messinscena: gli sforzi e le manovre di Al nuovo gusto di ciliegia spalancano un portale verso le aberrazioni di Hollywood, ma quando va affondandoci gli artigli non lascia né l'industria, né il pubblico, minimamente scalfiti. La magia si spezza subito e il sortilegio si disperde. La serie finisce e si lascia lì, nel cassetto delle sceneggiature lette di Hollywood, ma che non raccontano nulla di illuminante affinché possano essere prodotte.