Halo 1X01 Recensione: il lato umano di Master Chief

Ogni lunedì sera, dopo la release del giovedì in lingua originale, sarà il momento di Halo, la serie TV di Paramount distribuita in Italia da Sky Atlantic e da NOW. Nove appuntamenti per guidarci nel mondo di Master Chief, che nel 2022 arriva a conquistare la televisione dopo essersi ripreso il terreno che gli spettava in ambito videoludico con Halo Infinite, forte dei feedback positivi della critica e del pubblico (è un buon momento per recuperare la nostra recensione di Halo Infinite), andando a generare una buona dose di entusiasmo all'annuncio dello show televisivo. Un'attesa che viene ripagata, adesso, con la doppia uscita settimanale, che potrebbe quasi sembrare una ripartenza per Halo e per la sua golden age.



Una nuova timeline per Halo

Halo: The Television Series, come sicuramente avrete già avuto modo di leggere nel nostro first look di Halo, non è un canonica, quindi non rientra nella narrazione esplorata nel corso della saga videoludica.

Questo significa che tutte le vicende raccontate intorno a Master Chief - e di conseguenza l'universo della serie tv di Halo - fanno parte di un altro arco narrativo, creato appositamente e chiamato "Silver Timeline", con l'obiettivo di poter dare vita a una commistione tra ciò che è stato raccontato nei videogiochi, nei libri (numerosi anche questi), nei fumetti e nuovi elementi che verranno inseriti, appunto, in questo nuovo medium, che contiene già diversi personaggi originali. Tra questi proprio Kwan Ah, interpretata da Yerin Ha, figlia del generale che guida un accampamento sul pianeta Madrigal: il nostro punto di vista è quello della ragazza, che nel suo territorio natale respira il desiderio di indipendenza dal governo che amministra la Terra e tutte le colonie degli uomini nello spazio. Da teenager, la sua vita finirà per essere legata in maniera irrevocabile a quella di John-117, il Master Chief interpretato da Pablo Schreiber. Così come nel gioco, Master Chief è un soldato geneticamente modificato, munito di un'armatura dotata di potenziamenti high-tech, ma diversamente da quanto accade all'interno del videogame, gli Spartan in questo contesto non sono trattati come degli eroi.



Lo si nota sin da subito, quando il loro arrivo su Madrigal viene visto con scetticismo, salvo poi sorprendere coloro che sono coinvolti nella guerra contro i Covenant. Kwan vede negli Spartan il braccio armato di un imperialismo che vuole controllare tutto ciò che può e che ha sempre considerato il principale nemico della libertà e sopravvivenza del suo popolo. L'assalto da parte dei Covenant all'accampamento di Madrigal, con l'assassino di qualsiasi abitante della zona, è il turning point nella visione di Kwan, che capisce quale potrebbe essere la posizione di Master Chief.



Un passato da riscoprire per un Master Chief più umano

A complicare la già intrigata situazione ci pensa la ricerca da parte di John-117 del proprio passato, la necessità di rimettere a fuoco quanto accaduto negli anni precedenti all'attualità che sta vivendo. La UNSC ha provato a sopprimere in lui quanti più ricordi possibili, per farlo diventare un vero e proprio braccio armato non senziente e pronto a eseguire gli ordini senza fare domande, come d'altronde Kwan ha sempre pensato.

Dopo aver toccato un artefatto alieno, però, la propria infanzia e la sua famiglia riemergono nella mente di Master Chief, creando non pochi problemi a Catherine Halsey (Natascha McElhone), scienziata dell'UNSC e creatrice del programma Spartan, affiancata da Margaret Paragonsky (Shabana Azmi), principale responsabile dell'intelligence della UNSC. Gli elementi messi in gioco nel primo episodio di Halo sono davvero tanti, lanciandoci in un primo atto introduttivo che non risulta essere troppo prolisso e che sin da subito ci fa capire dinanzi a cosa ci troviamo, quali saranno i temi portanti della nostra vicenda e perché vedremo Master Chief in volto, dopo tantissimi anni col casco in testa. Ciò che ci ha colpito è anche il personaggio di Miranda, la figlia di Halsey, interpretata da Olive Gray, oltre al progetto che dovrebbe avere qualcosa a che fare con Cortana, insieme anche al personaggio di Charlie Murphy, ossia Makee, un umano cresciuto tra i Covenant. Allo stesso tempo il primo episodio di Halo si riempie di easter egg, così da poter soddisfare tutti i fan della serie videoludica che si ritroveranno dinanzi alla TV: sarà un po' meno soddisfacente per chi arriva vergine alla visione, ritrovandosi dinanzi a un qualcosa di totalmente nuovo e privo di reference.



Guerra ai Covenant

Le animazioni di tutti gli alieni coinvolti nel primo episodio sono abbastanza credibili, ma stranisce il fatto che con un budget così ampio non si sia dato maggior spazio ai colpi sparati dagli avversari di Master Chief, che tendono per lo più a lasciarsi affettare dallo Spartan. La CGI non ci ha fatto, sinceramente, impazzire e dagli scontri tra Covenant e la forza armata speciale ci saremmo aspettati molto di più, potendoli vedere finalmente in terza persona e non più in prima. A darci conforto sono stati gli effetti sonori, che riescono a riempire l'intera battaglia di apertura su Madrigal: c'è tanto effetto nostalgico, permettendoci di tornare indietro nel tempo, a noi videogiocatori, con l'aggiunta di una buona dose di sci-fi, soprattutto dal punto di vista militare.

Le coreografie degli scontri sono allo stesso modo affascinanti e gradevoli, permettendoci di avere un ritratto che funziona molto di più nelle inquadrature di close-up rispetto ai totali, che seppur riescano a far trasparire un buon lavoro di scenario non si esaltano tanto quanto le sezioni ravvicinate: i dettagli dei personaggi coinvolti e lo stesso peso che un soldato di elite ha nei confronti di un Covenant, soprattutto dopo aver equipaggiato una Construx pronta per essere usata contro gli alieni invasori. Close-up che funzionano anche a livello narrativo, perché la volontà di andare a presentare Master Chief in maniera molto più umana: Pablo Schreiber ci ha lasciato una buona prima impressione, che dovrà essere confermata nei prossimi episodi per meglio comprendere in che modo Master Chief mostrerà la propria versione televisiva, per distaccarsi da quella videoludica.



Dal punto di vista videoludico, pur avendo già chiarito che la Silver Timeline non sarà canonica, c'è da segnalare che la scelta di mettere in primo piano gli Insurrezionalisti è un approfondimento non da poco in ambito lore: nei videogiochi non vediamo praticamente mai qualcosa a loro collegato, anzi fanno parte solo di un retroscena del motivo per cui l'umanità aveva deciso di creare dei super soldati; adesso, invece, si ritrovano a essere al centro di tutta la vicenda. Li avevamo visti in Halo Wars finora, ma solo nelle Schermaglie, equipaggiati con armamenti UNSC, mentre nella serie canonica non c'era mai stato un vero e proprio contatto: in questo, nonostante non ci sia una continuità espressa, Halo su Sky Atlantic sembra quasi volersi configurare come un prequel/approfondimento dello scenario pregresso.