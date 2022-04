Halo 1x05 Recensione: gli Spartan hanno cuore e azione

Avevamo bisogno, dopo averne vista poca nella prima puntata, di un po' di azione. Ne avevamo bisogno perché Halo è questo: è uno sparatutto in prima persona che ci ha insegnato a combattere i Covenant per numerosi anni, senza preoccuparci troppo di ciò che avveniva nella testa di Master Chief. Adesso Paramount vuole ribaltare la situazione, permettendoci di scoprire cosa accade sotto quell'iconico casco. Dopo tre puntate che sono sembrate più che altro introduttive in una vicenda pronta a esplodere, avevamo - ripetiamo - bisogno di avere un po' più di azione e finalmente l'abbiamo avuta. Con tutti i pro e i contro del caso.



Rimozione dell'impianto

Nella squadra degli Spartan, Kai inizia ad assumere importanza: la sua scelta ha finalmente delle conseguenze, non solo su di lei, ma anche su ciò che accade intorno, a partire dal rapporto con Chief. Il suo aver cambiato colore ai capelli, con il sangue che si è sparsa su alcune ciocche nella precedente puntata, inizia a essere un motivo di scompiglio.

La Spartan si accorge che non solo c'è una grande differenza con gli altri suoi colleghi di battaglia, ma allo stesso tempo si fa scoprire da John, conscio del fatto che qualcosa è cambiato nella collega: il contrasto tra i due diventa evidente nel momento in cui Master Chief vede in Kai il rischio di essere compromessa e condizionata da alcune vicende estranee alla battaglia, aspetto che potrebbe condizionare anche lui. La rigidità del soldato, però, non gli consente di comprendere che l'estrazione del suo impianto, avvenuto nella terza puntata (recuperate qui la nostra recensione di Halo 1x03), possa compromettere anche lui. Come d'altronde accade. I dubbi e le preoccupazioni di Chief, nel frattempo, continuano ad avere come bersaglio i comportamenti di Halsey, ma le sue reazioni e il suo volersi confidare con persone che ha sempre ritenuto fedeli finirà per giocargli un brutto scherzo. L'UNSC è un'entità, così come il Comitato, che crede innanzitutto nella necessità della salvaguardia della propria unità operativa, non tanto degli individui: disposti a sacrificare tutto per il bene della loro specie, finiscono per mettere ulteriormente in dubbio la sanità mentale e fisica di John, che ora è bersaglio di numerose preoccupazioni, dal canto loro.



I dubbi emergono anche sul progetto Cortana, nato con l'obiettivo di tenere a bada Chief: i risultati stentano ad arrivare e la preoccupazione anche intorno a Katherine aumenta. Quel ruolo di scienziata intenzionata a convincere tutti delle sue idee, e continuare sulla sua strada senza alcun fastidio, crea le prime crepe in quella che sembrava una condizione di fiducia perenne.



Il ritorno dei Covenant

Dopo una puntata di stasi torniamo anche a prestare attenzione alla Beata, sempre in contatto con i Covenant e intenzionata a recuperare la keystone che Chief ha loro sottratto a Madrigal.

Proprio a lei è affidato il compito di rintracciare il prima possibile il sito delle operazioni che la UNSC sta portando avanti, e il segnale scatenato dal ritrovamento del secondo artefatto sul pianeta originario di John spinge la battaglia verso il suo culmine, verso quell'azione che stiamo aspettando da fin troppe puntate e che ha tardato ad arrivare. L'aspetto più entusiasmante della puntata è finalmente questo, quindi. Rintracciate le coordinate dell'oggetto, i Covenant riescono a raggiungere Master Chief, dando il via a una battaglia che, al di là di quello che è il finale e il risultato, ci permette di mettere sotto i riflettori diversi aspetti cruciali dell'evoluzione della serie, a partire dalle emozioni provate in battaglia da John.



Torniamo sempre sull'aspetto predominante della rimozione dell'impianto che gli ha permesso di riacquisirle come un normale umano: seguendo l'istinto, l'obiettivo dettato dalla Halsey viene temporaneamente smarrito e messo in secondo piano, con lo Spartan che risulta essere quasi del tutto disorientato nelle sue scelte. Non sappiamo quanto possiamo ritenere decisivo il rapporto con Kai in questo frangente, ma è indubbio che nelle sue scelte John finisca per lasciarsi condizionare dal fatto che la Spartan ha deciso di seguirlo nell'azione di rimozione dell'impianto e - di conseguenza - di riduzione della concentrazione in battaglia.



I problemi non finiscono

Il cliffangher finale è rappresentato dall'ordine che la Beata dà ai Covenant: quella che resta a terra sembrerebbe essere, da come matura il tutto, una sua sosia, una copia per distrarre John e spingerlo a porsi ulteriori domande, mentre la keystone sparisce nei cieli, tra le mani del nemico. È indubbio che la volontà del sottotesto qui trasmessoci è esplicitare che, privato della sua psicologia di soldato, Chief è un uomo sì molto forte, molto potente, ma assoggettato a quelle che sono le sue reazioni umane e ragioni sentimentali (a proposito di questo nuovo Master Chief, ecco il nostro speciale sul nuovo canone di Halo). Aspetti che la UNSC al momento non può permettersi, che dovrà in qualche modo arginare col supporto di Cortana.

Proprio sull'IA creata e impiantata nella testa di John spendiamo qualche parola in più: la sua presenza è molto flebile, per lo più passiva. Il suo potere, però, viene finalmente sprigionato su ordine della dottoressa Halsey, che in uno specifico momento pretende la sua azione coercitiva, a dimostrazione del fatto che se volesse potrebbe spegnere in un solo secondo una qualsivoglia azione molesta da parte di Master Chief, il suo burattino. Dall'altro lato, però, la presenza di Cortana è relegata, adesso, a semplice voce nella testa di John, come un ospite molesto al quale chiedere informazioni che, però, non vengono fornite: è probabile che il suo doppio gioco la costringa a non poter concedere l'accesso a un vastissimo archivio del quale è sicuramente a conoscenza, ma a lungo andare la poca fiducia che John già riponeva in lei potrebbe essere ulteriormente minata.