Hammarvik: dalla Svezia il nuovo giallo a tinte rosa di Camilla Lackberg

E anche quest'anno il solstizio d'estate è passato. Le giornate sono sempre più lunghe. Viene voglia di andare al mare e rilassarsi. Magari in compagnia di un buon libro, meglio se un thriller. Lo sa bene anche Sky, che tra le uscite Sky e Now di giugno propone nuovi titoli in esclusiva. Dopo il nostro speciale su Omicidio a Easttown e la recensione di Alfredino, parliamo infatti di Hammarvik - Amori e Altri Omicidi, serie in onda sul canale LaF, firmata dalla regina del crime nordico Camilla Lackberg, qui per la prima volta in veste di sceneggiatrice.



Un giallo scandinavo in cui il noir si tinge di rosa. Tuttavia, pur provenendo da una tradizione come quella scandinava, fatta da thriller di altissima qualità (basti pensare a Bordertown e I delitti del Valhalla), Hammarvik si presenta fin da subito con delle lacune tali da lasciare alquanto perplessi. Vediamole insieme nel dettaglio!



Giallo sì, ma solo di nome

La vicenda vede al centro Johanna Strand, agente della polizia di Stoccolma che fa ritorno nella cittadina natale di Hammarvik per partecipare al funerale della madre. Il piano iniziale di rimanere soltanto per pochi giorni salta subito. Infatti, viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna e Johanna decide di restare per seguire le indagini, ben consapevole che la permanenza la obbligherà a confrontarsi con vecchie questioni irrisolte e un passato che sperava di essersi lasciata alle spalle. Già rinnovata per una seconda stagione, Hammarvik ha tutti gli elementi per essere la versione svedese di Big Little Lies. Gli elementi per un titolo avvincente ci sono tutti: un misterioso omicidio da risolvere, una piccola comunità piena di segreti, una protagonista forte dal passato tormentato...Peccato che, all'atto pratico della messa in scena, l'intento che la serie si prefigge crolli miseramente.



A una prima occhiata, Hammarvik non è nulla di nulla di speciale, anzi. Nell'insieme, gli otto episodi ricordano (anche troppo) una fiction italiana media. Manca una fotografia i cui toni rispecchino ombre e paure dei personaggi. Il thrilling mood, quella particolare atmosfera in grado di far venire i brividi e creare suspense, non esiste. Tutto è luminoso, aperto, le ombre appiattite così all'estremo da risultare praticamente inconsistenti. Il risultato è un'atmosfera rarefatta, finta e fin troppo artificiosa.

Anche la regia è del tutto prevedibile. Potete scordarvi azzardi o soluzioni innovative, sacrificate in nome della chiarezza espositiva. Gli episodi scorrono nella linearità assoluta, compresi i brevi e sporadici flashback che di tanto in tanto fanno capolino, a cercare di rendere la situazione un po' più complessa. Tutti questi problemi sono senza dubbio dovuti alle lacune nella scrittura, in primis nella caratterizzazione dei personaggi. Mentre ai ruoli principali viene lasciato ampio margine d'azione, le parti secondarie risultano delle vere e proprie macchiette, senza arte nè parte. L'intento è sicuramente quello di creare una serie corale, ma fallisce miseramente.



L'impressione generale guardando Hammarvik è quella di una confusione totale, in cui nulla appare definitivo, ma soltanto abbozzato, mai del tutto chiaro. Viene spontaneo domandarsi se si tratta di un thriller o di un romanzo rosa. Infatti, più che alle indagini, ampio margine è riservato agli intrighi e ai drammi personali. Decisamente poco campo rimane all'azione e alla procedura d'indagine, presente sì, ma a un livello decisamente superficiale. Non resta che sperare nella seconda stagione, ma il dubbio persiste. Insieme alla consapevolezza che servirebbe un miracolo per risollevare le sorti di questo fiasco.