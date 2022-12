Harry & Meghan recensione: uno sguardo parziale e soggettivo

Harry & Meghan è la nuova miniserie Netflix fortemente voluta dalla duchessa di Sussex Meghan Markle e da suo marito, il Principe Harry, duca di Sussex. Un'opera, prodotta da Archewell Productions, Story Sindicate e Diamond Docs con la regia di Liz Garbus (The Handmaid's Tale, Killing in the Name) che indaga in modo analitico sulla vita della coppia, cominciando a raccontare, in primis, le loro esistenze separate per poi spiegare le motivazioni che li hanno spinti a vivere lontano dalla Casa Reale inglese. Una realizzazione che non riesce nemmeno per un secondo ad essere obiettiva e oggettiva, vedendo sempre e comunque la sola e unica versione dei due giovani sposi, indugiando un po' troppo spesso su edulcorazioni eccessive che rendono la storia simile ad una fiaba che ad un racconto realistico.



Dal punto di vista d'intrattenimento, invece, poco da dire: per come è stata concepita e strutturata si ha l'impressione di assistere ad un thriller intricato e sottile e il maggiore merito della serie è quello di mettere alla luce il controverso rapporto tra la monarchia britannica e i media, un legame pericoloso che è sempre stato opprimente e meschino verso tutti coloro che hanno provato a fuggire da tale sistema. Harry & Meghan, miniserie composta da 6 episodi, ha debuttato su Netflix tra l'8 e il 15 dicembre 2022 (a proposito, date un occhio alle altre serie Netflix di dicembre 2022, ma non perdete anche i film Netflix di dicembre 2022) facendo immediatamente discutere per aver gettato ombre sinistre sulla corona inglese.



Harry & Meghan: l'attacco dei media e dei reporter, tra passato e presente

Harry & Meghan, sul piano strutturale, per quanto segue sempre lo stesso schema, cerca sempre di essere molto variegata, alternando racconti intimi, ad interviste, filmati del passato, coinvolgendo, inoltre, nomi vicini ai Reali di Sussex.



Tra i punti fermi che possiamo notare all'interno dell'opera, è indubbio che la decostruzione, quasi ossessiva, dei media inglesi cattura quasi interamente lo schermo. Partendo dalla difficile relazione tra Lady Diana Spencer, madre del Principe Harry, con i giornali e gli altri canali comunicativi del Regno Unito fino ad arrivare ai giorni nostri, durante le puntate viene fornita una prospettiva interessante sull'interrelazione tra la Casa Reale e i tabloid britannici, ragionando ad ampio spettro sulla loro forte influenza nelle trame di palazzo. Per quanto ci sia molto altro nella realizzazione, questo argomento è talmente tanto cruciale da spiccare in modo evidente. Oltre ciò, a livello contenutistico, il tutto rimane fin troppo povero e fine a sé stesso, con tante informazioni che in realtà si conoscevano, ma che sono state costruite ad hoc per montare lo scandalo e fare notizia. Una cosa, però, bisogna riconoscerla: la storia d'amore tra Harry e Meghan, nonostante tutte le controversie, è quella che vince su tutto. Un'avventura fiabesca che, per forza di cose, attrae lo spettatore e che inevitabilmente lo conduce in un avvincente trama ricca di colpi di scena.



Quello che emerge è un quadro più sensazionalistico ed emotivo che oggettivo e analitico, ed è proprio questa linea sentimentale che consente alla miniserie di essere ugualmente godibile, nonostante i difetti di forma e sostanza. L'elemento più complicato da mandare in giù è la mancanza di obiettività in un racconto che ha, purtroppo, un solo punto di vista.



Una solo racconto dei fatti, senza nessuna mediazione

In Harry & Meghan, infatti, per quanto si raccontano tutte le vicissitudini che la coppia ha subito, da prima del fidanzamento fino all'attualità, vengono ascoltate solamente voci vicine ai protagonisti, con gli altri membri della Casa Reale che non hanno nessun diritto di replica. Un atteggiamento che, visto che in modo superficiale, potrebbe essere tacciato di superbia, ma che, in fin dei conti, è esattamente l'obiettivo della miniserie: dare la voce a Meghan ed Harry senza che ci sia nessuna intromissione esterna.

Una scelta coraggiosa che, inevitabilmente, comporta delle forti conseguenze: difficile prendere sul serio ogni singolo racconto dei due sapendo, a priori, che nessun altro esponente della monarchia ha voluto prendere parte al dibattito. Per quanto riguarda lo stile intrapreso nella serie, sul piano registico si fa leva su facili sentimentalismi, concentrandosi, con la macchina da presa, più sui momenti intimi e familiari dei due sposi, così da un lato da favorire l'immedesimazione con il pubblico, dall'altro coinvolgendolo maggiormente dal punto di vista emotivo.



Un'idea che potrebbe non piacere a coloro che, al contrario, avrebbero preferito un taglio più critico e trasversale, ma che, in fin dei conti, è figlia dell'intenzione iniziale di Harry & Meghan di voler dare al pubblico la loro versione dei fatti. Passando al quadro visivo, la regista alterna diversi registri stilistici che, per quanto siano vari ed eclettici, mancano di omogeneità e riconoscibilità. Il risultato è una serie di riprese sempre diverse che però avrebbero avuto bisogno di maggiore solidità per fare veramente la differenza.



In conclusione, non aspettatevi che la miniserie fornisca una chiave di lettura efficace e funzionale sulla lunga e difficile diatriba tra Harry, Meghan e la Casa Reale e, più che osservare l'opera come un vero e proprio documentario, è forse meglio lasciarsi prendere per mano dalle emozioni più che da quello che viene mostrato, vivendo tutto come un avvincente finzione e non come un' effettiva analisi dei fatti.