His Dark Materials 3 recensione: un viaggio emozionante

Se avete letto la nostra recensione di The Last of Us, è probabile che siate in attesa di potervi gustare la nuova attesissima serie HBO in arrivo su Sky Atlantic, ma nel frattempo un altro grande titolo distribuito sullo stesso canale si è appena concluso, ovvero His Dark Materials. Lo show tratto dalla trilogia fantasy di Phillip Pullman è infatti giunto al capolinea dopo gli otto episodi di questa terza stagione, la quale conferma molti degli aspetti positivi che già avevamo analizzato nella nostra anteprima di His Dark Materials 3. Il viaggio epico di Lyra attraverso mondi affascinanti e pericolosi è stato senza dubbio in grado di regalare emozioni e colpi di scena, per un titolo sceneggiato da Jack Thorne che, come capirete nel corso di questa recensione, merita indubbiamente una chance, pur essendo lontano dalla perfezione.



Un percorso emozionante

Dopo i primi episodi incentrati sulla costruzione di uno scenario sull'orlo della guerra, la terza stagione di His Dark Materials cerca di sfruttare al massimo le tante trame tessute nelle stagioni passate, fino ad esplodere in un finale fatto di scontri e, soprattutto, emozioni.

Il viaggio di Lyra Belacqua (Dafne Keen) e Will (Amir Wilson) ci porta a seguire i due in scenari molto diversi tra loro che si legano agli sviluppi della vicenda principale, fino ad una chiusura toccante che punta a concludere in bellezza il racconto. La lotta contro l'Autorità, la ribellione di Lord Asriel (James McAvoy), e la profezia riguardante Lyra ed il ragazzo finiscono infatti per intrecciarsi in modo convincente, portandoci a seguire un finale di stagione spettacolare e coinvolgente. Osservando più da vicino la vicenda principale, nel corso dei nuovi episodi i protagonisti indiscussi, oltre Lyra e Will, sono i genitori della ragazza, ovvero Asriel e Marisa Coulter (Ruth Wilson), i quali hanno un loro percorso che ci porta ad esplorare ed approfondire i loro personaggi. Infatti, mentre Lyra vuole salvare il suo amico Roger sfruttando l'abilità di Will di aprire squarci verso altri mondi, Asriel prosegue nel reclutare soldati preparandosi al confronto finale, utilizzando ogni metodo a disposizione e non facendosi troppi problemi nel calpestare altre vite.



Marisa, invece, si rende protagonista di una strada molto più impattante dal punto di vista emotivo, mostrandoci una personalità problematica capace di spiccare in mezzo ai tanti personaggi proposti. Inoltre, come già scritto in precedenza, la costruzione del confronto finale si prende buona parte della narrazione, fino a quando non arriviamo al momento decisivo in cui ognuno è pronto a concretizzare quanto costruito, per una terza stagione che sotto questo aspetto mostra, come scritto anche nel nostro precedente articolo, un suo carattere capace di elevare His Dark Materials oltre i tanti generici titoli fantasy che affollano il panorama televisivo.



Troppe variabili in gioco

Se i percorsi dei principali protagonisti sono perlopiù ben gestiti, ciò che invece lascia abbastanza perplessi è la gestione di altre importanti figure che sembravano poter avere un ruolo ben più centrale. Nello specifico, se analizziamo ad esempio il cammino della dottoressa Mary (Simone Kirby), questa, dopo un'ottima introduzione nella seconda season, si rende protagonista soltanto di qualche comparsa fugace, che difficilmente potrà colpirvi. Infatti, pur interpretando un ruolo importante per gli sviluppi finali, Mary gode di un minutaggio risicato, e sicuramente avrebbe meritato un destino diverso. Lo stesso lo possiamo dire anche per Iorek Byrnison, che col passare del tempo e degli episodi riveste un ruolo sempre più marginale, arrivando a scomparire quasi completamente dalla narrazione.

Questo perché, purtroppo, His Dark Materials, pur riuscendo a distinguersi rispetto ad altri titoli simili, mette troppa carna al fuoco, e in questi 8 episodi finali non è raro trovarsi davanti a risoluzioni frettolose e quasi casuali, che vedono comparire e scomparire personaggi per portare avanti la narrazione. Ovviamente questo non va a compromettere del tutto l'ottimo risultato finale, ma forse siamo davanti ad uno dei pochi casi in cui sarebbe stato necessario qualche episodio in più per dare il giusto spazio ad ogni vicenda. Anche l'atteso confronto finale, seppur scoppiettante, si risolve in modo un po' rocambolesco e impacciato, anche se la forte componente emotiva di ciò che viene mostrato resta per fortuna viva e presente.



Un buon epilogo

In conclusione, His Dark Materials 3 mette in campo una grande storia ricca di personaggi ben caratterizzati, mancando però di equilibrio in alcuni momenti cruciali, e lasciando troppo poco spazio ai personaggi secondari.

L'epilogo di questo incredibile viaggio che ci ha accompagnati per tre stagioni riesce a regalare una conclusione appassionante, anche se, come scritto poc'anzi, forse manca quella marcia in più che avrebbe fatto raggiungere alla serie un risultato ancora più convincente, anche perché sulla linea del traguardo la scrittura inciampa in diverse svolte troppo affrettate. Per quanto riguarda il comparto tecnico, siamo sicuramente sopra la media, e non mancano momenti assolutamente spettacolari che rafforzano l'impatto della messinscena, mentre l'ottima CGI manca il bersaglio soltanto in alcuni spezzoni che stonano rispetto ad una cura generale assolutamente soddisfacente. Lo stesso scontro finale a livello visivo è sicuramente appagante, anche se anche qui non mancano le sbavature, soprattutto nella sua conclusione.



La serie HBO ci ha quindi convinti per i tanti pregi messi in campo, ma non possiamo ignorare qualche scivolone di troppo sul piano della sceneggiatura, la quale è stata inevitabilmente influenzata da un minutaggio forse troppo stiracchiato per quello che era l'obiettivo della serie. Nonostante questo, l'anima di His Dark Materials è certamente rimasta intatta in questa terza stagione, e ora che il viaggio si è concluso siamo certi che se apprezzate il genere dovreste dare una possibilità alla serie, perché nonostante i difetti il carattere non manca, e siamo ben sopra la media di tante altre produzioni simili.