Hit & Run Recensione: lo spionistico Netflix che non colpisce

Hit & Run. Colpire e correre. È il titolo della nuova serie su Netflix la cui ideazione è a opera di ben quattro teste creative: Avi Issacharoff, Dawn Prestwich, Nicole Yorkin e Lior Raz, quest'ultimo anche protagonista della storia ambientata tra New York e Tel Aviv, per un racconto di spionaggio internazionale. Ma entrambe le azioni suggerite, quelle che dovrebbero dettare il carattere e l'andamento della serie, poco rispecchiano realmente il risultato di questo intrigo che si snoda attorno al personaggio principale di Segev Azulai, guida turistica in Israele la cui vita viene del tutto ribaltata nel momento della morte della moglie Danielle (Kaelen Ohm).



Colpire, infatti, non è effettivamente ciò che fa il progetto che mette in comunicazione due paesi stranieri legati da un sottilissimo filo rosso fatto di inganni e sotterfugi, dove ogni codice deve rimanere segreto e ogni informazione riservata. E nemmeno correre sembra far parte delle prerogative del quartetto alla scrittura dei nove episodi che compongono l'intera stagione, la cui narrazione, più che sfrecciare tra rimbalzi politici e reti investigative, si pianta generando diverso attrito nella scorrevolezza del racconto di questa serie che non brilla certo tra le uscite Netflix di agosto 2021.



Un racconto poco coinvolgente

Nonostante una certa linearità, nota positiva viste le difficoltà che i meccanismi delle storie spionistiche possono talvolta suscitare, è un allungarsi e ripetersi che va progressivamente affossando una storia di cui fin dal principio si ha poco interesse nello scoprirne i risvolti. Scavare nell'uccisione della moglie e nel mondo a lui sconosciuto che la vedeva coinvolta rimane l'obiettivo primario del protagonista Segev senza che questo scopo venga condiviso con lo stesso trasporto dallo spettatore.

Una curiosità che si esaurisce quasi subito già nello sciogliersi delle prime puntate che, pur facendo intravedere le motivazioni e le cause più grosse che si nascondono dietro alla dipartita della donna, fanno comunque desistere il pubblico dall'appassionarsi ai misteri che potranno venire fuori e alle conseguenze per coloro che le stavano accanto. Non basta spostare i personaggi da Israele agli Stati Uniti per rendere più dinamico il racconto. Non serve nemmeno scavare nell'intimità degli individui che circolano all'interno del quadro spionistico di Hit & Run per fare in modo che tra chi li osserva e chi si muove sullo schermo si sviluppi un collegamento - men che meno quando la serie si apre su momenti del passato sotto forma di ricordi sentimentali e privati. Una semplicità che, in altri casi, farebbe la fortuna e il successo di molti prodotti, ma che in Hit & Run tende a tramutarsi ben presto in un senso di arretratezza e di soffusa tediosità.



Un protagonista anonimo come la sua storia investigativa

L'ordinarietà della narrazione si riflette da subito nella messinscena, con la totale insipidezza delle scenografie e una fotografia terrosa e opaca, che volendosi adattare alla storia che va ad illuminare appesantisce ancor più la missione intrapresa da Segev Azula. Un protagonista che, conformandosi al monotono appartenente a tutta la serie, vede il suo attore Lior Raz tentare di dare prova dello spessore e delle varie corde emotive che possono appartenere al personaggio.

Una prestazione evidente e ammirevole, ma non fruttuosa, che sebbene contribuisca a non rendere Segev piatto come il resto del contorno, non è sufficiente affinché riesca a giovarne sia la sua performance che l'intera produzione. Un personaggio principale che rimane anonimo pur con l'impegno del suo interprete, come una storia che non fa crescere la suspence necessaria nonostante l'offerta delle svolte investigative legate ai rapporti di potere tra America e Israele.



Una serie che cerca il largo respiro, ma rimane incastrata nel suo medesimo ginepraio. Una narrazione che fila liscia più degli accadimenti che la compongono, ma la cui facilità di visione non va legandosi a doppio giro alla volontà che può avere il pubblico di seguirla.