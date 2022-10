House of the Dragon 1x08 Recensione: la Danza dei Draghi sta per esplodere

Contro buona parte delle aspettative iniziali, House of the Dragon è riuscito ad attrarre verso di sé spettatori vecchi e nuovi, riportando in auge lo stile che aveva fatto le fortune de Il Trono di Spade e consolidando una fan base sempre più incuriosita di settimana in settimana. Da un punto di vista prettamente commerciale, ma anche in termini squisitamente qualitativi, l'opera tratta dagli scritti di George R.R. Martin sta assumendo tutte le caratteristiche tipiche dei grandi successi e non sembra temere alcun confronto.



I consensi, ampi sia in termini di pubblico (House of the Dragon batte anche Dahmer e Netflix!), sia in termini di critica, stanno dando ragione all'autore, che insieme a Ryan Condal e a Miguel Sapochnik sta portando su schermo una delle narrazioni più complete e intriganti della sua bibliografia. Dopo i sorprendenti sviluppi dello scorso episodio (qui la nostra recensione di House o the Dragon 1x07), utili a delineare i due schieramenti contrapposti, lo show in onda su Sky e NOW prepara gli ultimi particolari prima che il caos prenda definitivamente il sopravvento - cosa che dovrebbe accadere, come da tradizione, con il nono episodio. Analizziamo insieme l'ottava puntata.



Cicatrici

Sono passati circa sei anni dal funerale di Laena Velaryon e dalla cocente divisione familiare che ne è conseguita. Gli schieramenti dei Neri, guidati da Rhaenyra (Emma D'Arcy), Daemon (Matt Smith) e i loro figli, sono contrapposti ai Verdi di Otto Hightower (Rhys Ifans), la regina Alicent (Olivia Cooke) e i suoi figli.

I due gruppi non hanno avuto alcun contatto da allora, covando nel rancore il proprio malcontento nell'attesa di ulteriori sviluppi sulle condizioni di re Viserys (Paddy Considine), ma la situazione instabile riguardante il Driftmark crea ora più di qualche apprensione ambo le parti. La lunga assenza di Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) e l'incertezza sulle sue condizioni portano il fratello Vaemond (Wil Johnson) a porsi in netto contrasto con la moglie Rhaenys (Eve Best) riguardo la successione della casata. Gli accordi prevedono che Lucerys, figlio di Laenor e Rhaenyra, diventi il nuovo Lord di Altamarea, ma Vaemond contesta tale decisione riportando all'attenzione della corona le voci sulla reale discendenza dei figli della futura regina. Mentre la vita dei Neri prosegue serenamente a Roccia del Drago, Rhaenyra e Daemon si trovano così costretti a partire verso Approdo del Re per garantire la loro pretesa su quei territori.



La distanza e il peso del tempo si faranno sentire, ma daranno anche prova di quanto il sovrano abbia patito in questi anni e quanto i suoi discendenti abbiano invece sfruttato la situazione a proprio vantaggio. I ragazzini sono diventati giovani uomini e sembrano ormai pronti a far valere il proprio peso nella disputa, ma le decisioni sulle sorti di quest'ulteriore diatriba riporteranno il re a far valere la propria parola.

Lo strenuo tentativo di sedare un conflitto ormai annunciato porterà a conseguenze inattese e momenti dal grande impatto, dando prova del grandissimo peso della corona, tra responsabilità e desideri del re. La voce roca e stanca del sovrano, inizialmente supportata dalle persone a lui vicine, si troverà però sempre più sola nel lasciar spazio alla luce. Sul sottile filo di una pace sorretta con tutte le proprie forze, pende ormai un oblio che persino il destino sembra ritenere inevitabile.



L'onore umano

Nonostante l'ulteriore salto temporale, fra gli elementi che più di tutti hanno segnato le critiche negative allo show, anche in questo caso prevale la netta e precisa suddivisione degli eventi. La puntata, nel suo porsi come la serie di sequenze più preparatoria possibile, riesce a costruirsi scena dopo scena intorno all'importante figura e alla voce del re. Viserys è l'epicentro di tutta la puntata, nonostante le dispute e nonostante le pretese altrui: i suoi dolori, i suoi sogni e le sue speranze sono presentate allo spettatore con tutta la veemenza visiva e narrativa delle più grandi opere.

Paddy Considine è eccezionale nell'approfondire il personaggio e le sue sfaccettature proprio nel momento peggiore, mantenendo intatto il contrasto tra una debolezza fisica e un'indomabile orgoglio interiore. L'interpretazione, osservata dall'inizio alla fine in tutti i suoi sviluppi, acquisisce vette inaspettate persino rispetto al testo di riferimento: il Viserys di House of the Dragon è profondamente umano, nei suoi sbagli come nelle sue scelte, e l'analisi introspettiva di un personaggio buono, ma troppo debole per questo mondo crudele vale da sola la visione della serie. In quello che sembra a tutti gli effetti un episodio di commiato, le scene che osservano da vicino gli sforzi del re meritano di porsi fra le migliori dello show.



L'ottava puntata, densa e incalzante nelle sue sottotrame, impone un'alternanza costante tra forza/speranza e debolezza/rovina segnando ogni istante, dalle lacrime di Emma D'Arcy agli sguardi di Olivia Cooke. In un episodio che pare costantemente sfruttare la tensione come principale punto di forza, la regia di Geeta Vasan Patel indugia particolarmente sul punto di vista del sovrano per poi regalare allo spettatore istanti che sembrano congelati nel tempo, tra le musiche avvolgenti di Ramin Djawadi e un accurato uso di primi piani e rallenty. Tra l'eccezionale espressività della Cooke e una bellissima parentesi dedicata a Eve Best, alla quale vengono affidati i dialoghi più affascinanti dell'episodio, sono ancora i talenti in writing room a fare la differenza.

Doveroso menzionare i nuovi membri del cast, con particolare riguardo per Aegon II e Aemond, che sembrano davvero perfetti per il ruolo. Forse, soltanto lo sforzo nel distanziare in maniera marcata lo schieramento di Rhaenyra da quello di Alicent appare eccessivo nella messa in scena, per quanto coerente con il materiale di riferimento. Del resto, a un'analisi più attenta, pur non esistendo divisioni nette a Westeros alcuni dei personaggi coinvolti in queste vicende sono davvero vicini all'estremo.



Nel nome di Aegon

Con grande sorpresa rispetto alle attese iniziali, l'ottavo episodio di House of the Dragon tiene a freno l'acceleratore e preserva eventuali risvolti esplosivi per il finale di stagione. Concentrandosi sul rimarcare la tensione fra i personaggi e sul presentare le dinamiche che dovrebbero accompagnare chi osserva fino alla fine della serie, lo show targato HBO riesce anche stavolta a tenere incollati allo schermo senza cedimenti di sorta, mantenendo il proprio standard qualitativo su vette elevatissime.

Facendo come sempre leva sull'esperienza del proprio cast e sulla bellezza del proprio immaginario, Condal e soci intendono superarsi di puntata in puntata: si percepisce chiaramente un crescendo, sia in termini interpretativi che d'analisi. Le sfaccettature più buie si alternano tra le piaghe e i dolori del re, ma persino nelle tenebre prevalgono istanti di luce brillante. Il peso degli eventi, lo spessore dei protagonisti e la mole della produzione confermano le altissime ambizioni del network, che dalle ceneri di Game of Thrones sta completando la sua scalata verso nuova gloria.