House of the Dragon 1x09 recensione: un succoso antipasto prima del finale

Mostrando a tutti la portata delle proprie ambizioni e l'impareggiabile qualità del proprio comparto autoriale, da sempre fiore all'occhiello delle produzioni HBO, House of the Dragon ha scalato le classifiche di gradimento sia in termini di pubblico che di critica. Lo scorso episodio, come accennato nella nostra recensione di House of the Dragon 1x08, ha probabilmente segnato il punto più alto raggiunto dallo spin-off ispirato a Fuoco e Sangue e, a detta di George R.R. Martin e Ryan Condal, ci aspettano sorprese ancora più grandi con l'arrivo della Danza dei Draghi.



Nella sua natura chiaramente introduttiva e preparatoria, la prima stagione della serie in onda su Sky e NOW è riuscita a entrare nel cuore di moltissimi grazie a personaggi meravigliosamente caratterizzati, con un cast di prim'ordine immerso in un contesto colmo di dettagli, ben vicino alle atmosfere e agli ambienti descritti dall'autore nelle sue opere. Dopo l'epico finale dello scorso episodio, che ha visto il Re al centro della scena (qui il nostro speciale su Viserys Targaryen) la serie aleggia sulle prime scintille del conflitto e si prepara definitivamente alla guerra che verrà.



Il destino del Drago

Come ampiamente accennato da cast e crew, lo Straniero ha accolto il Re tra le sue braccia. La notizia, nel buio della notte, si diffonde lentamente come un'ombra che solo i diretti interessati sono in grado di vedere. Alicent (Olivia Cooke) viene svegliata e portata da suo padre Otto (Rhys Ifans), al quale confessa quelle che crede siano le ultime volontà del marito: Aegon, suo figlio, deve ascendere al Trono di Spade per compiere il suo destino.



I due convocano dunque il Concilio Ristretto per comunicare la notizia. Con grande sorpresa e sdegno da parte della Regina, l'intero Concilio sembrava già organizzarsi da tempo per questo momento sotto le direttive del Primo Cavaliere. Nella tenebrosa Approdo del Re resta spazio solamente per pochi fugaci istanti di dolore:

la macchina organizzativa è già in moto e deve portare Aegon II (Tom Glynn-Carney) al trono prima che chiunque possa anche solamente pensare di opporsi. Con l'erede designata Rhaenyra (Emma D'Arcy) a Roccia del Drago, il momento sembra più che propizio per muoversi in fretta. Contro le volontà del padre, la Regina reggente nega prontamente qualsiasi mossa drastica nel tentativo di procedere in maniera equilibrata e saggia, ma il gioco del Trono non sembra lasciare spazio a riserve. Portando in scena una folta serie di intrighi, inganni e azioni segrete, Rhaenys Targaryen (Eve Best) si troverà costretta a subire le conseguenze di una rocambolesca serie di sviluppi, cercando di fuggire quanto prima da un luogo nel quale non può ritenersi al sicuro.



L'episodio che fa da preludio al finale di stagione decide di muoversi su un triplice percorso di rivelazioni, contrasti ed estenuanti ricerche, portando al centro della scena volti nuovi (come quelli dei fratelli Arryk ed Erryk Cargyll) e accennandone altri il cui destino è ancora ben lontano dall'esser definito. Non trovando ulteriori opposizioni oltre al conflitto interiore del principe, il piano di Otto troverà il suo compimento, ma segnerà anche l'inizio della rovina: tra scroscianti applausi e roboanti sorprese, la Danza dei Draghi può ufficialmente cominciare.



Pensieri Oscuri, Oscure Parole

La puntata che vede i Verdi prepararsi all'ascesa di Aegon farà senza dubbio felici i fan più accaniti della serie madre. Riportando in scena sequenze e sorprese simili ai momenti apicali di Game of Thrones, il nono episodio di House of the Dragon è inequivocabilmente il più denso di tutta la serie. La regia di Clare Kilner porta agli occhi di chi osserva tre diversi frammenti egualmente importanti: il buio dell'assenza, le ombre degli intrighi e la rivalsa oltre l'inganno.

Costruendo con l'ausilio di musiche e fotografia una Fortezza Rossa mai vista prima, la fase iniziale della puntata è fra le più affascinanti di sempre: tra corridoi angusti e passi silenziosi, la notte di Approdo del Re sembra avvolgere lo spettatore come nel quarto episodio dello show, salvo fornire sensazioni mai così cupe. L'intero montaggio introduttivo è magistrale nel far percepire la presenza della morte come se fosse un personaggio che aleggia fra le sale, facendo da preludio ideale per le sequenze successive.



Nell'alternare le scene tra interni ed esterni, infatti, la Kilner gioca con la sensibilità dello spettatore mentre orrore e raccapriccio si fondono fra i vicoli della città e i corridoi del castello. Sara Hess, produttrice esecutiva a cui è affidata la stesura della puntata, concentra tutta la propria attenzione sui personaggi e le loro vicende, fornendo più di qualche spunto interessante per i comprimari e approfondendo maniacalmente il punto di vista dei protagonisti.

Alcuni scambi da pelle d'oca fanno da manifesto per la maestria degli interpreti, con una Eve Best mai così centrale e un Rhys Ifans raramente così attivo nel rappresentare la scaltrezza e la perpetua attività di Otto. A far da collante e da epicentro delle vicende, tuttavia, è la Alicent di Olivia Cooke: mai come in questo episodio, l'interprete della regina ha potuto dar prova di tutto il suo carisma, trasmettendo appieno i conflitti, ma anche la maturità raggiunta dal personaggio. Il suo sguardo tiene incollati allo schermo e si riflette perfettamente in quello di Aegon, in cui si concentrano dolori e gloria di un sovrano inatteso.



I primi passi della Danza

Nel suo complesso, la nona puntata di House of the Dragon potrebbe aver raccontato segmenti meno scoppiettanti rispetto alle attese iniziali. Tuttavia, la densità morbosa e opprimente dell'episodio non lascia un attimo di respiro ed esplode in una sequenza finale degna dell'eredità di Game of Thrones. Forse solo la costante alternanza rischia di far storcere il naso ai fan meno attenti, ma è proprio questo aspetto a stimolare continuamente lo spettatore.

Il preludio al finale di stagione consegna alla storia il primo evento cruciale della Danza dei Draghi: se prima potevano esserci dubbi, ormai pare certo che i conflitti veri e propri saranno al centro della prossima stagione della serie. Eppure, dinanzi a uno schieramento così soggiogato dallo spettro del potere, le incessanti attese di conflitti imminenti non smettono ancora di sorprendere. In un'epica di volti tesi fra gli sguardi di ignoti, il lamento della Regina Rossa segna il primo, cruciale passo della Guerra.