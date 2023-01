Hunters 2 Recensione: si torna a caccia di nazisti su Amazon Prime Video

Non sembrano passati tre anni dalla nostra recensione di Hunters, che prometteva un intrattenimento di genere solido seguendo le gesta di un gruppo di cacciatori di nazisti capitanati da Al Pacino. Purtroppo, le cose non erano andate per il meglio, ma lo show Amazon Prime Video di David Weil è ora pronto a ritornare per una seconda e ultima stagione. Certo, il progetto dello showrunner di intrecciare il proprio ordito nell'arco di cinque stagioni pare essere sfumato di fronte al rinnovato assetto produttivo degli Amazon Originals, ma non è la sola cosa ad essere stata ridimensionata in Hunters 2.



Perché anche le nostre aspettative nei confronti del prosieguo di una delle serie più peculiari della piattaforma di Jeff Bezos hanno dovuto fare i conti con una realtà non troppo incoraggiante, emersa durante la visione degli episodi di quello che è forse lo show di punta tra le uscite Amazon Prime Video di gennaio 2023, e a breve capirete il perché.



Al Pacino o non Al Pacino, questo è il problema

Non possiamo affrontare l'analisi della seconda stagione di Hunters senza liberarci fin da subito dell'elefante nella stanza. Stiamo ovviamente parlando del personaggio di Meyer Offerman interpretato da Al Pacino. Chiunque abbia visto la prima season conosce anche il ruolo e il destino del capo dei cacciatori; eppure, nei nuovi episodi quest'ultimo assume un ruolo molto importante, prevalentemente in termini di minutaggio. La strategia narrativa di Weil prevede infatti una serie di continue digressioni temporali che si intrecciano al prosieguo della caccia da parte di Jonah e compagni, così da riportare alla luce le origini della caccia stessa e la formazione della squadra di cacciatori di nazisti di cui il personaggio interpretato dall'ex Percy Jackson Logan Lerman è ora a capo.

Seppur dal punto di vista drammaturgico questi flashback arricchiscano in qualche modo il sostrato narrativo di Hunters 2, è più che evidente la volontà di mantenere un volto iconico come quello di Al Pacino legato al progetto, slegandolo completamente dalla storyline principale per renderlo una pedina indipendente di quella scacchiera che caratterizza ancora l'opening dello show di David Weil, ma che non intriga più come prima. A beneficiarne sono soprattutto quei personaggi secondari che nella season precedente vivevano sull'onda dello stereotipo, con backstories gradite ma non illuminanti.



Vista la portata del progetto immaginato da Weil, sorprende che abbia in qualche modo prevalso la paura di slegarsi da una star che ha decisamente influito sul marketing dello show, ma che avremmo preferito lasciare al proprio destino per far sì che a beneficiarne fosse l'evoluzione stessa della trama, anche oltre i lidi rappresentati dalla serie.



Un passo indietro

Se la prima stagione di Hunters privilegiava lo stile al contenuto, con risultati anche discutibili quando cercava di far emergere a tutto tondo la propria anima pulp, i nuovi episodi paiono trascurare ancor di più l'introspezione dei personaggi nel presente, servendone un pallido placebo nelle scene di intermezzo tra una sparatoria e l'altra.Nemmeno la situazione iniziale, che vede i cacciatori divisi e sparsi per il globo prima di riunirsi alla volta della caccia suprema, suscita l'interesse desiderato, al di là di qualche citazione gratuita che non aggiunge nulla all'ordito.

Lo scheletro narrativo di Hunters 2 è nascosto in piena vista in tutta la sua elementare prevedibilità, senza che intrighi, svolte o conflitti di sorta arricchiscano le vicende. E se la buona interpretazione di Jennifer Jason Leigh aggiunge carisma alla nuova squadra, sono sempre i limiti in fase di scrittura a frenare lo sviluppo degli archi di trasformazione che in alcuni casi sono assenti, in altri rarefatti.



Il ritorno del Quarto Reich, a dispetto di un epilogo che nella prima stagione aveva allargato le maglie dell'ucronia, si risolve in qualche battibecco coniugale tra l'Hitler di Udo Kier e l'Eva Braun di Lena Olin, culminando in un finale che è apoteosi dell'invenzione di Weil e al tempo stesso pare esserne la sola giustificazione. In generale, il giudizio sugli altri personaggi rimane pressoché invariato, con la persistenza di ruoli fin troppo macchiettistici (Lonny Flash su tutti), che rispetto ai precedenti capitoli restano orfani delle loro peculiarità, riducendosi ad eroi action standardizzati.

Puntando i riflettori sulla messinscena, emerge una buona gestione delle dinamiche sul set, pur mancando di una visione peculiare ad impreziosire il tutto. In particolare, si nota un impegno maggiore nella resa delle scene d'azione, senza però replicare i pochi guizzi istrionici della prima stagione. L'unica eccezione è rappresentata dal delizioso penultimo episodio ("La Casa"); una puntata quasi antologica, estrosa nella messinscena e nell'esasperazione di quanto accade su schermo, strizzando l'occhio a Tarantino e Wes Anderson nei dialoghi, nella composizione delle immagini e nella surrealtà del contesto. Ma non è abbastanza.