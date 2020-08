I Greens in Città Recensione: la serie che ricorda I Simpson è su Disney+

Se c'è un aspetto al quale ci ha abituato Disney negli anni è che tutte le sue produzioni devono necessariamente perseguire un intento educativo, propedeutico all'apprendimento dei valori e del rispetto verso il prossimo. Un leitmotiv che ha sempre condotto l'azienda di Burbank verso un determinato tipo di produzioni e di messaggi da inserire al loro interno. Per questo un prodotto come I Greens in Città, a prima vista, risulta incredibilmente distante dal solito mondo affusolato e ovattato che Disney è solita proporci. Tra le novità Disney+ di agosto abbiamo così l'opportunità di recuperare la serie ideata dai fratelli Chris e Shane Houghton, da sempre molto vicini ai temi che in qualche modo avrebbero fatto breccia anche nel cuore di Paolo Virzì, per il loro importare in un contesto avanzato delle persone abituate a ben altro habitat.



Cricket va in città

Cricket Green è un ragazzino vivace, esuberante, instancabile e indomito. Insieme con il padre Bill, un uomo morigerato e dedito alla serenità e alla tranquillità, e la sorella Tilly, strampalata spalla adolescenziale del protagonista, Cricket è costretto a trasferirsi in città dopo aver perso la fattoria di famiglia. Qui vengono ospitati a casa della nonna, un'anziana signora che, nonostante viva in una metropoli da svariati anni, si ritrova comunque a gestire la propria abitazione come se fosse un piccolo appezzamento di terra nell'oceano di cemento che la circonda. Grazie quindi ad un piccolo giardino che precede l'ingresso, Cricket può continuare a sentirsi come se fosse in campagna, camminare liberamente a piedi nudi anche sull'asfalto e coinvolgere quante più persone nelle sue idee strampalate, dal voler lanciare un pollo nello spazio fino al costruire una torre di sedie sulla quale arrampicarsi.



La prima stagione della serie si protrae per trenta episodi della durata di circa ventitré minuti, tutti pronti a vivere di tante trame verticali, regalandoci delle situazioni che spezzano la puntata in due. Per ognuna, infatti, Cricket vive un'avventura di circa dieci minuti, andando a impegnarsi in qualche idea o nella risoluzione di qualche evento al di fuori dell'ordinario. La meccanica della narrativa è sempre abbastanza scontata e ogni puntata diventa quasi una sfida, per lo spettatore stesso, ad indovinare prima del tempo in quale strampalata azione vorrà mai cimentarsi il protagonista: un vulcano di idee e di proposte. Come detto poc'anzi, l'aspetto che viene quasi del tutto meno è la morale: perché Cricket non è intenzionato ad insegnare nulla, né ad imparare qualcosa.

Suo padre Bill non è un uomo severo che decide di punirlo in caso di errori, né pretende di fargli fare determinate cose in funzione di altre, bensì, vivendo con grande apprensione la città, si ritrova spesso a dover vincere le proprie paure prima di preoccuparsi dell'educazione dei figli. Allo stesso modo il rapporto con sua sorella Tilly, per quanto molto affettuoso, non ha nessuno scopo didattico, nonostante lei e Cricket siano spesso complici delle azioni dell'altro, in maniera non sempre molto corretta con il mondo che li circonda.



I Simpson della Disney

I Greens in Città diventa così una serie irriverente, adatta ai giovani, ma allo stesso tempo fruibile anche da un pubblico più adulto, che potrebbe trovare in Cricket e in tutti i suoi amici, compreso Remy, una versione afroamericana di Milhouse Mussolini Van Houten. Una versione, per l'appunto, edulcorata de I Simpsons. E non solo per la loro pelle gialla, unica in tutta la città, ma anche per il loro modo di approcciare la vita. Cricket, però, non è affatto un Bart Simpson, perché se quest'ultimo è a tutti gli effetti un teppista, il più giovane dei Greens è semplicemente un ragazzo esuberante, che vive la vita al massimo delle proprie forze e possibilità, senza mai tirarsi indietro dinanzi a qualsiasi avventura.



Dall'altro lato, è possibile che la serie tenda ben presto a diventare eccessiva per chi pensa di poterla proporre ad un pubblico molto giovane. Questo perché se Cricket può essere visto da un occhio più maturo e adolescenziale come un personaggio sopra le righe, per una fascia d'età meno adatta all'irriverenza potrebbe risultare come un protagonista negativo. D'altronde le stesse critiche ricevute al momento del lancio della serie vanno a sottolineare questo aspetto. Se nell'episodio natalizio il suo intento è quello di far saltare il Natale a tutti in funzione del fatto che lui stesso non può celebrarlo, o se decide di attaccare le pulci a tutti i cani che partecipano a un concorso di bellezza così da far vincere la capretta della sorella Tilly, la risata è probabilmente assicurata per chi si aspetta un'irriverenza del genere, ma può sicuramente trasmettere un messaggio poco gradito ad un genitore che cerca per il proprio figlio una serie animata educativa.

Insomma, nel suo danzare sull'incertezza, I Greens in Città si colloca in un limbo, il cui contenuto è in parte fruibile solamente da un pubblico più adulto e consapevole di ciò che sta per approcciare, partendo proprio dall'idea di fondo che si tratta de I Simpson in chiave Disney. Dal punto di vista dell'animazione, però, il tratto resta molto gradevole e accompagna piacevolmente le avventure di Cricket, calato in un ecosistema molto vasto da vivere e da riprodurre, che va dal sottosuolo della metro fino agli appartamenti lussuosi del suo amico Remy, senza dimenticare l'abitazione di sua nonna, molto più primitiva di quanto possa essere la metropoli circostante.