I Luminari Il destino nelle stelle Recensione: Eva Green nella serie Sky

Siamo abituati a pensare a Eva Green nell'ambito della serialità nei panni della Vanessa Ives di Penny Dreadful, una donna dai particolari poteri mentali, figura che si muove in un circolo di cui a farne parte sono figure della letteratura classica orrorifica e il cui spin-off aveva deluso non poco, come scrivevamo nell'anteprima di Penny Dreadful City of Angels. Quello di Vanessa è un personaggio riuscito che incontra l'incantesimo di un'interprete che riesce così ad ammaliare lo spettatore, il quale non può far altro se non rimanere ipnotizzato da ogni suo gesto o parola. Magnetismo che era improbabile pensare che Eva Green potesse mai perdere, ma I Luminari - Il destino nelle stelle mostra come qualsiasi cosa possa in verità rivelarsi possibile.



In realtà l'inappellabilità della serie ideata da Claire McCarthy , che riverbera anche sulla sua interprete, è parte intrinseca della natura soporifera e immobile del prodotto nella sua interezza. La trasposizione del libro omonimo della scrittrice Eleanor Catton, che si cimenta anche nella sceneggiatura dei sei episodi della produzione anglo-neozelandese, appiattisce quella che nel 1860 è stata la più ingente e significativa corsa all'oro nella West Coast. Un tentativo di acquisire fortuna che si traduce in una delle ricerche più tediose e sfiancanti viste sul piccolo schermo, dove non basta il talento e la verve intrigante della Green a risollevarne le sorti affossanti di quella che si rivela una delusione tra le uscite Sky e NOW di luglio.



Una corsa all'oro assonnata e sfiancante

La vera protagonista della storia di I Luminari - Il destino nelle stelle è però la Anna Wetherell interpretata da Eve Hewson, che nella serialità aveva partecipato già al ben più interessante e sperimentale The Knick, diretto da Steven Soderbergh e con al centro il medico assuefatto dalle droghe di Clive Owen (qui la nostra recensione di The Knick). Un personaggio principale che si abbassa al monotono e alla mancanza di guizzi creativi di tutta la sua serie. Lei come gli altri suoi colleghi, che si mostrano come affetti da una sonnolenza incredibilmente sfiancante in cui nessuno cerca di risaltare, restituendo l'idea che siano tutti perfettamente consapevoli della banalità del progetto a cui stanno prendendo parte. Questo mettersi sulle tracce dell'oro, il far uscire il peggio dall'animo degli esseri umani per riuscire a conquistare anche solo il più piccolo granello di fortuna, va condendosi di sotterfugi e bugie che finiranno per culminare con atti estremi come l'omicidio.



Ma risulta impossibile fare il tifo per i personaggi che la serie propone. Un po' per la fotografia desaturata e grigiastra, tendente spesso ai colori dell'ombra, che rende assai difficile riuscire anche solo a identificare di volta in volta adeguatamente gli individui. E soprattutto perché la noia che avvolge il pubblico impedisce di poter fare il tifo per qualsiasi delle personalità offerte, tutte già viste in precedenza e per nulla sviluppate. Macchiette di un genere e uno stile decisamente asciutti tanto nella messinscena, quanto sotto il profilo narrativo.



Una serie che non contiene alcun tesoro

È inoltre lo spirito soprannaturale a dare il colpo di grazia a chiunque cerchi di dare una speranza alla visione de I Luminari - Il destino nelle stelle; quegli astri che dovrebbero incrociarsi solo una volta dopo un numero indefinito di anni, dando così vita a legami indissolubili e simbiotici, come quello che va formandosi tra la protagonista e il giovane viaggiatore Emery Staines (Himesh Patel). Anche il lato romantico-trascendentale va lasciandosi sopraffare dalla scarsezza di ritmo e di presa della serie, facendosi anzi aggravante su un racconto da subito insofferente, il quale trova nella relazione tra Anna e Emery il massimo dell'intolleranza.



Non c'è chiromante, oro nascosto o storia d'amore che possa soddisfare in I Luminari - Il destino nelle stelle. Nessun voltafaccia, inganno venuto allo scoperto o rapporto di potere. La serie ha talmente difficoltà a rendersi fluida e scorrevole che nell'ultima puntata si fa solamente processo riassuntivo in cui sciogliere in maniera verbosa e insufficiente i nodi che erano stati cruciali all'interno del racconto. Un tesoro che nella serie è impossibile trovare, che ci fa abbandonare fin da subito qualsiasi ambizione di ricchezza.