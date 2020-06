I Perché di Forky Recensione: la serie da Toy Story a Disney+

A volte gli adulti danno per scontate cose che per un bambino sono invece di grandissimo interesse. Sempre pronti a fare domande e a scoprire il funzionamento del mondo, i più piccoli sono un concentrato di energia e curiosità, proprio come Forky, il simpatico forchiaio del riuscitissimo Toy Story 4. Nella nuova serie di Disney+, I Perché di Forky - disponibile in lingua italiana dal 24 marzo 2020 - Forky espone i propri dubbi agli amici. Così facendo sembra quasi interpretare e soddisfare la voglia di conoscenza dei piccoli spettatori, che potranno così chiarire alcune perplessità in maniera più o meno valida, a seconda dell'episodio.



Una serie per conoscere le piccole e grandi cose del mondo!

L'infanzia è quell'età in cui tutto, potenzialmente, rappresenta un territorio da esplorare. Oggetti, fenomeni e sentimenti possono suscitare centinaia di domande, a cui non sempre gli adulti riescono a dare risposta. I bambini sono una fonte inesauribile di curiosità, un atteggiamento verso il mondo che permette loro di assimilare ogni giorno moltissime informazioni.

Forky, ultimo esponente del franchise di Toy Story, è il protagonista della serie I Perché di Forky e sembra incarnare proprio l'essenza del bambino curioso. Il piccolo forchiaio conosce ancora poco il mondo che lo circonda, ma la sua voglia di scoperta è enorme. Per fortuna ci sono molti amici accanto a lui, pronti (alcuni con riluttanza) a dare una risposta ai suoi "perché". La serie inquadra bene il target di riferimento. Lo si capisce dallo stile fresco e dinamico, dall'evidente intento di intrattenere i più piccoli e dal fatto che ad essere sottoposti all'analisi del simpatico forchiaio sono tanto oggetti e situazioni quotidiane, quanto le questioni più complesse della vita umana.



Proprio come un bambino Forky si interroga su cosa siano il formaggio o i soldi, ma anche su come funzionino l'amore e l'amicizia o su cosa sia l'arte. Le risposte vengono fornite - a volte chiaramente, a volte in modo un po' caotico - con uno stile colorato e divertente, tipico dei prodotti per l'infanzia, ma affascinante anche per gli spettatori più grandi che negli anni si sono affezionati alla saga di Toy Story e ai suoi più iconici personaggi.

Il doppiaggio italiano dI Forky, affidato a Luca Laurenti, è spassoso ed efficace e riesce ad incarnare alla perfezione la personalità del personaggio, capace di tenere compagnia agli spettatori durante i dieci corti animati. Il target di riferimento sembra passare però in secondo piano in alcune scelte discutibili di sceneggiatura, che affianca a dialoghi di facile comprensione ad alcuni termini e frasi non sempre immediati per i più piccoli.



Disney + tra intrattenimento e didattica

Dopo i meravigliosi documentari sulla natura, sulla storia e sulle più incredibili scoperte umane, che potete trovare nelle migliori docuserie su Disney+, la casa di Topolino decide ancora una volta di affiancare all'intrattenimento uno scopo educativo. Con I Perché di Forky i piccoli spettatori potranno avvicinarsi in modo semplice ed efficace a questioni per alcuni banali e ad altre che risultano complesse anche per un adulto. A questo tentativo di spiegare il mondo ai giovanissimi non si può non fare qualche piccolo appunto; alcuni episodi riescono infatti a presentare agli utenti un contenuto valido e quesiti interessanti, con risposte altrettanto soddisfacenti, a maggior ragione se trasmettono un insegnamento morale: imparando il significato del denaro, Forky capisce che il suo valore non è superiore al tempo di qualità passato con gli amici.



In altri casi le spiegazioni sono confuse, volte più al divertimento dello spettatore che all'esposizione di fatti e delucidazioni. È pur vero che è particolarmente difficile spiegare ad un bambino cosa sia davvero un computer o cosa significhi l'amore, questioni - soprattutto quest'ultima - complesse anche per i grandi!

In generale I Perché di Forky risulta un buon prodotto, più valido dal punto di vista dell'intrattenimento che da quello più propriamente didattico. La brevità degli episodi e il loro ritmo rapido permettono all'attenzione del bambino di mantenersi piuttosto alta, mentre la simpatia di Forky rende il tutto divertente per i più piccoli e, perché no, anche per gli spettatori più grandicelli!