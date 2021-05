I Soldi in Poche Parole Recensione: la nuova docuserie Netflix sul denaro

Netflix torna a puntare sulle docuserie, riuscendo in appena cinque episodi della durata di poco più di venti minuti ciascuno a fornirci un'esaustiva panoramica del ruolo che hanno i soldi - e soprattutto i meccanismi che li muovono - nella nostra attuale società, focalizzandosi su alcuni degli aspetti maggiormente critici che riguardano questo mondo, analizzando tematiche sia globali che ancorate fortemente al territorio americano.



Lo show, in grado di tenere vivo l'interesse degli spettatori anche per via della breve durata di ogni singola puntata, si configura come una visione piacevole, trovando il giusto equilibrio tra intrattenimento e denuncia sociale. Insomma, I Soldi in Poche Parole sembra proprio ribadire la qualità delle docuserie della grande "N" anche tra le uscite Netflix di maggio, e di seguito proveremo ad esplorare i maggiori pregi di uno show che risulta quantomai attuale.



Soldi facili?

I Soldi in Poche Parole, attraverso i suoi cinque episodi autoconclusivi (che potremo tranquillamente guardare nell'ordine che preferiamo in base all'argomento che ci interessa maggiormente), decide di focalizzarsi su temi specifici, riuscendo a fare un'ottima panoramica generale di varie storture del nostro sistema capitalistico senza in realtà mitizzare concetti come la ricchezza o il benessere dato dal possedere un grande conto in banca, ma cercando di puntare lo sguardo su vari aspetti controversi della nostra stessa società.



Nel primo episodio la serie si concentra sul fenomeno delle truffe online, facendo un interessante confronto anche con la storia del mondo passato (dato che i truffatori sono sempre esistiti), mettendo sul banco anche molte delle trappole più comuni in cui si può incappare oggi in rete, dagli immancabili messaggi di spam che chiedono i nostri dati personali a bizzarri messaggi di fantomatici principi di altre nazioni che vogliono regalarci un'ingente somma di denaro, a patto di versare un piccolo anticipo per non si sa bene quale ragione. La serie funziona anche per la sua capacità di focalizzarsi su un problema esploso di recente anche nel nostro Paese, cioè quello legato alla truffa dei corsi online per fare moltissimi soldi in poco tempo.

Probabilmente a quasi tutti negli ultimi anni, ma anche in particolare durante il periodo pandemico, sarà capitato di incappare in qualche video pubblicitario dove qualche esperto o presunto tale promette di farci guadagnare milioni di euro in pochi mesi. Se è vero che il marketing online è ormai un qualcosa di estremamente consolidato e remunerativo in tutto il mondo - basti solo pensare ad Amazon - è altrettanto vero che sempre più persone hanno iniziato a muoversi in zone grigie per sfruttare un trend crescente, puntando però nel vendere il concetto del tutto e subito, particolare che in realtà dovrebbe far scattare in maniera repentina un campanello d'allarme nel potenziale consumatore.



Numerosi gli esempi portati dallo show per segnalare altre potenziali truffe, basti pensare ad esempio al fenomeno delle criptovalute e alla truffa milionaria imbastita a livello globale da personaggi poi finiti in carcere, così come al celeberrimo schema Ponzi che ha visto Bernard Madoff diventarne uno degli esponenti più celebri, dato che si è ritrovato a essere condannato per aver messo in piedi una delle più grandi frodi finanziarie di sempre. Nel primo episodio ci viene così fornita una panoramica efficace anche su quella zona griglia che intercorre tra un sistema piramidale legale e non, andando appunto a sviscerare tutta quanta la casistica riguardante le truffe su cui fare maggiore attenzione, specialmente quando appunto il confine tra quello che è consentito e quello che non lo è diventa davvero labile.



Molto interessanti comunque anche gli altri episodi, capaci di illustrarci come funzionano le carte di credito e di come i sistemi bancari di tutto il mondo riescano a fare soldi sia tramite i loro clienti super ricchi (prendendo ad esempio una minima percentuale anche per le più semplici transizioni economiche) che con le persone purtroppo in difficoltà monetarie, spesso vittime di un circolo vizioso in cui è è semplicissimo entrare ma difficilissimo uscire.

I Soldi in Poche Parole è un'opera dalle venature profondamente riflessive, in grado di puntare la lente d'ingrandimento su numerosi problemi tra cui quelli legati ai prestiti universitari (una delle maggiori fonti d'indebitamento per i cittadini degli Stati Uniti) e al gioco d'azzardo. La vena documentaristica emerge anche grazie alle brevi testimonianze delle varie persone presenti nella serie, capaci in poco tempo di dare perfettamente l'idea di quanto determinate dinamiche burocratiche legate all'indebitamento siano capaci di trasformarsi in problemi davvero annosi per moltissime persone.



Davvero interessante lo stesso mood con cui sono stati affrontati i vari episodi, attraverso un'analisi critica supportata da dati e tabelle capaci di informare in maniera semplice anche chi non conosce minimamente l'argomento di cui si sta parlando, così da permettere di farsi in breve tempo un'idea delle dinamiche generali legate a tutto ciò che ruota attorno al mondo del denaro.



Il potere delle emozioni

La docuserie pone anche l'accento sul lato prettamente emozionale caratteristico di tutti gli esseri umani, un aspetto che per alcuni potrebbe in realtà risultare marginale, soprattutto se parliamo di denaro, ma che in realtà le stesse aziende tengono profondamente in considerazione. Basti pensare ad esempio al business legato al gioco d'azzardo e a tutte le dinamiche che si scatenano nella nostra mente quando decidiamo di fare una puntata, particolare in grado di gettare una luce, a tratti inquietante, su tutti gli accorgimenti che chi gestisce ad esempio i casinò adotta per portarci a non lasciare mai il tavolo da gioco. A tratti drammatico, lo stesso problema dei già citati prestiti studenteschi legati all'università, particolare che spinge molti americani a portarsi dietro - anche da adulti - debiti di decine di migliaia di dollari, che spesso vanno a sommarsi a quelli generati dalle carte di credito (che in numerosi casi adottano tassi d'interesse molto alti per chi ha un reddito basso), portando fondamentalmente alla luce una società moderna profondamente classista in cui diviene sempre più chiara l'enorme diseguaglianza tra le fasce più ricche e più povere della popolazione.



L'unica vera criticità della docuserie potrebbe essere quella relativa al suo focalizzarsi spesso sulla sola economia americana, visto che un maggior approfondimento verso altri mercati (come avvenuto nel caso dell'episodio dedicato al gioco d'azzardo) avrebbe probabilmente giovato ancora di più all'opera. Molto buono il comparto tecnico, capace di fare affidamento su grafiche semplici ma al tempo stesso accattivanti alternate alle testimonianze di persone comuni, autori di libri o giocatori professionisti di poker, capaci di fornire ancor più varietà all'intera struttura narrativa.

I cinque episodi che compongono I Soldi in Poche Parole portano lo spettatore a riflettere sui singoli casi presi in esame, ma lo spingono anche a fare ragionamenti di matrice più ampia, toccando macrotemi profondi quanto stratificati che prima o poi, a livello mondiale, bisognerà decidersi a trattare con forza; su tutti una più equa distribuzione della ricchezza a livello globale e una maggiore attenzione verso le fasce più deboli della società, troppo spesso messe in secondo piano rispetto agli altri.