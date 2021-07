I Think You Should Leave with Tim Robinson: un gradito ritorno su Netflix

Ogni genere ha il suo sottogenere, i suoi modelli. C'è il thriller che può essere poliziesco o psicologico. Il drama che può essere melò o familiare. E poi c'è la comicità, che più di qualsiasi altra espressione è incredibilmente unica e personale. Di tipi di comicità ne esistono a bizzeffe: c'è quella alta e sofisticata di un cinema anni '30-'40, quella buffonesca dei clown che è possibile trovare in un circo. C'è il nonsense verboso, lo slapstick che punta tutto sul fisico, lo sketch breve che finisce nel tempo di uno starnuto e la stand-up comedy che si trasforma in monologo per il pubblico.



Pur dopo tutto ciò che è stato elencato, nonostante l'aver tirato in ballo qualsiasi tipo di declinazione possibile della comicità, risulta ancora difficile trovare un filone in cui incanalare lo stile di I Think You Should Leave with Tim Robinson, di quello stesso Tim Robinson che dà titolo alla serie. Che si entri nel demenziale quello è certo, che il grottesco faccia da predominante anche. Ma la completa incapacità di poter descrivere appieno il contenuto di questa comedy che si aggiunge alle uscite Netflix di luglio è in fondo il commento più veritiero che si potrebbe mai fare su questo show fuori di testa. Produzione che torna addirittura con una seconda stagione dopo essere approdata per la prima volta in streaming nel 2019.



Tutte le declinazioni di Tim Robinson e della sua serie

Le contaminazioni sono certamente fondamentali per riuscire ad inquadrare il marchio di Robinson e della sua formula. C'è il Saturday Night Live nelle scenette comiche che si susseguono in I Think You Should Leave with Tim Robinson, c'è la collaborazione con reti come Comedy Central e c'è alla produzione la fiducia di un altro gruppo altrettanto peculiare come quello dei The Lonely Island. Realtà quest'ultima che, prima che Andy Samberg diventasse il paladino di serie comedy come Brooklyn Nine-Nine e di rom-com quali Palm Springs, si dilettava con successi musicali iconici come Dick in a Box e Jizz in My Pants. Operazione perciò completamente affine alla visione comica del compare Robinson, che trova in Akiva Schaffer, altra anima dei The Lonely Island, il regista della serie, assieme a Alice Mathias e ad altri componenti della crew. La seconda stagione di I Think You Should Leave with Tim Robinson non ha perciò qualcosa di inedito da offrire, se non la concezione sempre insensata e assurda della comicità del suo autore. Un'ironia che spinge l'acceleratore su personaggi e situazioni che puntano totalmente all'estremo, momenti di cui è Tim Robinson stesso a farsi la maggior parte delle volte protagonista, osando tanto a parole quanto col suo aspetto, che sembra integrarsi alla perfezione con l'umore ambiguamente divertente e psichedelico della sua serie.



Dritti nell'iperuranio di una comicità non per tutti

Una produzione che, nella seconda stagione, trova il sostegno di alcuni cameo di spessore come quelli inaspettati di Bob Odenkirk e Paul Walter Hauser o del più prevedibile Sam Richardson, stretto collega di Robinson e suo co-protagonista nella serie Detroiters, nonché già presente in alcuni episodi della prima stagione. Un insieme di personaggi ognuno al centro di scenette che si aprono e chiudono nel giro di pochi minuti, che corrono dietro lo spettatore ricomparendo in piccoli frammenti nelle varie puntate. Un creare ponti e cortocircuiti che rendono la visione del prodotto ancora più stordente e, a volte, alienante. Si deve essere altamente predisposti per la comicità di I Think You Should Leave with Tim Robinson, per digerire quello che va proponendo il suo autore e protagonista e riuscirne a ridere sinceramente di cuore osservandone la paradossalità e la pazzia. Un'illogicità portata ai massimi livelli, che può rivelarsi una vera goduria per gli amanti del genere. Un universo comico oltre qualsiasi confine, che si perde nell'iperuranio della più volgare e caustica stramberia.