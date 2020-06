Il mondo secondo Jeff Goldblum: recensione della docu-serie su Disney+

Ci ha avvicinati ai piccoli piaceri della vita, alle abitudini che spesso diamo per scontate e al significato profondo di gesti apparentemente irrilevanti. La docuserie Il mondo secondo Jeff Goldblum disponibile su Disney+ 24 marzo 2020, ha dimostrato di avere molte cose da dire, pur basando la propria narrazione su tematiche semplici. Grazie a un narratore d'eccezione, l'attore Jeff Golblum (La Mosca, Indipendence Day, Jurassic Park e molti altri), a uno stile fresco e una visione che va dal dettaglio all'importanza dei significati simbolici di ogni cosa, Il mondo secondo Jeff Goldblum ha dimostrato di essere una docuserie davvero gradevole, da divorare tutta d'un fiato.

Una docuserie di alta qualità e dal tono piacevolmente leggero

La prima stagione di l mondo secondo Jeff Goldblum si svela subito nella sua estrema semplicità. Non una semplicità di realizzazione, ma di tematiche: dalle scarpe da ginnastica al caffè, dai tatuaggi al gelato, nessun fenomeno - per quanto di portata mondiale - è quello tipicamente esplorato da un documentario che desidera rispondere ai grandi interrogativi dell'Universo. Eppure proprio in questo risiede l'appeal di questa docuserie, coinvolgente sotto molti punti di vista.

Sul fronte tecnico la produzione è davvero ben fatta. Ad accompagnare le indagini di Goldblum sono infatti ottime riprese - alcune effettuate con l'ausilio dell'ormai immancabile drone - un sapiente montaggio, una scelta sonora motivante e l'utilizzo di animazioni e grafiche molto graziose, che donano dinamismo ai 12 episodi e garantiscono una visione priva di momenti morti. Pur trattando argomenti che non necessariamente devono interessare a tutti, Il mondo secondo Jeff Goldblum scorre bene e non annoia, grazie a dei ritmi narrativi adeguati.



Dal particolare all'universale: il significato profondo della mondanità



A caratterizzare la serie è anche una particolare struttura, che denota lo stile di ogni puntata. L'esplorazione degli argomenti trattati va dal particolare all'universale, affrontando inizialmente il valore di oggetti, cibi e abitudini in quanto piccole gioie quotidiane, analizzando poi la loro origine e il loro significato più profondo. Stupisce quando qualcosa di apparentemente personale e mondano possa in realtà avere una valenza simbolica molto più rilevante del previsto e collegare tra loro culture geograficamente e idealmente lontane. Come nel caso dei tatuaggi, non solo vezzo estetico, ma fonte di identificazione personale sia per individui dislocati su diversi continenti. O ancora il barbecue, simbolo dell'istinto di sopravvivenza, del bisogno dell'essere umano di socializzare e del piacere della condivisione del cibo con individui appartenenti alla stessa cerchia, che si avvicina alla moda coreana del Mukbang, diffusasi nel web dal 2008 e divenuta simbolo del pasto condiviso.



È così che Il mondo secondo Jeff Goldblum passa dall'essere una curiosa indagine su ciò che rende gioiose le nostre giornate all'esplorazione dei dettagli che legano l'umanità in un sentire comune.



La presenza fondamentale di un narratore carismatico



Il titolo la dice lunga sugli elementi centrali dell'opera.. In alcuni momenti l'interesse per alcune tematiche potrebbe scemare, per alcuni spettatori una particolare puntata potrebbe non essere particolarmente avvincente data la natura antologica della serie, ma a legare in un filo conduttore gli episodi è la presenza di un

La piacevolezza dello storytelling deve molto anche a Goldblum, che si presta ben volentieri a esperimenti e dimostrazioni, mostrando un sincero divertimento per le curiosità che è chiamato a svelare con i suoi viaggi intorno al mondo. La sua spontanea apertura a nuove esperienze rispecchia alla perfezione il tono di questa docuserie, educativa e gratificante al tempo stesso.

Leggerezza e intento didattico si bilanciano con un certo equilibrio, grazie a un narratore buffo e autoironico e a una scelta di tematiche vicine a ognuno di noi.