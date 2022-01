Incastrati Recensione: Ficarra e Picone non deludono su Netflix

Anche in Italia abbiamo alcuni pilastri dello spettacolo in grado di richiamare a sé attenzione e pubblico al pari del pifferaio magico della famosa favola. Tra questi unicum del panorama nostrano Ficarra e Picone risaltano con netto distacco rispetto a tanti loro colleghi, riuscendo dopo una carriera decennale a riscuotere ancora la stessa risonanza, facendo anzi sempre più rumore dopo alcuni dei successi della loro carriera nel cinema e nella televisione. Fu infatti impressionante l'accoglienza nel 2017 de L'ora legale, che fruttò al duo il Nastro d'Argento alla miglior commedia e il Biglietto d'oro per il maggior incasso della stagione cinematografica. E lo fu altrettanto il film successivo, che abbiamo analizzato nella nostra recensione de Il Primo Natale), opera dal maggior incasso per i due comici in veste di produttori e vincitore del Premio dello spettatore ai David di Donatello.



Dopo una doppietta simile Salvo e Valentino necessitavano obbligatoriamente di una spinta che non li portasse nemmeno un passo indietro rispetto alle vette raggiunte, dovendo perciò escogitare un modo per trovare la strategia per arrivare nuovamente in maniera diretta e immediata al pubblico, soprattutto in tempi difficili come quelli di una pandemia. È così che la coppia siciliana affida alla piattaforma Netflix il suo successivo progetto, Incastrati, comedy in sei puntate da venti minuti che racconta il crime divertente e italico in cui i protagonisti si ritrovano immischiati, tra meta-tv e criminalità. Trovate qui tutte le altre serie Netflix di gennaio 2022.



La semplicità vincente di Incastrati

L'incidente scatenante di Incastrati è la scoperta da parte dei protagonisti di un cadavere nella doccia di un appartamento in cui i due dovevano semplicemente riparare una televisione.

L'incastro a cui fa riferimento il titolo diventa perciò quello dei vari tasselli che formano a loro volta le puntate e che inseriscono all'interno di un mosaico comico e spinoso i personaggi, sempre più colpevoli pur non avendo commesso nessun omicidio, sempre più coinvolti in un ordito difficile da sbrogliare e in cui risulta impossibile uscirne innocenti. La scrittura di Incastrati è semplice, ma estremamente funzionale ai fini del racconto che Ficarra e Picone vogliono proporre allo spettatore. Un gioco facile da decifrare, eppure mai noioso o stucchevolmente prevedibile, conseguenza di un'altrettanta dose di ironia che, alla buona e bonaria come gran parte della produzione del duo, sa intrattenere con leggerezza e ilarità mentre si cerca di scoprire il colpevole. L'attenzione alla sceneggiatura è millimetrica anche se prontamente decifrabile da parte dello spettatore. Ma è proprio questo il maggiore svago che si va ad offrire al pubblico: quello di porre sul banco ogni pedina che vediamo ruotare attorno ai protagonisti, la quale va aggiungendo sempre più indizi per il disvelamento dietro all'uccisione di Alberto Gambino e alla spirale di malefatte e intrighi che vedranno coinvolti Salvo e Valentino.



Giochi di ruolo

Prendendo dal gioco del genere metatestuale, scherzando spiritosamente sulla fruizione seriale, proprio loro che entrano a gamba tesa a farne parte - con possibilità, visto il finale, di una seconda stagione -, Incastrati usa la propria stessa natura narrativa per applicarla alla passione di uno dei protagonisti per le serie e amplificandone così il racconto. L'uso dei rimandi alle puntate dello show preferito di Salvo, The Touch of the Killer, contribuiscono alla delineazione degli sbocchi della trama di Incastrati e insieme riempiono di senso quella che può passare solamente come una passione ludica da parte del personaggio.

L'interconnessione tra serie e metaserie permette a Incastrati non tanto di riflettere su se stessa - pur facendolo in virtù di questa pratica di scrittura -, ma di stabilire un gioco a cui possono prendere parte sia personaggi che spettatori, intenti entrambi a farsi investigatori di una storia il cui caso promette di concludersi tra sorprese e risate - e sì, proprio come tutte le serie che si rispettano, anche con un cliffhanger! Tra i trucchi del commissario Jackson e lezioni su come raggirare la mafia, se Incastrati può far passare Ficarra e Picone come due investigatori allora può far sentire anche al pubblico di poter ricoprire questo duro ruolo.