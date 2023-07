Infiltrati alla Casa Bianca Recensione: ironia e satira con Woody Harrelson

Chiamate la Casa Bianca, ci sono due nuovi protagonisti in piazza, pronti a rubare la scena con uno show inedito. Su Sky e NOW arriva la miniserie Infiltrati alla Casa Bianca: White House Plumbers, storia di due uomini che cercano di salvare la presidenza di Nixon, scatenando accidentalmente lo scandalo Watergate (e non perdete le serie Sky e NOW di luglio 2023). A interpretare il dinamico duo della miniserie sono Woody Harrelson, che dalla tenebrosità del suo agente in True Detective e dalla drammaticità dello sceriffo Bill Willoughby in Tre manifesti a Ebbing, Missouri passa all'ironia dell'ex agente della CIA E. Howard Hunt, e Justin Theroux, volto iconico della serialità con The Leftovers.



Stratagemmi, errori, sbavare: è l'America, baby

Creata da Alex Gregory e Peter Huyck, Infiltrati alla Casa Bianca: White House Plumbers è basata sul libro del 2007 Integrity: Good People, Bad Choices, and Life Lessons from the White House di Egil Krogh e Matthew Krogh.

Una rivisitazione in chiave satirica dei fatti che condussero al ribaltamento di una visione politica che stava cercando di insabbiare quanto più i propri raggiri e le annesse malefatte, portandole invece allo scoperto. Una storia di quelle talmente assurde che possono essere presumibilmente vere, che si scrivono già da sole e su cui il lavoro apportato da Gregory e Huyck è stato quello di stendere una sceneggiatura che sapesse restituirne i giusti tempi comici e sottolineasse gli errori casuali e imprevedibili degli esseri umani. Soprattutto di quelli che credono d'essere più furbi, intelligenti, pronti a doversi scontrare con una realtà totalmente diversa, al punto da cambiare l'intera facciata dell'America. Oltre alla velocità e alle sfilettate della scrittura, David Mandel, già impegnato al tempo per un'altra serie tra politica e risata come la pluripremiata Veep - Vicepresidente incompetente, contribuisce dietro la macchina da presa restituendo un'aria appesa e per nulla tesa pur nel contesto della fuga di notizie e del bisogno di controllare la stampa.



Una successione di stratagemmi e ricatti, di intrighi e di sbavature che il regista fila mostrando l'anima da burattini dei suoi personaggi e gli inevitabili errori che sono destinati a compiere. Facendo della loro sconfitta preannunciata l'elemento tragicomico che sospinge l'intero show umoristico. Che abbina racconto storico, ricostruzione del decennio anni Settanta e quel pizzico di impertinenza con cui ci si approccia quando ci si trova di fronte a qualcuno che sai starà per compiere una stupidaggine. Sapendone godere non poco, proprio per quell'ostentazione di predominanza e di superiorità intellettiva che finirà invece per schiantarsi come il mandato del presidente americano.



Infiltrati alla Casa Bianca: la Storia attraversa le serie tv

Harrelson e Theroux sono una garanzia, facce che possono incarnare quel decennio passato, che rivive nell'intero contorno di Infiltrati alla Casa Bianca: White House Plumbers. Ci sono gli alberghi tutti uguali, con la moquette sul pavimento. Ci sono i baffoni, indispensabili per un look alla moda nei 70s. C'è anche un contesto famigliare che mette in parallelo le due realtà che si stavano biforcando in quegli anni: l'austerità - ovviamente ironica nella serie - dell'agente Hunt e lo spirito hippy e ribelle, contro qualsiasi preconcetto o struttura sociale, della figlia.

Un prodotto che trae dalla satira più spinosa e sa portarci indietro in quella precisa parentesi temporale - un po' come avevamo visto recentemente nella recensione di Winning Time - L'ascesa della dinastia dei Lakers, anche lei sulla scia degli anni Settanta, a cavallo degli Ottanta. Una miniserie in cinque puntate con cui ripassare la Storia attraverso i suoi errori.