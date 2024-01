Un inganno di troppo recensione: un thriller criptico e oscuro su Netflix

Il 1 gennaio 2024 Un inganno di troppo, la nuova serie che vede ancora una volta la firma di Harlan Coben, è giunta su Netflix e ha letteralmente incantato il vasto pubblico casalingo. In sostanza, si tratta di una storia che mescola il giallo al thriller, sviluppandosi attorno alla vita di una donna che, dopo un tragico evento personale, si trova coinvolta in un gioco molto più grande di lei, le cui ragioni sono remote e sconosciute. Una danza in cui alcune ombre e segreti sembrano dominare ogni cosa, trasformandosi in una prova complessa e sfaccettata che rompe fin da subito il piccolo schermo, coinvolgendo tutti gli spettatori più curiosi.



È proprio nel gioco dell'indagine che Un inganno di troppo rapisce, muovendosi continuamente tra le fila di alcuni tasselli apparentemente scardinati che, con lo svilupparsi degli eventi, trovano gradualmente il proprio posto in un puzzle difficile da decifrare in toto. La fascinazione dietro a un mistero oscuro e la tensione nel cercare di comprenderlo e approfondirlo sono il carburante principale di una serie tv da cui sarà difficile sottrarsi a meno di non averla percorsa fino in fondo (già che ci siete non perdete le serie tv netflix di Gennaio 2024) .



Un inganno familiare?

La narrazione di Un inganno di troppo si sviluppa partendo dalla sua protagonista principale, Maya Stern (Michelle Keegan), e da un recente lutto personale e sentimentale. A seguito di un inspiegabile tentativo di furto, suo marito, membro di una potente e ricca famiglia, ha perso la vita. Mentre le indagini sono in corso, dovrà fare i conti con i suoi sentimenti in questo senso, la morte anche della sorella Claire e un disturbo da stress post-traumatico irrisolto derivante dal suo lavoro come ex militare.

Una donna apparentemente sola, dunque, si trova proiettata in un contesto in cui deve badare alla figlia piccola, trovandosi divisa e combattuta sul da farsi. È alla ricerca di risposte sia dai Burket, l'impenetrabile famiglia del marito, che dal cognato e dai nipoti scossi per la scomparsa di Claire. Tutto però cambia, assumendo una connotazione inquietante, quando Maya, per pura casualità, vede da una telecamera nascosta in casa l'immagine del marito defunto giocare con la sua bambina. Quei fotogrammi, fusi ad alcuni dubbi personali, innescheranno una lunga indagine in cui la dimensione personale, familiare e della giustizia cominceranno a danzare in un mistero indefinito e più complesso di quanto non ci si aspetti (un altro approccio thriller molto interessante, sempre su Netflix, lo abbiamo trovato anche nella nostra recensione di Bodies).



Un complesso e studiato rebus

Partendo da un omicidio inspiegabile, dunque, Un inganno di troppo ci getta nelle fauci di una narrazione dalle tinte oscure, in cui niente è come sembra e non ci si dovrebbe fidare di nessuno. Mentre Maya tenta di scavare nel torbido della sua stessa vita, il racconto ci offre pure lo sguardo delle forze dell'ordine, racchiuse nei personaggi di Sami (Adeel Akhtar) e del suo partner, impegnati anche loro a far chiarezza su questi omicidi, leggendoci un qualche collegamento di sorta. Come in ogni thriller/giallo che si rispetti, dunque, non sono solamente i personaggi a parlare, ma gli eventi specifici che si sbloccano proseguendo lungo un cammino apparentemente impossibile da decifrare.

In questo senso si muovono anche le immagini e la componente formale di una serie tv impegnata sempre e comunque a dialogare con gli spettatori, mettendo a loro disposizione momenti personali in apparenza casuali e letture del reale che troveranno mano a mano una loro spiegazione e senso. Nel grande e complesso dipinto in cui tutto si muove e sembra lontanissimo, dunque, risiede l'anima di una storia che merita una particolare attenzione per essere decifrata. Uno sforzo del genere passa immediatamente dai protagonisti agli stessi spettatori coinvolti direttamente nell'azione in corso.



È proprio nell'attenzione studiata in questo senso che si riscontra la maggiore attrattiva verso Un inganno di troppo. Nel suo susseguirsi da un evento all'altro, l'attenzione generale e uno scrupolo narrativo particolare verso ogni dettaglio a schermo diventano una costante, plasmando a poco a poco una ricerca sempre più appassionante e coinvolgente, per poi riflettere su quello che si è appreso e sui possibili colpi di scena in questo senso.



La coralità complessa di Un inganno di troppo

Andando per un attimo oltre la protagonista principale, Un inganno di troppo colpisce anche per la sua struttura corale, in cui ogni singolo personaggio porta qualcosa di nuovo e interessante a un mistero complesso e piuttosto ampio. Al fianco di Maya e in parallelo, infatti, troviamo gli altri elementi delle due famiglie impegnati a modo loro ad approfondire i più svariati aspetti di una storia dalle tante maschere, portando avanti un intrigo in continua evoluzione che, con le sue tematiche (legate al mondo della commercializzazione farmaceutica di massa, ad esempio), supera facilmente i limiti della finzione, relazionandosi direttamente col nostro reale quotidiano.

Ogni cosa, quindi, anche la più distante, si muove in una direzione specifica risultando coerente con tutto il resto. Oltre al legame coi personaggi in gioco, Un inganno di troppo cerca sempre di tenersi distante e super partes nella loro rappresentazione più umana e sensibile, contribuendo alla generale percezione di un mondo dalle tinte fredde in cui nulla è mai quello che sembra.



Nel suo susseguirsi, quindi, la nuova serie di Netflix sfrutta al meglio tutti gli elementi che da sempre distinguono i thriller dalle altre storie, tratteggiando un'indagine in cui le domande di fondo non escludono mai nessuno, muovendosi in un contesto narrativo studiato e calibrato in modo da sorprendere e ammaliare, rapire per poi spiegare le proprie ragioni e mettere in mostra un disegno particolarizzato dalle specifiche e umane ragioni di ognuno e dai dubbi alla base di ogni sviluppo.