L'Ingegno dello Yakuza Casalingo Recensione: un live-action bizzarro

Negli ultimi anni Netflix ha deciso di puntare forte sul settore anime della sua piattaforma, arricchendo il catalogo con titoli celebri del passato, come Neon Genesis Evangelion e Gantz, e produzioni originali sviluppate in collaborazione con studi di animazione rinomati, ad esempio gli ottimi Dorohedoro di MAPPA e Devilman Crybaby di Science SARU (se ve li siete persi qui potete recuperare la recensione di Dorohedoro e la recensione di Devilman Crybaby). Parallelamente a questi progetti orientati sul classico della cultura giapponese e dalla qualità mediamente alta, Netflix ha finanziato anche serie live-action di anime con risultati spesso deludenti, come il più che dimenticabile Death Note (che a quanto pare non è stato abbastanza, visto che verrà pubblicato un sequel di Death Note più fedele al manga).



In attesa del chiacchierato Cowboy Bebop in arrivo a metà novembre, sul catalogo occidentale è comparsa la controparte live action de La via del grembiule: in questa serie dal minutaggio brevissimo un casalingo svolge le sue faccende domestiche utilizzando metodi antichi ed ecologicamente sostenibili spruzzati di cultura zen e tanto amore per le cose più semplici della vita.



La via per la via del grembiule

Le puntate de L'ingegno dello Yakuza casalingo non seguono alcuna trama, ma si limitano a creare una finestra virtuale sulla vita domestica di Kenjiro Tsuda. L'uomo è l'unico protagonista dello show, un personaggio peculiare che interpreta sé stesso nei panni del doppiatore di Tatsu, lo yakuza casalingo della sua controparte animata dallo studio J.C. Staff (qui trovate la nostra recensione della seconda parte de La via del grembiule).

Di conseguenza le similarità tra i due prodotti non sono molte, e più che una serie live-action questo prodotto Netflix si presenta come uno show a sé stante che strizza l'occhio allo spassoso anime, prendendo da questo solamente il contorno delle faccende domestiche e creando intorno ad esse un'aura mistica da monaco buddhista. Nelle dieci puntate che compongono l'intera stagione vediamo Tsuda nella sua vita casalinga, solitario nella sua ampia casa giapponese che affaccia su un giardino in fiore dai colori accesi, mentre il gatto gli zampetta intorno miagolando pigramente. L'uomo è impegnato nella registrazione delle puntate de La via del grembiule e, quando non è distratto dalle mille pulizie da fare in casa, ripete le sue battute cercando l'intonazione giusta in un simpatico momento di meta-anime.



La calma regna sovrana nella sua dimora, per questo lo sporco e le cose in disordine vengono presentate come un grande nemico da sconfiggere per ripristinare lo stato di tranquillità assoluta. Tsuda si ritrova quindi costretto a rimboccarsi le maniche per scrostare padelle, cambiare la carta delle porte scorrevoli, pulire vetri e così via, oltre ad eseguire alcuni compiti più piacevoli come affumicare la carne e preparare il caffè.



La soddisfazione dalle minuzie

Per adempiere ai suoi compiti da casalingo Tsuda non utilizza quasi mai detersivi o altri composti inquinanti, ma va a scavare nella cultura domestica adottando tecniche meno invasive e molto più ragionate.

Il casalingo mescola da sè le sostanze chimiche in polvere per creare i materiali indispensabili alla pulizia del momento, e lo fa spiegando le procedure passo per passo attraverso la sua voce fuori campo. Questo rende il programma un mini documentario con un risvolto comico che chiude ogni puntata, interessante da seguire ma spesso parecchio lontano dalla cultura occidentale di fare le cose (l'episodio sulla raccolta differenziata può lasciare abbastanza perplessi). La serie non ha grosse pretese ma grazie alla durata esigua di cinque minuti a puntata si è invogliati a seguirla per intero, fino al capitolo conclusivo nel quale Tsuda si sente grato di aver conosciuto La via del grembiule e decide di auto premiarsi per la fine dei lavori. Il sorriso soddisfatto che gli irradia il viso ogni volta che ha compiuto una faccenda domestica ci ricorda di trarre piacere e soddisfazione anche dalle cose di tutti i giorni, mentre la colonna sonora zen fatta da corde appena pizzicate trasmette un senso di pace e la sensazione di trovarsi a casa.