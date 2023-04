Inseparabili Recensione: un remake controverso del cult di Cronenberg

L'universo cinematografico e seriale contemporaneo è ormai un continuo riadattamento di fonti già note, laddove si vuole andare sul sicuro senza la pretesa di raccontare qualcosa di originale: d'altronde cosa c'è di più tranquillizzante, almeno a livello produttivo, di ripercorrere un sentiero già tracciato da altri? Una formula ormai consolidata, a volte vincente e altrove meno, che si concentra non soltanto nelle grosse produzioni pensate per il grande schermo, tra remake e nuove versioni più o meno fedeli ai romanzi alla base, ma anche nelle molteplici entità episodiche che affollano le più popolari piattaforme di streaming. Inseparabili è soltanto l'ultima di questa lunga lista e sbarca in esclusiva nel catalogo di Amazon Prime Video, con sei puntate che si rifanno all'omonimo cult diretto nel 1988 da David Cronenberg. Un aggiornamento, come vedremo, tra luci e ombre...



Inseparabili: la teoria del doppio

Già il film firmato negli anni Ottanta dal maestro canadese era tratto dal romanzo di Bari Wood e Jack Geasland, che a loro volta avevano preso ispirazione dalla drammatica storia vera dei gemelli Stewart e Cyril Marcus, entrambi ginecologi morti a poche ore di distanza in tragiche circostanze. Straordinario protagonista era un Jeremy Irons in un doppio ruolo, capace di reggere sulle spalle il peso di un film complesso e affascinante, che possedeva nelle sue dinamiche narrative un perfetto terreno di conquista per lo stile di Cronenberg, che non a caso non si fece scappare l'occasione; per molti versi anche il recente Crimes of the future (la nostra recensione di Crimes of the future è a portata di clic) gli deve parecchio.

In questa freschissima miniserie la trama ha subito non pochi scossoni a cominciare dalla scelta di cambiare il sesso del protagonista, con Rachel Weisz incaricata di assumerne la pesante eredità e vestire i duplici panni di Elliot e Beverly Mantle, anch'esse ginecologhe alle prese con una missione ambiziosa. Le due donne infatti hanno assistito a troppa sofferenza negli anni in cui hanno lavorato in ospedale e sono ora intenzionate a rivoluzionare per sempre il sistema sanitario, nel tentativo di sfidare tecniche da loro considerate antiquate e rendere centrale il tema dell'assistenza medica alle donne.



Identiche l'una all'altra - soltanto il taglio di capelli permette agli altri, o almeno così credono, di riconoscerle - condividono non soltanto il carico di lavoro ma anche la loro sfera privata, passandosi amanti, uomini e donne - all'insegna di quell'identità sessuale fluida spesso abusata - e dipendenze, sempre e comunque alla ricerca del loro posto nel mondo, di spingersi sempre e comunque oltre i limiti.

Sin dal primo episodio si ha l'impressione di un approccio totalmente diverso da quello utilizzando nella pellicola originale: laddove Inseparabili il film è una delle opere più trattenute di Cronenberg a livello di quanto mostrato, con soltanto un paio di sequenze parzialmente disturbanti e i toni splatter limitati al minimo, in Inseparabili la serie si è scelto di scioccare volutamente, con sequenze di parti e operazioni chirurgiche più o meno complesse spiattellate sin dalla prima puntata in faccia allo spettatore. Una scelta parzialmente gratuita, che rischia di mettere sin da subito in mostra i limiti di una sceneggiatura che cerca linfa nei suoi eccessi piuttosto che nella complessa tela introspettiva alla base.



Un'odissea nevrotica

Rachel Weisz si impegna eccome e rimane il punto di maggior forza dell'operazione, pur a dispetto di una caratterizzazione a tratti quasi caricaturale delle due gemelle Mantle, caricate su toni più o meno grotteschi laddove ad Irons bastavano giochi espressivi sornioni e trattenuti, per esprimere la diversità tra i due consanguinei.

Qui tutta la serie sembra vivere su un'esasperata frenesia, lasciandosi andare di sovente in lunghi dialoghi e accese discussioni - tra cene e discussioni mediche - e furenti sussulti qua e là che riaccendono improvvisamente il climax emotivo del racconto. Un procedimento ansiogeno che vuole sì scavare nella progressiva discesa agli inferi vissuta dalle due donne, ma che rischia di disperdersi in frivolezze e soluzioni forzate, con l'obiettivo primario di mantenere alta la curiosità dello spettatore tramite trucchetti più o meno semplici.



Tra auto-citazioni di un'ipotetica realtà alternativa, dove a essere stata realizzata sempre da Amazon è in realtà un'altra serie televisiva ispirata a un altro classico di Cronenberg quale Rabid - Sete di sangue (1977), una sessualità morbosa che diventa una sorta di riflesso patologico di quella condivisione a tutti i costi - elemento questo sì che lega profondamente il tutto alla pellicola, così come l'epilogo - e un'ironia nera che fa capolino qua e là, gli episodi scorrono ad un ritmo dissonante, infiammati da soluzioni registiche virtuose e stranianti.

Se infatti dal punto di vista narrativo quest'aggiornamento non sembra funzionare a pieno regime, a livello di messa in scena Inseparabili può vantare una certa personalità, anche per via dei nomi che si sono succeduti di volta in volta dietro la macchina da presa: tra i tanti troviamo Sean Durkin - se volete saperne di più, leggete la nostra recensione de La fuga di Martha (2011) - e la Karyn Kusama di Jennifer's Body (2009). Interessante in particolar modo l'utilizzo geometrico degli ambienti e degli specchi, con il compito non soltanto di gestire al meglio la doppia protagonista ma anche nell'innalzare quel senso di stravaganza mentale in divenire e renderlo palpabile anche a chi guarda, trascinandolo nell'incubo in maniera opprimente.