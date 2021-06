Intergalactic Recensione: il viaggio nello spazio secondo Sky

Gli scenari distopici ambientati nel futuro proposti da serie e film sono spesso ricchi di fascino e, prendendo spunto da situazioni storiche del passato, fanno emergere racconti credibili e coinvolgenti. Nella nostra recensione di Sweet Tooth descrivevamo il viaggio di Gus attraverso un mondo stravolto da un morbo sconosciuto; un racconto ricco di emozioni che conferma la vitalità del genere. E se in quel caso eravamo proiettati in un futuro non così lontano, in questa recensione faremo invece un salto in avanti di circa 100 anni, arrivando al CommonWorld del 2143, luogo dal quale inizierà l'avventura spaziale di Intergalactic, show ideato da Julie Gearey. Dopo aver visto gli 8 episodi di questa prima stagione, eccovi il nostro responso finale su un titolo che si conferma afflitto da diverse problematiche.



Alla deriva

Come avevamo scritto nella nostra anteprima di Intergalactic, la partenza della serie è caratterizzata da una catena di eventi che mettono in moto una fuga che non concede pause. L'agente Ash Harper (Savannah Steyn), da sempre cittadina modello del Commonworld e figlia dell'arci maresciallo Rebecca Harper (Parminder Nagra), viene incastrata da un nemico inaspettato e spedita nello spazio in una navicella per detenute. Proprio all'interno della suddetta nave esplode però una rivolta che capovolge la situazione, mentre Ash e la guardia carceraria Drew (Thomas Turgoose) si troveranno costretti a collaborare assieme alle detenute, nonostante siano visti come sbirri che intralciano la loro strada.



Il gruppo di rivoltose è capitanato dall'aggressiva Tula (Sharon Duncan-Brewster) aiutata da Candy (Eleanor Tomlinson), Verona (Imogen Daines), e dalla figlia Genevieve (Diany Samba-Bandza). L'obiettivo delle rivoltose è raggiungere Arcadia, unico pianeta fuori dal controllo del Commonworld, e per farlo dovranno dipendere dalla dottoressa Emma Grieves (Natasha O'Keeffe), unica persona a bordo a conoscenza delle coordinate. Subito dopo aver preso il controllo della nave, il gruppo si sposta di pianeta in pianeta, ed è proprio dopo la prima tappa che un altro componente si aggiunge, ovvero il pirata Echo (Oliver Coopersmith), personaggio ambiguo che dopo una vita di furti sembra trovare un obiettivo concreto.

Come avrete capito la squadra è molto variegata e i rapporti inizialmente saranno tutt'altro che semplici. Nonostanque questo, dopo le prime discussioni, col proseguire del viaggio inizieranno a formarsi dei legami importanti, mentre la missione viene messa costantemente a rischio dai pericoli nei quali il team si imbatte. Infatti, se la fuga iniziata nelle prime battute sembrava senza sosta, successivamente continua concedendosi qualche pausa, in una prima stagione che a partire dal terzo episodio cerca di proporre eventi paralleli che caratterizzano ogni capitolo, tentando allo stesso tempo di approfondire i vari personaggi. Come scritto nella nostra anteprima, Intergalactic sembra infatti migliorare quando si avvicina al quarto episodio, proponendo linee verticali che punteggiano anche gli episodi successivi.



I vari racconti secondari sembrano attingere dai capisaldi della fantascienza e dell'horror, passando da richieste d'aiuto nello spazio ad un parassita che minaccia l'equipaggio. Ogni evento tenta di sviluppare i rapporti tra i componenti della sgangherata banda, e in parte ci riesce. Il problema principale, purtroppo, è che se le storie secondarie funzionano, quella principale zoppica vistosamente, messa in un angolo e ridotta al solo obiettivo di trovare Arcadia. Quella che dovrebbe essere la spina dorsale della serie si rivela quindi come un mero pretesto per mettere in scena il viaggio e le varie disavventure che lo caratterizzano, senza mai svilupparsi realmente e restando in balia di una serie di eventi quasi casuali. Un problema che inevitabilmente si riflette anche sul finale, denso di sviluppi poco credibili e mal gestiti che lasciano spazio a molti dubbi.



Incomprensioni

I problemi relativi alla scrittura della serie purtroppo non riguardono solo lo sviluppo della trama, ma anche i vari personaggi. Infatti, nonostante ci siano momenti piacevoli e alcune evoluzioni credibili, per la maggior parte del tempo viene da chiedersi come i nostri protagonisti ragionino, sollevando molte perplessità riguardo le scelte messe in campo. Alcune relazioni si sviluppano nel modo giusto, ma proprio sul finale si palesano nuovamente involuzioni quasi incomprensibili, che tentano di sorprendere ma non risultano sensate. Dal punto di vista tecnico siamo vicini al livello dei classici b-movie del genere, tra buoni spunti e realizzazioni non sempre all'altezza.

Ci sono spezzoni in cui assistiamo a immagini che colpiscono, ma sono casi sporadici in mezzo ad una produzione evidentemente limitata da un budget non stellare. La prima parte di stagione, nella quale la fuga ha inizio, è quella che soffre di più dal punto di vista della regia, mentre per fortuna negli episodi successivi c'è spazio anche per alcune scene ben girate che riescono a coinvolgere e contribuiscono ad elevare la tensione. Il ritmo generale della narrazione è abbastanza buono, anche se i problemi di scrittura rendono poco digeribili alcuni passaggi, rischiando di abbattere l'interesse verso quello che sta accadendo su schermo.



Infine per quanto riguarda il cast, anche qui non sempre si hanno delle conferme positive, a partire da Ash per passare alla criminale Tula, la quale tende a sgranare gli occhi in quasi tutte le situazioni che la vedono protagonista risultando più caricaturale che minacciosa. Considerando quanto scritto, è un peccato vedere le buone idee legate agli eventi secondari affossate da una narrazione principale spesso inconcludente, che indebolisce i buoni spunti che arricchiscono il viaggio di questa prima season. A conti fatti le nostre speranze vanno verso un eventuale secondo ciclo di episodi, che potrebbe sfruttare i punti di forza dello show per proporre un racconto più coeso e credibile, finalmente in grado di sfruttare appieno le potenzialità inespresse di Intergalactic.