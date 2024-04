Invincible 2: la serie Amazon è quasi meravigliosa

Invincible è una delle creature più bizzarre attualmente presenti sul mercato. E non ci stiamo riferendo alla presunta qualità o meno, perché chi ci segue sa quanto apprezziamo la serie Prime Video, e nemmeno ad una chissà quale stranezza della trama o dell'impianto narrativo, in fondo si tratta di una - bella, non fraintendeteci - storia tutto sommato standard nel genere supereroistico, con squisite punte di ultraviolenza. Si potrebbe ricondurre questa bizzarria magari all'adattamento in sé e su come sia stato gestito, specialmente nella prima stagione (qui potete recuperare la nostra recensione di Invincible) quasi una versione in movimento del fumetto, con tutte le problematiche di ritmo che naturalmente ne conseguivano. Ma non vogliamo alludere neanche a questo aspetto, tra l'altro molto mitigato nella seconda stagione, sebbene non in toto. È proprio la sensazione che, con qualche minimo aggiustamento e un po' di sana furbizia nel gestire il suo insieme, la serie animata tratta dal fumetto di Kirkman potrebbe essere molto di più.



E con molto di più intendiamo davvero una produzione da leader indiscusso del genere action in generale, che comprende sia live-action sia animazione. Invece si ritrova sempre a fermarsi ad un passo dal risultato, ad un metro dal traguardo, calciando sulla traversa un rigore decisivo nei minuti di recupero, scegliete voi la metafora sportiva che preferite. Ciò fa sì che Invincible rimanga un prodotto di pregio innegabile, capace allo stato corrente di migliorare sotto diversi punti di vista la stagione d'esordio, ma pure di peggiorarne altri assolutamente cruciali.



Una vita da ricostruire

Ma, come di consueto, facciamo un passo indietro e riallacciamo le fila della trama: la seconda stagione riprende circa un mese dopo il terribile e drammatico scontro tra Mark/Invincible e suo padre Nolan/Omni-Man, con il nostro eroe lasciato in fin di vita ed eufemisticamente traumatizzato da un'esperienza simile. E infatti lo ritroviamo ancora devastato da tutte le scoperte che lo hanno sommerso, al punto tale da mettere in dubbio addirittura il suo operato per il terrore di tramutarsi un giorno nel genitore da cui tanto vuole ora prendere le distanze.



La vita sia di Mark che di Invincible, tuttavia, non ha il lusso di fermarsi e ad attenderlo ci saranno alcune delle sfide più dolorose e complesse, dall'università alla relazione con Amber, da reunion scioccanti a misteriose nuove minacce con un multiverso di sottofondo.

Ora, siamo convinti che, pure da questa scarna sinossi, siano evidenti i passi in avanti compiuti dalla seconda stagione di Invincible, che finalmente si prende il tempo per approfondire e caratterizzare al meglio i suoi personaggi. L'esordio era infatti contraddistinto da un ritmo frenetico, eccessivamente estremo, un tamburo continuo e - a tratti - estenuante che batteva minuto dopo minuto sulle sinapsi degli spettatori, senza mai offrire una giusta e meritata pausa per lasciar respirare gli eventi. Ecco, dopo la battaglia di Chicago un approccio del genere semplicemente non era più sostenibile, c'era un bisogno inderogabile di affrontare le conseguenze di avvenimenti tanto titanici e Invincible ci riesce con precisione chirurgica. I dubbi e i timori di Mark, lo sconcerto che pervade l'intero team dei Guardiani del Globo ancora alla ricerca di identità ed equilibrio, la vita in frantumi di Debbie che non conosce conforto, tutto è affrontato con le giuste attenzioni e tempistiche.



E ciò fa sì che non diventino dei banali tempi morti o esempi di psicologia fini a sé stessi, bensì armi essenziali per contestualizzare gli eventi della stagione nonché aumentarne lo spessore - e il coinvolgimento da parte dello spettatore - emotivo, poiché così ogni cosa diventa più impattante e calcolata. In questa seconda stagione, infatti, non si ha quasi mai la sensazione che plot twist e storyline anche episodiche capitino in maniera randomica e la narrativa è deliziosamente più fluida, naturale, scorrevole. I tempi e il ritmo sono più cadenzati e costanti, i vari personaggi secondari - o quantomeno la maggior parte, ma ci arriveremo - proseguono le loro storie con continuità, centellinate nei diversi capitoli e non accorpate insieme in una singola puntata per poi non fare mai più capolino.

Strutturalmente, insomma, non c'è affatto paragone tra la prima e seconda stagione, con quest'ultima che surclassa e stravince in ogni categoria. Se a ciò aggiungiamo, infine, il solito livello immancabile di violenza negli scontri, animazioni migliorate - ma che comunque non riescono a porre Invincible al top in questo campo, va ammesso - e una trama che amplia maestosamente i confini della serie, da una storia padre-figlio alle avvisaglie di uno scontro tra fazioni universali, il piatto è servito e porta con sé tutti i sapori imprescindibili.



Un villain non all'altezza

Come già menzionato in apertura, però, la seconda stagione di Invincible migliora certamente l'impianto della prima, ma pecca proprio dove l'esordio brillava in modo intenso e diventava iconico. Premettendo che, innanzitutto, non tutte le mancanze sono state magicamente colmate, nonostante le molteplici migliorie. Ad esempio la gestione di alcune storyline secondarie che non intendiamo spoilerare continua a non convincerci minimamente, sempre perché messe ad un certo punto a caso al centro della narrativa per poi non essere toccate per episodi ed episodi.



E sinceramente qui ci ha dato ancora più fastidio, fa più rumore proprio per la conduzione virtuosa e ai limiti dell'impeccabile nella maggior parte dei casi. Ma la vera grande mancanza della stagione non può che essere Angstrom, il villain designato dalla sua introduzione nel pilot fino allo scontro decisivo nel finale.

Ora, con ogni probabilità ricreare ciò che è stato fatto con Nolan, proprio a livello di narrativa pura, era francamente impossibile: un villain presente sotto i nostri occhi lungo tutta la stagione, con un legame incredibilmente stretto con il nostro eroe, che con il passare delle puntate compiva atti sempre più atroci ed incomprensibili. È un climax strepitoso, irripetibile e allora non ci aspettavamo lo stesso livello dalla seconda stagione. Neanche questo basta a giustificare la povertà disarmante e superficiale con cui è stato gestito Angstrom, che dopo la premiere appare giusto un paio di volte in sequenze brevissime e decontestualizzate. Non c'è climax, non c'è pathos, è trattato al pari o poco più di un nemico casuale durante un qualsiasi episodio, quando invece il materiale per renderlo intrigante e convincente era presente eccome.