It's Okay To Not Be Okay Recensione: il nuovo k-drama targato Netflix

La volontà di Netflix di puntare sui K-drama trova sempre più conferme, come testimonia la nostra recensione di Mystic Pop-Up Bar, che ci aveva convinti, grazie ad una storia e a dei personaggi tanto bizzarri, quanto affascinanti. Le uscite Netflix di agosto avvalorano questo trend con l'arrivo anche in Italia It's Okay to Not Be Okay, serie sudcoreana del regista Park Shin-woo. Un k-drama popolato da personaggi interessanti, sorretto da uno stile che unisce generi diversi, e che potrebbe sorprendervi sotto diversi aspetti. Dopo aver visto i sedici episodi che compongono questa prima stagione, siamo pronti a parlarne nella nostra recensione completa.



Destini intrecciati

Ko Moon-young (Seo Ye-ji), è una famosa autrice di fiabe per bambini. Le sue storie, però, sollevano anche critiche per i temi e i toni proposti dai suoi racconti, che a tratti risultano oscuri e brutali. Questo perché ciò che la scrittrice scrive è legato alle esperienze di una vita grigia, la sua, nella quale i colori del calore umano sono quasi completamente assenti, a causa di un passato tormentato che l'attanaglia. Tra i tanti fan, c'è anche Sang-tae (Oh Jung-se), ragazzo affetto da autismo che vive col fratello minore Moon Gang-tae (Kim Soo-hyun), infermiere in un ospedale psichiatrico.



E sarà proprio quest'ultimo ad incontrarsi con Ko Moon-young in una situazione di pericolo che li legherà, facendo scattare la scintilla di una passione che sembra frutto del destino. Ko Moon-young e Moon Gang-tae sono due persone agli antipodi e, anche per questo, nascerà tra loro un'attrazione che li porterà a maturare e a completarsi a vicenda. Al centro del racconto, però, non c'è soltanto la relazione tra i due, ma ha un ruolo cruciale anche Sang-tae, il fratello maggiore Moon Gang-tae, che in più di un'occasione si rivelerà decisivo e del quale, nel corso delle puntate, scopriremo sempre più dettagli, partendo dal trauma legato alla morte della madre, che ha condizionato la vita dei due fratelli.

Nel corso di questa prima stagione, ogni personaggio principale viene approfondito, in un percorso che fa maturare i protagonisti, svelando al tempo stesso intrecci e relazioni radicati in vicende legate al passato; come se le loro vite fossero destinate ad incontrarsi fin dal principio. Un ruolo di primo piano lo hanno anche le emozioni, che ci portano a vivere l'inquietudine dei personaggi, andando a toccare le loro ansie e i loro problemi, attraverso tematiche importanti che non vengono mai gestite in modo superficiale, rendendo il tutto credibile e appassionante, in un quadro dove ogni cosa sembra essere al posto giusto.



In questo senso è fondamentale anche il modo in cui vengono trattate le malattie mentali, con il centro psichiatrico "OK" nel quale lavora Moon Gang-tae, che diventa importante per le relazioni tra i personaggi della storia. Un altro punto a favore della serie è senz'altro la capacità di divertire, con una comicità particolare legata soprattutto all'atteggiamento stravagante dei personaggi, oltre ad alcune trovate stilistiche convincenti. Purtroppo non tutto è perfetto e qualche sbavatura è rintracciabile soprattutto nei momenti più romantici, che spesso finiscono per essere fin troppo sdolcinati, cadendo nei soliti cliché di genere, con alcuni risvolti abbastanza scontati e poco appaganti, che stonano con la qualità generale dello show. Sul finale, la storia si conclude in modo soddisfacente chiudendo il cerchio, ma la componente thriller è fin troppo scontata e sicuramente non all'altezza del resto.



Il colore delle emozioni

Come anticipato in precedenza, le emozioni e i problemi che vivono i personaggi giocano un ruolo fondamentale e, come suggerisce il titolo, questo è un tema ricorrente, perché in fondo ognuno di noi vive dei conflitti interiori, anche chi all'apparenza sembra perfetto. Nel corso di questi sedici episodi, non possiamo sicuramente lamentarci dello spazio dedicato a questo aspetto, con approfondimenti che riguardano anche alcuni personaggi secondari, esaltando la scrittura generale della serie. Una prima stagione che, per la sua lunghezza - ogni capitolo dura circa 70 minuti -, va a scontrarsi con la moda del binge watching, prendendosi i suoi tempi.



Se da una parte funziona, dall'altra crea qualche problema sotto il profilo tecnico e del ritmo, con alcuni episodi molto curati e brillanti, e altri un po' sottotono, con alcune situazioni fin troppo diluite. Dal punto di vista della regia passiamo da intuizioni convincenti e riprese impeccabili, a scene meno riuscite. In questo caso, abbiamo trovato i momenti più romantici e drammatici troppo stucchevoli, avvolti da una fastidiosa patina che sarebbe perfetta per una storia di Instagram.

Da questo punto di vista, di certo non aiuta la colonna sonora, che prevede tre canzoni riutilizzate in ogni episodio, a seconda che si assista ad un momento romantico, di riflessione o cupo. Un aspetto ben più riuscito è senza dubbio quello delle fiabe di Ko Moon-young, che s'intrecciano con la storia e che, in alcuni casi, vengono rappresentate con tecniche diverse, come lo stop-motion. Dal punto di vista estetico, sulla serie aleggia un velo horror-gotico, soprattutto per quanto riguarda lo stile di Ko Moon-young e il luogo in cui vive. Infatti, un altro punto a favore di questa prima stagione è rappresentato dalla capacità di gestire generi diversi, convogliandoli in un'unica storia con successo. Inoltre, il cast è all'altezza e gli attori principali riescono ad interpretare alla perfezione i loro ruoli, rafforzando la credibilità del tutto.



In conclusione, It's Okay to Not Be Okay è una serie con molti aspetti positivi. Un k-drama di qualità che, pur con qualche incertezza, presenta alcune trovate brillanti che potrebbero sorprendervi, mescolando generi diversi e restituendo così un ottimo risultato. Certo il minutaggio complessivo potrebbe scoraggiare qualcuno, ma siamo convinti che questo, da un certo punto di vista, sia anche un pregio, nonché un una scelta sicuramente coraggiosa. Se non masticate il coreano, preparatevi ai sottotitoli, perché, salvo cambiamenti, la serie è disponibile solo in lingua originale.