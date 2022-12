Jack Ryan 3 recensione: la serie Amazon con Krasinski fa nuovamente centro?

Tra le serie Amazon di dicembre 2022, Jack Ryan 3, ispirata al personaggio letterario nato dalla penna di Tom Clancy, era sicuramente tra le novità più attese. Nel tempo, le vicende legate al celebre agente speciale sono state portate sul grande schermo più volte, e qualche anno fa quest'ultime hanno fatto il loro ingresso anche nel panorama seriale, sorprendendo grazie ad intrecci che andavano a mescolare critica sociale, politica e azione. Come scrivevamo nella recensione di Jack Ryan 2, il personaggio interpretato da John Krasinski era riuscito a convincerci grazie ad una storia ben scritta, nel corso della quale i tanti personaggi in scena venivano gestiti in modo ottimale, tra intrighi politici e scene d'azione spettacolari che andavano a rafforzare un impianto narrativo assolutamente solido.



A distanza di circa tre anni dal finale di stagione che aveva chiuso il secondo ciclo di episodi su Amazon Prime Video, ora abbiamo finalmente potuto mettere le mani sulle 8 puntate che compongono la terza season; la quale, come capirete nel corso di questa recensione, cerca nuovamente di far leva sullo scenario politico internazionale per regalare uno spy thriller d'azione coinvolgente e pirotecnico.



Venti di guerra

Dopo averci portato in Venezuela nella stagione precedente, Jack Ryan cambia destinazione, e, come in passato, sarà costretto ad affrontare diverse tappe forzate in giro per il mondo, in modo da sventare un complotto internazionale che potrebbe addirittura causare lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale. Roma, Praga, Atene e diverse zone della Russia sono solo alcuni degli splendidi luoghi che vedrete nel corso di questa stagione, per una vicenda principale che assume dimensioni sempre più internazionali, e trova le sue radici in un passato ormai creduto sepolto.

Un progetto a lungo accantonato viene portato avanti in segreto, mentre il destino non solo di Jack, ma dell'intero pianeta, potrebbe essere a rischio. Jack, sin dal principio, si troverà immischiato in una vicenda che da subito si rivelerà intrecciata ad un quadro generale complesso e difficile da affrontare, ma il tempo a disposizione è limitato, e anche andando contro al suo stesso governo, il nostro protagonista cercherà in ogni modo di sventare un folle e pericoloso piano, tra sparatorie, e improbabili alleati che verranno svelati lungo il percorso.



Un racconto attuale

Come avrete capito, anche la terza stagione di Jack Ryan riprende gli elementi cardine delle precedenti, a partire dagli intrighi politici. Nonostante il punto di vista abbastanza stereotipato che viene gettato sulla Russia, possiamo tranquillamente affermare che il racconto messo in piedi è sicuramente ben orchestrato, anche se, rispetto al passato, tra una svolta e l'altra è presente qualche pausa di troppo, e non sempre la narrazione riesce a coinvolgere come dovrebbe, perdendo qualche colpo negli episodi centrali.

In particolare, il coinvolgimento di tanti personaggi non permette di creare quella sintonia necessaria per rendere partecipe lo spettatore delle varie storie che prendono corpo nel corso delle puntate, ed è probabile che dei tanti volti nuovi, soltanto uno o due riusciranno a colpirvi, mentre gli altri corrono il rischio di tramutarsi in fretta soltanto in un ricordo sbiadito. Una figura che invece certamente non passa in secondo piano è il Jack di Krasinski, incarnazione del classico eroe pronto a sacrificare se stesso per il proprio paese, e protagonista di fughe e sparatorie convincenti e ben dirette.



Il noto attore si dimostra ancora una volta all'altezza del ruolo, anche se la scelta di puntare molto sui risvolti politici in parte finisce per limitare lo stesso protagonista, il quale riesce a prendersi la scena soprattutto nei momenti più concitati. Per quanto riguarda invece James Greeer (Wendell Pierce), quest'ultimo non sempre viene sfruttato a dovere, e nonostante la sua partecipazione attiva nel finale di stagione, rispetto alle season precedenti assistiamo ad un downgrade del personaggio, il quale, pur essendo fondamentale, viene gestito in modo discutibile.

Come accennato poc'anzi, nel corso della narrazione lo scenario politico svolge un ruolo fondamentale, e ciò che colpisce di più è sicuramente la sua vicinanza allo scenario mondiale dei nostri giorni, per una scelta che sicuramente vi farà tornare in mente alcuni eventi recenti, provocandovi più di qualche brivido.



Una missione parzialmente riuscita

Negli ultimi tempi alcune questioni internazionali rilevanti sono ormai diventate parte dei notiziari quotidiani, e vedere come Jack Ryan si inserisce nello scenario politico attuale non lascia certamente indifferenti, e questo indubbiamente contribuisce ad aggiungere tensione ad un racconto già di per sé abbastanza intricato. Infatti, i timori del governo russo per i contatti tra la NATO ed i paesi vicini, e la partita a scacchi tra politici statunitensi e russi, sono una parte importante della vicenda principale, ed è innegabile che un intreccio simile possa portare a sentirsi ancora più parte di una storia che cerca di creare la giusta tensione sin dal principio.

Col passare degli episodi, l'animosità tra gli stati ed i personaggi in gioco cresce, ma, purtroppo, tutto ciò non si riflette su un'atmosfera realmente capace di penetrare nella mente dello spettatore, e nonostante l'alta posta in palio non sempre ciò che avviene riesce a catturare l'attenzione come dovrebbe. La minaccia crescente di una guerra all'orizzonte teoricamente potrebbe rappresentare lo scenario perfetto per una serie di questo tipo, ma nella realtà dei fatti, forse è stato fatto il passo più lungo della gamba, e la presenza di alcune svolte narrative discutibili finisce per appesantire una visione che alterna accelerate adrenaliniche, a pause evidenti che non sempre risultano necessarie per costruire nel modo giusto i vari sviluppi narrativi.



Jack Ryan 3, in conclusione, non centra in pieno il bersaglio come in passato, pur mostrando ancora diversi pregi innegabili legati sia all'attualità degli intrecci politici, che alle ottime sequenze d'azione. Anche il finale è senza dubbio capace di tenere col fiato sospeso fino in fondo, ma la risoluzione dei momenti più critici è spesso affidata a colpi di scena e che faticano a risultare credibili, e considerando le premesse è un peccato che quella che poteva essere la stagione più esplosiva e impattante, si sia invece rivelata sotto alcuni punti di vista sottotono rispetto alle precedenti.