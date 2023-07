Jack Ryan 4 recensione: un epilogo che non convince del tutto

Jack Ryan 4 era senza dubbio il titolo più atteso tra le serie Amazon Prime Video di giugno 2023, e questo non solo per il successo delle season precedenti, ma anche per il fatto che siamo davanti alla stagione conclusiva. John Krasinski è dunque pronto a vestire nuovamente i panni del noto agente segreto per un'ultima volta, tra inseguimenti, fughe, e organizzazioni criminali da affrontare. Questa quarta tornata è composta da 6 episodi che, pur non essendo molti, sfiorano una durata media di circa un'ora ciascuno e, come in passato, il tempo per costruire una vicenda articolata e ricca di colpi di scena c'è tutto, anche se, come vi spiegheremo nel corso di questa recensione, non ci troviamo davanti ad un racconto in grado di soddisfare le tante aspettative che si erano create.



Qualche sussulto e poco equilibrio

La serie di Jack Ryan è sempre stata capace di costruire vicende su larga scala in grado di toccare svariate regioni del mondo, andando a sviluppare la base di intrighi internazionali che come accaduto nella stagione precedente riguardavano il futuro di interi continenti.

Anche questa quarta season non vuole essere da meno, e difatti ci porta ad osservare un'ampia rete criminale, spostando dunque da subito il racconto su più fronti, ed includendo ovviamente anche gli USA. Ed è proprio dagli Stati Uniti che questa nuova alleanza criminale sembra trarre forza, visto che Jack, ora nel ruolo di Acting Deputy Director della CIA, è costretto a scendere nuovamente in campo in prima persona dopo che la sua stessa agenzia inizia a mostrare delle evidenti crepe create dall'interno. Il plot sembra dunque molto simile alle passate stagioni, ed in particolare alle prime due, abbandonando lo scenario di un'ipotetica apocalisse globale che aveva caratterizzato la terza season, e tornando ad un campo più ristretto che aveva funzionato particolarmente bene nei primi due capitoli.



Quest'ultimi, tornando un attimo al passato, riuscivano a mescolare la componente più adrenalinica e movimentata della storia ed il lato più riflessivo del titolo bilanciando la narrazione, per un equilibrio che, come scrivevamo nella recensione di Jack Ryan 3, era purtroppo venuto a mancare negli ultimi episodi. Questa quarta stagione, nonostante una vicenda più a fuoco e meno dispersiva della terza parte, risulta ancora una volta poco bilanciata, ed in particolare viene dato molto risalto al lato investigativo andando a tagliare in modo evidente quella componente action che era sempre stata uno dei pregi della serie.

Ovviamente non stiamo parlando di un action puro, perché come detto in precedenza Jack Ryan ha sempre cercato di creare una storia complessa in grado di unire politica e azione, però in questo caso, eccetto due episodi più spinti e accesi, per la maggior parte del tempo assistiamo a dialoghi e complotti che raramente riescono a scaldare, in una narrazione che viaggia molto a rilento e non sempre riesce a coinvolgere come vorrebbe. Non mancano i guizzi e alcune rivelazioni interessanti che sorpendono sul finale, ma dalla stagione conclusiva di Jack Ryan ci aspettavano sicuramente qualcosa in più.



Un lento declino

Un ritmo affannato ed una storia non sempre avvincente sono i rimpianti più significativi di questa quarta stagione, ma come anticipato ci sono indubbiamente alcuni passaggi validi, e le stesse scene d'azione, pur non essendo molte, sono abbastanza convincenti, anche se soprattutto in confronto alle prime stagioni sembra mancare qualcosa, per un declino che già nella terza stagione era apparso piuttosto evidente. Che sia colpa del budget, o di un interesse calante da parte del pubblico, questo nuovo ciclo di episodi a più riprese si mostra come una versione appannata e ridotta degli inizi, anche se ancora una volta va sottolineata l'ottima interpretazione di Krasinski e del resto del cast.

Considerando l'attesa per questi ultimi episodi, resta un po' di rammarico per come si è deciso di chiudere questo percorso, soprattutto considerando l'ottima prima stagione. Il lento declino di Jack Ryan è dunque confermato da questa chiusura, per una serie che considerando il tanto materiale a disposizione poteva tranquillamente proseguire su una strada ben più luminosa, e che invece fatica sia nel coinvolgere che nell'emozionare, tra dialoghi non sempre ispirati e personaggi secondari che non sempre godono di una caratterizzazione sufficiente.



Il finale, grazie ad alcune svolte interessanti, rappresenta fortunatamente il picco di questa quarta stagione, ma questo non basta a risollevare una season troppo fiacca per gli standard del titolo, a conferma di un ridimensionamento che ha purtroppo colpito la serie, e che in questo caso, pur non rovinando quanto costruito, fatica ad esaltare e convincere.